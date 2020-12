Η επιρροή του... Ολυμπιακού στην ποδοσφαιρική καριέρα του Αλεξάντερ-Άρνολντ (φώτο + βίντεο)

View this post on Instagram A post shared by Trent Alexander-Arnold (@trentarnold66)

«Είμαι απλώς ένα απλό παιδί από το Λίβερπουλ του οποίου τα όνειρα έχουν γίνει πραγματικότητα».Αυτή είναι και η πιο διάσημη ατάκα του ΤΑΑ όσο αγωνίζεται με τα χρώματα της αγαπημένης του ομάδας, έχοντας ο ίδιος περιγράψει με τον πιο απλό τρόπο τα συναισθήματά του μετά την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λικγ πέρυσι κόντρα στην Τότεναμ. Αυτή βεβαίως είναι και η ατάκα που κοσμεί το εντυπωσιακό γκράφιτι που απεικονίζει τον ίδιο στο, με την κοινότητα να του ανταποδίδει κάποια από τα όσα έχει προσφέρει έως τώρα στους «κόκκινους», αλλά και όσα έχει ακόμη να δείξει, με το συγκεκριμένο έργο τέχνης.Για να φτάσει σε αυτό το σημείο έπρεπε να διανύσει όλη την διαδρομή στα κλιμάκια της Λίβερπουλ, ως γέννημα-θρέμμα και του συλλόγου εκτός της πόλης, ξεκινώντας την πορεία του την σεζόν στην οποία η ομάδα των Ράφα Μπενίτεθ και Στίβεν Τζέραρντ έγραφε το έπος της Κωνσταντινούπολης. Ενώ αυτός έκανε τα πρώτα του βήματα, ο «Stevie G» νικούσε από μεγάλη απόσταση τον Αντώνη Νικοπολίδη στο «Άνφιλντ» οδηγώντας την Λίβερπουλγια να στείλει στην φάση των νοκ-άουτ παρά την υπερπροσπάθεια του Ριβάλντο, του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και της υπόλοιπης... παρέας, με τον εμβληματικό αρχηγό να αποτελεί όχι μόνο τον κύριο λόγο της κατάκτησης εκείνου τουαλλά και αυτόν για τον οποίο ο σύλλογος δεν βρέθηκε στα... αζήτητα κατά τα πρόσφατα πέτρινά του χρόνια.Στην ιστορία, φυσικά, έχει μείνει και η αγγλική περιγραφή εκείνου του αγώνα, με τον Άντι Γκρέι να συγχρονίζει την φωνή του με το εκπληκτικό σουτ του νυν προπονητή της Ρέιντζερς. «Geeeerraaaard. Oh ya beuaty! What a hit son, what a hit», είχε ουρλιάξει, το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση μπορούμε να το αποδώσουμε ως: «Μαγεία. Τι χτύπημα παλικάρι μου, τι χτύπημα».Αργότερα ο κόσμος το ανέδειξε ως το πιο σημαντικό τέρμα του Τζέραρντ στο «», αλλά οι... δρόμοι είχαν ήδη βάλει τα θεμέλια, με τους πιτσιρικάδες να φωνάζουν το όνομα του αρχηγού «κάθε φορά» που δοκίμαζαν ένα μακρινό σουτ, σαν το αντίστοιχο «Kobeee» για τους μπασκετικούς. Όπως κάθε άλλο παιδί της ηλικίας του, το αυτό έκανε και ο«Όταν περπατούσα στον δρόμο και έβλεπα ένα άδειο μπουκάλι, έτρεχα, το κλωτσούσα και φώναζα “Τζέραρντ”. Νομίζω πως λίγο-πολύ το έκαναν όλα τα παιδιά στην πόλη. Ο Τζέραρντ ήταν τα πάντα για μένα. Μεγαλώντας ήθελα να γίνω αυτός, κανένας άλλος. Ήθελα να ζήσω όπως ζούσε, να παίζω όπως έπαιζε, να κλωτσάω την μπάλα όπως την κλωτσούσε αυτός»,σε πρόσφατες δηλώσεις του, ενώ για την συγκεκριμένη χρονιά μίλησε φυσικά και στην εκπομπή που «τρέχει» με τον άλλο μπακ της ομάδας, Άντι Ρόμπερτσον, η οποία προβάλλεται από τους επίσημους λογαριασμούς τους στο, έχει τίτλο «Wingmen» και είναι απλώς απολαυστική σε όλα τα επίπεδα.Στο πρώτο από τα τέσσερα επεισόδια που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, ο ΤΑΑ οδηγεί το πολυτελές τζιπ του μέχρι το πατρικό του, εκεί όπου είχε στηθεί μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας του για να υποδεχθεί τους ήρωες της Κωνσταντινούπολης, σε στιγμές που όπως και ο ίδιος λέει στον Ρόμπερτσον, «δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει».