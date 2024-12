Μουντιάλ 2026: Στο χέρι της Ελλάδας η πρόκριση - Η προϊστορία με τους αντιπάλους μας και το μονοπάτι που οδηγεί στην Αμερική

Στο Nations League όμως σε

1η αγωνιστική05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία05/09/2025, 21:45: Ηττημένος Πορτογαλία/Δανία – Σκωτία2η αγωνιστική08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία-Σκωτία08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Ηττημένος Πορτογαλία/Δανία3η αγωνιστική09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ηττημένος Πορτογαλία/Δανία09/10/2025, 21:45 Σκωτία-Ελλάδα4η αγωνιστική12/10/2025, 19:00: Σκωτία-Λευκορωσία12/10/2025, 21:45: Ηττημένος Πορτογαλία/Δανία – Ελλάδα5η αγωνιστική15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία15/11/2025, 21:45: Ηττημένος Πορτογαλία/Δανία – Λευκορωσία6η αγωνιστική18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα18/11/2025, 21:45: Σκωτία- Ηττημένος Πορτογαλία/ΔανίαΗ Ελλάδα έχει θετικό πρόσημο στις αναμετρήσεις με την Πορτογαλία καθώς σε σύνολο 14 αγώνων μετρά 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες.Φυσικά, από αυτές τις πέντε νίκες οι δύο σημειώθηκαν στο EURO 2004 και αφορούσαν το πρώτο και το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης: η ελληνική ομάδα νίκησε 2-1 στον εναρκτήριο αγώνα και 1-0 στον αλησμόνητο τελικό.Με τους Δανούς η παράδοση είναι αρνητική, αφού στους 16 μεταξύ μας αγώνες η Ελλάδα μετρά μόλις 3 νίκες, έναντι τεσσάρων ισοπαλιών και 9 ηττών.Η Σκωτία είναι ένας αντίπαλος που δεν απαντά συχνά η Ελλάδα, αλλά το 2025 θα τη συναντήσει τέσσερις φορές, δύο για τα πλέι οφ του Nations League κι άλλες τόσες για τα προκριματικά του Μουντιάλ.Στα μόλις δύο μεταξύ τους παιχνίδια, τα δύο συγκροτήματα μετρούν μία νίκη και μία ήττα, 1 νίκη, 1 ήττα ενώ ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τις συναντήσεις με την Λευκορωσία.Η Πορτογαλία είναι 6η στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Στο Νations League 2024-25 τερμάτισε 1η με 14 βαθμούς στον 1ο όμιλο της League A, κατακτώντας θέση στα προημιτελικά.Στην τελική φάση του EURO 2024 (Γερμανία) προκρίθηκε ως πρώτη από τη φάση των ομίλων. Στους «16» απέκλεισε τη Σλοβενία στα πέναλτι (3-0), για να αποκλειστεί στα προημιτελικά, με τον ίδιο τρόπο, από τη Γαλλία (3-5).Η Δανία είναι 21η στο FIFA Ranking. Στο πρόσφατο Νations League τερμάτισε 2η με 8 βαθμούς στον 4ο όμιλο της League A, κερδίζοντας επίσης θέση στο προημιτελικά.Οι Σκανδιναβοί μετείχαν επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας και προκρίθηκαν ως δεύτεροι από τη φάση των ομίλων, αλλά στους «16» αποκλείστηκαν από την οικοδέσποινα χώρα χάνοντας με 2-0.Η Σκωτία, Νο 45 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν τρίτη στον 1ο όμιλο της League A του Nations League και θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ την Ελλάδα για να παραμείνει στη League A ή να υποβιβαστεί στη League B.Οι Βρετανοί έλαβαν μέρος στα τελικά του EURO 2024, αλλά τερμάτισαν τέταρτοι και τελευταίοι στον όμιλό τους και αποκλείστηκαν.Όσο για την θεωρητικά ασθενέστερη ομάδα του ομίλου, η Λευκορωσία είναι 98η στο FIFA Ranking. Στο Νations League 2024-25 τερμάτισε τρίτη με 7 βαθμούς στον 3ο όμιλο της League C και παρέμεινε στην κατηγορία, ενώ δεν είχε προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024.Νations League 2024-25: 1η με 14 βαθμούς στον 1ο όμιλο της League A, κέρδισε θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.EURO 2024: Συμμετείχε στην τελική φάση στη Γερμανία. Προκρίθηκε ως 1η από τη φάση των ομίλων. Στη φάση των "16" απέκλεισε τη Σλοβενία στα πέναλτι (3-0). Αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Γαλλία, επίσης στα πέναλτι (3-5).Νations League 2024-25: 2η με 8 βαθμούς στον 4ο όμιλο της League A, κέρδισε θέση στο προημιτελικά της διοργάνωσης.EURO 2024: Συμμετείχε στην τελική φάση στη Γερμανία. Προκρίθηκε ως 2η από τη φάση των ομίλων. Στη φάση των "16" αποκλείστηκε από τη Γερμανία (0-2).Νations League 2024-25: 3η στον 1ο όμιλο της League A του Nations League 2024-25, θα παίξει play off (με την Ελλάδα) για την παραμονή στη League A ή τον υποβιαβασμό στη League B.EURO 2024: Συμμετείχε στην τελική φάση στη Γερμανία. Τερμάτισε 4η στον όμιλό της και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.Νations League 2024-25: 3η με 7 βαθμούς στον 3ο όμιλο της League C του Nations League 2024-25 και παρέμεινε στην κατηγορία.EURO 2024: Δεν προκρίθηκε στην τελική φάση.Εάν η Δανία αποκλείσει τον Μάρτιο στο Nations League την στέλνει πάνω στην Ελλάδα στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ. Με το ρόστερ που διαθέτει η Πορτογαλία αυτό είναι δύσκολο να γίνει αλλά μπάλα είναι και... γυρίζει.Στην Πορτογαλία προπονητής είναι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά στη μετά Σάντος εποχή και διαχειρίζεται σωστά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος είναι στα 40 του το αστέρι της ομάδας και θέλει να είναι και στο Μουντιάλ του 2026.Ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν, ο Μπρούνο Φερνάντες της Γιουνάιτεντ αλλά και νέα παιδιά όπως ο Κονσεϊσάο δίνουν ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην Πορτογαλία.Στο πρόσφατο Euro (2024) έφτασε με άνεση στα προημιτελικά και εκεί την έβγαλε νοκ άουτ η Γαλλία του Εμπαπέ.όμιλο με Κροατία, Πολωνία και Σκωτία τερμάτισαν με άνεση στην πρώτη θέση και αήττητοι με 14 βαθμούς.Η Δανία εάν αποκλειστεί από την Πορτογαλία θα έρθει στον όμιλο της Ελλάδας. Λόγω του θανάτου του Νίκου Σαργκάνη το μυαλό όλων των φιλάθλων όταν ακούει για παιχνίδι της Δανίας με την Ελλάδα πάει στο απίθανο ματς που είχε κάνει ο σπουδαίος τερματοφύλακας στα προκριματικά του Μουντιάλ του 1982.Η Ελλάδα κέρδισε 1-0 τη Δανία στην Κοπεγχάγη με γκολ του Κούη αλλά όλοι θυμούνται την απόκρουση του Σαργκάνη στο σουτ του Σίμονσεν που του χάρισε και το προσωνύμιο «Φάντομ».Η Δανία δεν έχει σχέση με την ομαδάρα της δεκαετίας του '80 αλλά και εκείνη που κατέκτησε το Euro 1992. Εάν έρθει στον όμιλο μας θα είναι η ομάδα με την οποία θα παλέψουμε για την 1η θέση.Στο Euro 2024 η Δανία έμεινε χωρίς νίκη (3 ισοπαλίες στον όμιλο), πέρασε όμως στον επόμενο γύρο και αποκλείστηκε με 2-0 από τη Γερμανία. Στο Nations League έμεινε πίσω από την Ισπανία (14β) και άφησε πίσω της την Σερβία και την Ελβετία.Προπονητής της είναι οΜπρίαν Ρίμερ (διαδέχτηκε τονΡάσμους Χόιλουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.Στο ρόστερ της θα βρούμε τον Μόρτεν Χιούλμαντ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αλλά και τον Κρίστιαν Έρικσεν ο οποίος συγκλόνισε τον κόσμο το 2020 όταν στο Euro και στον αγώνα με την Φιλανδία είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς.Με τη Σκωτία η Ελλάδα θα παίξει τον Μάρτιο του 2025 στα πλέι οφ του Nations League με έπαθλο την άνοδο στην 1η κατηγορία του Nations League και θα βρεθούν μέσα στη χρονιά ξανά δύο φορές για τα προκριματικά του Μουντιάλ.Προπονητής της είναι η Στιβ Κλαρκ και δεν φημίζεται για το σπουδαίο ποδόσφαιρο που παίζει. Μεγάλο της αστέρι είναι ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ της Νάπολι και ξεχωρίζει ο Τζον ΜακΓκιν που είναι ο αρχηγός της Άστον Βίλα που αγωνίζεται στο Champions League και είναι για ψηλά... πατώματα της Premier League.Η Λευκορωσία είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και... φλερτάρει με την 4η θέση. Δεν έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Euro ή Μουντιάλ.Ο πιο ακριβός της παίκτης στοιχίζει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο μόλις 1 εκατ. ευρώ και είναι ο τερματοφύλακας της Ντιναμό Μινσκ, Φίντορ Λαπουκόφ.