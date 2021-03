Βραδιά All Star στην Ατλάντα εν μέσω πανδημίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Διαφορετικά θα φαντάζονταν στο ΝΒΑ το 70ο All Star Game της ιστορίας. Ο κορωνοϊός «απείλησε» να μη γίνει καν η γιορτή του μπάσκετ, αλλά αυτή τελικά θα διεξαχθεί έστω και με περιορισμούς. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στην State Farm Arena της Ατλάντα θα συγκεντρωθούν τα μεγαλύτερα αστέρα του ΝΒΑ, υπό το βλέμμα περίπου 1.500 θεατών και με όλα τα απαραίτητα μέτρα.Το προϊόν θα είναι ξεκάθαρα τηλεοπτικό και το μενού περιλαμβάνει πέρα από τον αγώνα (που θα αρχίσει στις 3:00, ζωντανά από την COSMOTE TV αλλά και από το sport-fm.gr σε live σχολιασμό των Παναγιώτη Κεφαλά και Γιώργου Πετρίδη) και τους διαγωνισμούς. Όλα αυτά την ίδια μέρα κι όχι στο καθιερωμένο τα τελευταία χρόνια All Star Weekend, ενώ ο COVID-19 ακύρωσε και τον αγώνα των πρωτοετών και δευτεροετών (Rising Stars).Το format που ακολουθείται είναι αυτό των τελευταίων ετών. Όχι Ανατολή και Δύση, όπως παλιά, αλλά με τους παίκτες που πρώτευσαν ανά περιφέρεια σε ψήφους του κοινού, να επιλέγουν τους συμπαίκτες τους. Ο Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς) θα βρίσκεται στην πεντάδα της δικής του ομάδας μαζί με τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο (Μπακς) που γίνεται για πέμπτη φορά All Star, αλλά και τους Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς) και Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς). Οι «ρεζέρβες» αυτής της σούπερ ομάδας θα είναι οι Ντέμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Κρις Πολ (Σανς), Μπεν Σίμονς (Σίξερς), Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Πολ Τζορτζ (Κλίπερς), Ντομάνας Σαμπόνις (Πέισερς) και Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ), με προπονητή των Κουίν Σνάιντερ των πρωτοπόρων της Δύσης, Τζαζ.Αρχηγός της αντίπαλης ομάδας είναι ο Κέβιν Ντουράντ, που όμως λόγω τραυματισμού απλώς περιορίστηκε στην επιλογή των συμπαικτών του. Έτσι την πεντάδα της Team Durant αποτελούν οι Κάιρι Ίρβινγκ (Νετς), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Μπράντλεϊ Μπιλ (Γουίζαρντς), Κογουάι Λέοναρντ (Κλίπερς) και Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), ενώ στον πάγκο θα είναι οι Τζέιμς Χάρντεν (Νετς), Ζάιον Γουίλιαμσον (Πέλικανς), Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς), Τζούλιους Ραντλ (Νικς), Ντόνοβαν Μίτσελ, Μάικ Κόνλεϊ (Τζαζ) και Νίκολα Βούτσεβιτς (Μάτζικ). Προπονητής θα είναι ο Ντοκ Ρίβερς των πρώτων στην Ανατολή Σίξερς.Ο αγώνας θα διεξαχθεί όπως και πέρσι. Σε κάθε περίοδο το σκορ θα αρχίζει από το 0-0, αλλά στο τέλος της τρίτης περιόδου θα προστίθενται οι πόντοι κάθε ομάδας και ο νικητής στην τέταρτη περίοδο θα κρίνεται με στόχο τους +24 πόντους από την ομάδα που είχε το μεγαλύτερο σκορ στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα. Για παράδειγμα, αν στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα το σκορ ήταν 100-90, τότε στην τέταρτη περίοδο ο αγώνας θα κρίνεται στο ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη στους 124 πόντους, χωρίς περιορισμό σε χρόνο. Το 24 επελέγη στη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ.Η βραδιά δεν θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα πέρα από κάποιες ορχήστρες και μια χορωδία που θα κάνουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως, ενώ τον ύμνο των ΗΠΑ θα τραγουδήσει η Γκλάντις Νάις και του Καναδά η Αλέσια Κάρα.Οι διαγωνισμοίΗ δράση αρχίζει στη 1:30 με τους διαγωνισμούς δεξιοτήτων και τριπόντων, που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και ανταγωνισμό.Στο Skills Challenge, που περιλαμβάνει έναν... στίβο μάχης με τους παίκτες να τεστάρονται σε ντρίμπλα, πάσα και σουτ αλλά και σε ταχύτητα όλων των παραπάνω, θα λάβουν μέρος οι Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς), Κρις Πολ (Σανς), Ρόμπερτ Κόβινγκτον (Μπλέιζερς), Ντομάντας Σαμπόνις (Πέισερς), Τζούλιους Ραντλ (Νικς) και Νίκολα Βούτσεβιτς (Μάτζικ).Ο διαγωνισμός τριπόντων έχει τα φόντα να γίνει ο καλύτερος που έχουμε παρακολουθήσει ποτέ. Κι αυτό γιατί συμμετέχουν οι Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Μάικ Κόνλεϊ, Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Τζέισον Τέιτουμ, Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς) και Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς).Στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα γίνει ο διαγωνισμός καρφωμάτων, με τη συμμετοχή μόλις τριών παικτών: των Άνφερνι Σίμονς (Mπλέιζερς), Κάσιους Στάνλεϊ (Πέισερς) και Όμπι Τόπιν (Νικς).