Champions League: Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει 32 εκατ. και ο ΠΑΟΚ 26 αν μπουν και οι δύο στους ομίλους

Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στα 4 ματς που θα δώσουν στα play off του Champions League θα παίξουν για συνολικά 58.000.000 ευρώ! Λεφτά που ζαλίζουν, λεφτά που αλλάζουν τους τα οικονομικά τα συλλόγων.Πάμε να αναλύσουμε λοιπόν πως προκύπτουν τα συγκεκριμένα ποσά και γιατί υπάρχει μια διαφορά 6.000.000 ευρώ ανάμεσα σε αυτά που θα λάβει οσε σχέση με αυτά που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα μπουν στους ομίλους του Champions League.Οχι, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής. Τα ίδια λεφτά θα έπαιρνεεάν αυτός πρωταθλητής, τα ίδια λεφτά θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός αν έμπαινε ως ο δεύτερος της Λίγκας. Ούτε τα τηλεοπτικά κάνουν την διαφορά. Την 3ετία 2018-21 η UEFA μείωσε σε μεγάλο βαθμό το market pool, το οποίο στο παρελθόν ήταν το μεγαλύτερο έσοδο για τις ομάδες, και αποφάσισε να πριμοδοτήσει τα όσα έχει καταφέρει ο κάθε σύλλογος στην Ευρώπη την τελευταία 10ετία!Προσοχή, δεν μετράει η τελευταία 5ετία του ranking(όπως μετράει για τις κληρώσεις) αλλά η τελευταία 10ετία στο ranking της UEFA. Κι αυτό είναι που ανεβάζει αρκετά τον ΠΑΟΚ στα λεφτά που θα λάβει εάν μπει στους ομίλους του Champions League. Γιατί σύμφωνα με το 5ετές ranking του ο ΠΑΟΚ εάν τα καταφέρει να μπει θα είναι η ομάδα με το τρίτο χειρότερο ranking από τις συνολικά 32. Ομως σύμφωνα με το 10ετές ranking βάζει οκτώ ομάδες από κάτω του. Ακόμα και την Λειψία η οποία εμφανίστηκε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια...είσοδος στους ομίλους10ετές ranking (κάθε θέση «κοστολογείται» 1.108.000 ευρώ)market pool (55% για τον πρωταθλητή, 45% για τον δευτεραθλητή)32.137.000 ευρώ ο ΟλυμπιακόςΑς δούμε αρχικά τα χρήματα που θα λάβει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που περάσει την Ομόνοια και μπει στους ομίλους του Champions League για δεύτερη σερί χρονιά.15.250.000 για την είσοδο στους ομίλους15.512.000 από το 10ετές ranking* (19ο καλύτερο από τις 32)1.375.000 από το market pool*** Εάν αποκλειστεί η Ντιναμό Κιέβου στα play off του Champions League και περάσει ο Ολυμπιακός θα πάρει επιπλέον 1.108.000 μιας και θα ανέβει μια θέση στο 10ετές ranking ανάμεσα στις 32 ομάδες.** Εάν περάσει ο Ολυμπιακός και αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, οι «ερυθρόλευκοι» θα πάρουν επιπλέον 1.125.000 ευρώ από το market pool (τα χρήματα του market pool υπολογίζονται κατ' εκτίμηση).Μίνιμουμ δηλαδή ο Ολυμπιακός εάν προκριθεί θα βάλει στα ταμεία του 32.137.000 ευρώ τα οποία μπορούν να φτάσουν και τα 34.370.000 ευρώ!Εάν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός τα εξασφαλισμένα έσοδα μειώνονται για τους «ερυθρόλευκους». Οι πρωταθλητές θα πάρουν ένα ποσό κοντά στα 13.000.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε ακόμα γιατί πολλές θέσεις παραμένουν ανοιχτές σε ότι έχει να κάνει με τους ομίλους του Europa League. Αλλά η είσοδος σε αυτούς είναι στα 2.920.000 ευρώ, ο αποκλεισμός από τα play off άλλα 5.000.000 ευρώ και υπολογίζεται στο περίπου με το 10ετές ranking του Ολυμπιακού ότι θα πάρει περίπου άλλα 3.000.000 ευρώ (και προσθέστε και τα λεφτά από το market pool).Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ενας ΠΑΟΚ ο οποίος εκτός από το μεγάλο του όνειρο να μπει για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League κυνηγάει και το τεράστιο χρηματικό μπόνους! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» λοιπόν εάν τα καταφέρει θα έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ 26.347.000 ευρώ...15.250.000 για την είσοδο στους ομίλους9.972.000 από το 10ετές ranking* (24ο καλύτερο από τις 32)1.125.000 από το market pool***Εάν μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους για κάθε μία που θα αποκλείεται από τις Ντιναμό Κιέβου, Ολυμπιακό, Σάλτσμπουργκ από τα play off θα παίρνει επιπλέον 1.108.000 ευρώ. Εάν αποκλειστούν και οι 3 για παράδειγμα θα πάρει 3.324.000 ευρώ!** Εάν περάσει ο ΠΑΟΚ κι αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πάρει επιπλέον 1.375.000 ευρώ από το market pool (τα χρήματα του market pool υπολογίζονται κατ' εκτίμηση).Οπως γράψαμε μίνιμουμ ο ΠΑΟΚ θα εξασφαλίσει 26.347.000 ευρώ τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν στα 31.046.000 ευρώ!Οτι γράψαμε για τον Ολυμπιακό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Μικρές οικονομικές διαφορές στο Europa League. Απλά οι «ερυθρόλευκοι» θα λάβουν περισσότερα χρήματα μιας και έχουν καλύτερο 10ετές ranking.