UEFA: Στη Λισαβόνα το Final 8 του Champions League - Στη Γερμανία το Europa League

Ωρα, ώρα Europa! Ηκαι ο ισχυρός άνδρας τηςπροέβη σε επίσημες ανακοινώσεις για τις διοργανώσεις, οι οποίες διακόπηκαν τον Μάρτιο λόγω της. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί ένα τουρνουά… οκτώ ομάδων με μονά ματς, απ’ όπου θα προκύψει ο μεγάλος νικητής. «Το ποδόσφαιρο οδηγεί την επιστροφή σε μια πιο φυσιολογική ζωή στην Ευρώπη» ήταν το μήνυμα του Προέδρου της UEFA.Η Πορτογαλία και η Γερμανία είναι οι χώρες που θα φιλοξενήσουν Final – 8 τόσο στο Champions League όσο και στο Εuropa αντίστοιχα!Αυτό τουθα διεξαχθεί στη Λισαβόνα από τις 12 έως και τις 23 Αυγούστου, όταν και θα λάβει χώρα ο μεγάλος τελικός. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία θέλει στις 10 Ιουλίου να είναι σε θέση να κάνει την κλήρωση για τα ζευγάρια των προημιτελικών. Υπενθυμίζεται πως από τη φάση των «16» απομένουν οι ρεβάνς των ζευγαριών Γιουβέντους – Λυών, Μπαρτσελόνα – Νάπολι, Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια θα διεξαχθούν 7-8 Αυγούστου, όμως σε μερικές εβδομάδες θα παρθεί η απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής τους. Αν δεν γίνουν στις έδρες των γηπεδούχων, αλλά στην Πορτογαλία, τότε Πόρτο και Γκιμαράες θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις.Οσον αφορά το, αυτό θα γίνει από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, σε Ντούισμπουργκ, Ντίσελντορφ και Γκελσενκίρχεν, με τον τελικό να διεξάγεται στην Κολωνία. Στη Γερμανία θα γίνουν και τα ζευγάρια της φάσης των «16» Ιντερ – Χετάφε και Ρόμα – Σεβίλλη, αφού δεν είχε υπάρξει πρώτο ματς για τη φάση των «16».Αναφορικά με τον μεγάλο τελικό του Super Cup Ευρώπης, αυτός θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη.Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως οι ομάδες θα μπορούν να δηλώσουν παίκτες που ήδη υπήρχαν στο ρόστερ, αλλά δεν είχαν δηλωθεί. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα μπορούν να γίνονται πέντε αλλαγές σε ένα ματς, αλλά τρεις από την επόμενη.H κλήρωση του Champions League και του Εuropa στην ΑθήναΗ εκτελεστική επιτροπή της UEFA αποφάσισε να διεξαχθούν οι κληρώσεις του Champions League και του Europa League (1-2 Οκτωβρίου) της επόμενης σεζόν στην Αθήνα και στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος! Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση η συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα εκτός από την παραδοσιακή κλήρωση για τους ομίλους του Champions League και του Europa League θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά βραβεία της UEFA. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό να παραβρεθούν στην Αθήνα τον Οκτώβριο για το Gala της UEFA στο πλαίσιο της βράβευσης των κορυφαίων της σεζόν!H Kωνσταντινούπολη έχασε τον φετινό τελικό του Champions League, ωστόσο η Τουρκία θα υποδεχθεί το μεγάλο ραντεβού το 2021! Το 2022 οικοδέσποινα θα είναι η Αγία Πετρούπολη και το Allianz Arena θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League το 2023.Μονά ματς στα προκριματικά, διπλά στα Play off!Η UEFA θα έχει χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων για να ολοκληρώσει τα προκριματικά της, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν περισσότερους από 200 διπλούς αγώνες και συμμετέχουν τα 55 κράτη - μέλη σε κάποια φάση στους πέντε γύρους των διοργανώσεων. Ετσι, απαιτείται σημαντική συρρίκνωση του προγράμματος και όλοι οι γύροι ΕΚΤΟΣ από τα Play off θα έχουν μονά ματς. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασιστεί εάν τα παιχνίδια θα παίζονται σε ουδέτερα γήπεδα ή στην έδρα μιας έπειτα από κλήρωσηUEFA Champions League 2020-21Play off α' γύρου: 8 και 11 Αυγούστου1ος προκριματικός: 18/19 Αυγούστου2ος προκριματικός: 25/26 Αυγούστου3ος προκριματικός: 15/16 ΣεπτεμβρίουPlay off: 22/23 και 29/30 ΣεπτεμβρίουΦάσεις Ομίλων: 20/21 και 27/28 Οκτωβρίου, 3/4 Νοεμβρίου και 24/25 Νοεμβρίου, 1/2 Δεκεμβρίου και 8/9 Δεκεμβρίου