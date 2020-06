Floriana Messina: Η σέξι Ιταλίδα παρουσιάστρια ζητοκραυγάζει «Forza Napoli»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H φανατική οπαδός των «παρτενοπέι», Φλοριάνα Μεσίνα, είναι παρουσιάστρια της ποδοσφαιρικής εκπομπής «Tutti in Campo» του Canale 9 στην γειτονική Ιταλία, κάνοντας του τηλεθεάτες να ανεβάζουν θερμοκρασία με τις σέξι τις εμφανίσεις.κατέκτησε τογια 6η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από το 2014 με την Μεσίνα να το πανηγυρίζει από την καρδιά της.Μάλιστα πριν τον τελικό, ανάρτησε μια καυτή φωτογραφία, φορώντας ένα σορτσάκι με τα χρώματα της ομάδας, γράφοντας, "San Gennaro help us! #ForzaNapoli #ForzaNapoliSempre #CoppaItalia'', αναφερόμενη στον Άγιο προστάτη της πόλης.