Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ξαναχτυπά»: «Η λύση για την κλιματική αλλαγή είναι να αγοράσεις Tesla»

I have an answer to everything. Hit me with some questions and let’s get this Q&A started! #AskStefanos — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 10, 2021

💸💸💸 — Miss Cuttlefish (@CuttlefishMiss) January 10, 2021

Or ride a bike, walk and car share. Buying new cars isn’t the answer. Sorry not sorry. — Not Cheryl Kernot (@notcherylkernot) January 10, 2021

Maria Antoaneta approves this answer — Μοντεσκιές (@choclios) January 10, 2021

Καλή χαζοχαρούμενη Κυριακή — βαρύ πεντάρι (@nooztrilce) January 10, 2021

Αρκεί να μην είσαι πλεμπαιος δηλαδή κυρ Στέφανε ; — Aprepis (@samposkeftes) January 10, 2021

Μπα προτιμώ Porsche taycan turbo s — Bill_Petrakos (@PetrakosBill) January 10, 2021

pic.twitter.com/bVlpKiNnaQ — Η Λίζα και το υπέρκομψο χάλι (@LizAlain9) January 10, 2021

Πάρε Tesla στην Ελλάδα και φόρτισέ το με λιγνίτη! Παίξε τένις και άσε τα υπόλοιπα στους ειδικούς.. — DimChi (@DimosthenisChi1) January 10, 2021

Γουατ δε φακ ρε ανόητε. — Nikos (@nikostheater) January 10, 2021

Δώσε μας εσύ λεφτά να αγοράσουμε γιατί προλάβαμε και τα επενδύσαμε. — Petros Karlis (@PetrosKarlis) January 10, 2021

Εγώ το δικό μου το θέλω σε κόκκινο,αν γίνεται. Ευχαριστώ! — κετελαπονγκο 🦉 (@kete_lapongko) January 10, 2021

Περίπου ένα μήναπου είχε ξεσπάσει στο διαδίκτυοστην Ελλάδα, ο κορυφαίος τενίστας γίνεται ξανά αντικείμενο κριτικής.Συγκεκριμένα, ο 22χρονος πρωταθλητής ζήτησε από τους ακολούθούς του στο Twitter να του κάνουν ερωτήσεις σε ένα διαφορετικό «QnA».Σε μια από αυτές ένας φαν του τον ρώτησε «Ποια είναι η λύση για την κλιματική αλλαγή;», ο Τσιτσιπάς απάντησε: «Αλλαξε το αυτοκίνητό σου με ένα».Όπως ήταν φυσικό η εν λόγω απάντηση προκάλεσε την οργή αρκετών χρηστών του μέσου, οι οποίοι καυτηρίασαν την πανάκρινη λύση που πρότεινε ο τενίστας. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς τον ταύτισαν με τηνΜαρία Αντουανέτα, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν ανόητη τη δήλωσή του, ζητώντας του να περιοριστεί στο τένις.