Super League 1: Πόσοι θα είναι οι τυχεροί αν επιτραπεί τελικά η παρουσία κόμου στα play off;

Ηταν η είδηση της χθεσινής μέρας σε ότι έχει να κάνει με το ελληνικό ποδόσφαιρο.. Το σχέδιο του ΟΦΗ βρήκε συμμάχους στην. Κι από εκεί που οι ομάδες συζήταγαν για το αν θα συνεχιστεί ή όχι το πρωτάθλημα πλέον έφτασαν στο σημείο να κάνουν εισήγηση στην Πολιτεία για κόσμο στο γήπεδο.Ο ΟΦΗ στην τηλεδιάσκεψη της Λίγκας είχε ολοκληρωμένη πρόταση την οποία παρουσίασε ο. Ενα σχέδιο που θα συζητηθεί στο working group της Super League και θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο στην Κυβέρνηση. Οπως σωστά είπε και ο ίδιος ο Ηλίας Πουρσανίδης «η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο ως προς τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία. Γιατί να μην αποτελέσει πρότυπο και το ποδόσφαιρο της χώρας;».θα προβλέπεται παρουσία φιλάθλων τόσο στα play off όσο και στα play out. Πόσοι φίλαθλοι; Κάθε γήπεδο να έχει πληρότητα 20%... Οσο μεγαλύτερο το γήπεδο δηλαδή, τόσο περισσότεροι θα είναι οι φίλαθλοι.ΟΑΚΑ (ΑΕΚ και Παναθηναϊκός) 13.923Καραϊσκάκης (Ολυμπιακός) 6.423Τουμπα (ΠΑΟΚ) 5.740Κ. Βικελίδης (Αρης) 4.560Πανθεσσαλικό (Βόλος) 4.540AEL FC Arena (ΑΕΛ) 3.223Νέα Σμύρνη (Πανιώνιος) 2.340Δημοτικό Περιστερίου (Ατρόμητος) 2.010Γεντί Κουλέ (ΟΦΗ) 1.817Θ. Κολοκοτρώνη (Αστέρας Τρίπολης) 1.485Ξάνθη ΑRENA (Ξάνθη) 1.484ΔΑΚ Λαμίας (Λαμία) 1.100Γήπεδου Παναιτωλικού (Παναιτωλικός) 1.046Προφανώς για κάποιες ομάδες το 20% θα είναι υπεραρκετό. Για την ακρίβεια ΑΕΛ, Βόλος, Πανιώνιος και Ατρόμητος είχαν μέσο όρο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μικρότερο και από το 20%! Λαμία, Ξάνθη και Τρίπολη οριακά ο μέσος όρος τους στο πρωτάθλημα είναι μεγαλύτερος από το 20% της πληρότητας.Σε αυτήν την κατηγορία δεν βάζουμε τον Παναθηναϊκό που ο μέσος όρος του (5.693 εισιτήρια) στο πρωτάθλημα είναι μικρότερος από το 20% της πληρότητας του ΟΑΚΑ (13.923). Κι αυτό γιατί οι «πράσινοι» θα κληθούν να δώσουν μίνιμουμ 3 ντέρμπι (με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) κι άλλα δύο σημαντικά ματς (με Αρη και ΟΦΗ).Εάν λοιπόν υπάρξει έγκριση από την Πολιτεία και τις υγειονομικές αρχές για το 20% τότε οι 7 από τις 14 ομάδες δεν θα έχουν πρόβλημα. Η τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τις άλλες. Κι εξηγούμαστε.Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διέθεσαν περισσότερα! Πως ο κάθε σύλλογος θ' αποφασίσει για τους 6.500 στο Καραϊσκάκης και τους 5.500 στην Τούμπα. Ποιο θα είναι το κριτήριο για τους κατόχους διαρκείας (εάν δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς, που η λογική λέει ότι θα δοθεί). Το ίδιο πρόβλημα θα έχει και ο Αρης που διέθεσε 7.000 διαρκείας και στο Βικελίδης θα επιτρέπονται 4.500 φίλαθλοι.Προφανώς το 20% σε κάθε γήπεδο σημαίνει πως δεν θα υπάρχει συνωστισμός σε αυτό. Ομως μπορεί να υπάρξει συνωστισμός στα ΜΜΜ ειδικά στα ντέρμπι της Αθήνας. Δηλαδή εάν στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ή στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός θελήσουν να πάνε οι 13.923 που προβλέπονται σύμφωνα με το 20% καταλαβαίνει κανείς ότι οι περισσότεροι θα επιλέξουν να πάνε με τον ηλεκτρικό στο ΟΑΚΑ.Το ίδιο ισχύει και με το Καραϊσκάκης στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον κόσμο να είναι λιγότερος ωστόσο (6.423).ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΟΣΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ;Ολοι γνωρίζουμε τα προβλήματα στα ελληνικά γήπεδα. Για να ακριβολογούμε στα περισσότερα ελληνικά γήπεδα. Αλλα ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Στο ΟΑΚΑ στο οποίο προβλέπεται και η μεγαλύτερη προσέλευση ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος ότι μπορεί να ελέγξει τον κόσμο και αν θα μπουν ακριβώς 13.923...ΟΚ, προφανώς και δεν είναι μόνο δικές μας απορίες και σίγουρα θα υπάρχουν απαντήσεις στο ολοκληρωμένο σχέδιο που θα παραδώσει η Λιγκα στην Κυβέρνηση. Για το που θα κάθεται ο καθένας στο γήπεδο (αν τηρηθεί το 20%) ο Ηλίας Πουρσανίδης έχει δώσει την απάντηση λέγοντας ότι «ζητήσαμε και την συμβολή της ticketmaster, η οποία δημιούργησε έναν λογάριθμο που ουσιαστικά θα αποκλείει περιμετρικά τις θέσεις γύρω από αυτή του κατόχου».Μάλιστα ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Athletic Radio ότι «έχουμε απαντήσεις σε κάθε ερώτηση της Κυβέρνησης. Θα εξηγήσουμε πως θα φτάνει ο κόσμος στο γήπεδο. Που θα παρκάρει και πως θα μπαίνει στο γήπεδο».Οι περισσότερες απορίες όπως εύκολα διακρίνει κανείς έχει να κάνει με τα μεγάλα ματς των play off. Γιατί ναι μεν ο Παναθηναϊκός έχει μέσο όρο φέτος 5.693 εισιτήρια, δηλαδή οι 13.923 του ΟΑΚΑ θεωρητικά θα του έφταναν και θα του περίσσευαν όμως στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ φέτος στο ΟΑΚΑ πήγαν περισσότεροι από το 20% της πληρότητας του ΟΑΚΑ.Επίσης στα play off θα έχουμε πολλά ντέρμπι. Σε σύνολο 30 αγώνων τα 15+ θα είναι από τα σκληροπυρηνικά ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.Δεν είμαστε και Bundesliga που η πληρότητα στα γήπεδα κάθε χρόνο είναι σε τρομερά υψηλά επίπεδα, όπερ σημαίνει και μεγάλα έσοδα για τις ομάδες, αλλά σίγουρα και στην Ελλάδα κάθε εισιτήριο αποτελεί οικονομική ενίσχυση για τους συλλόγους.Πέρα από το αισθητικό του πράγματος και τον ρομαντισμό του αθλήματος που ΔΕΝ αντέχει ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους είναι και το οικονομικό.Οπότε η επιτυχία του συγκεκριμένου πειράματος (εάν πάρει την έγκριση από Κυβέρνηση και υγειονομικές αρχές) θα είναι η βάση για την επόμενη σεζόν. Και σίγουρα θα δείξουμε (μετά από αρκετά χρόνια) πως το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εάν θέλει μπορεί και να πρωτοπορήσει σε κάποιους τομείς.