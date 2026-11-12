Μαρινάκης για Τσαβδαρίδη: Κάτι μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του

«Γεννώνται ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό και με δεδομένη την ιδιότητα του υπουργού» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος





«Μετά τα όσα έγιναν, αν και δεν ετέθη θέμα νομιμότητας, εκρίθη ότι οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφαση απομάκρυνσης του πρώην υφυπουργού.







Όπως πρόσθεσε, «γεννώνται ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό και με δεδομένη την ιδιότητα του υπουργού», αναδεικνύοντας τον προβληματισμό που προκάλεσε η υπόθεση στο κυβερνητικό επιτελείο.



Το παρασκήνιο της παραίτησης Η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο ίδιος σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής της κόρης του σε πανεπιστημιακό τμήμα με την αξιοποίηση ειδικής μοριοδότησης λόγω αθλητικών διακρίσεων.







Ο πρωθυπουργός εξέταζε από την προηγούμενη ημέρα τα δεδομένα της υπόθεσης, έχοντας ζητήσει αναλυτική ενημέρωση. Παρότι αρμόδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι δεν είχε προκύψει κάποια παρανομία, ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος και οι πολιτικές προεκτάσεις του οδήγησαν στην απόφαση να ζητηθεί η παραίτηση του υφυπουργού.



Με τον κ. Τσαβδαρίδη επικοινώνησε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ ήδη από την Τετάρτη είχε σταλεί στον υφυπουργό το μήνυμα να είναι προετοιμασμένος για τις εξελίξεις.

Κλείσιμο

Η υπόθεση με τα αθλητικά μόρια της κόρης του Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα η αξιοποίηση της ευνοϊκής πρόβλεψης για υποψηφίους με αθλητικές διακρίσεις.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κόρη του πρώην υφυπουργού εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, είχε εξασφαλίσει τη δυνατότητα εισαγωγής με επιπλέον ποσοστό 10%, που της επέτρεπε να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.



Ο κ. Τσαβδαρίδης είχε υποστηρίξει δημόσια ότι η κόρη του πέρασε στο πανεπιστήμιο «με το σπαθί της», χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο ίδιος είχε καταθέσει, ως κηδεμόνας της, αίτηση για την αξιοποίηση της ειδικής μοριοδότησης.



Παρότι η κόρη του τελικά δεν εγγράφηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, η εισαγωγή της είχε ως αποτέλεσμα να καταληφθεί μία θέση που δεν μπορούσε στη συνέχεια να καλυφθεί από επιλαχόντα υποψήφιο.



Στην υπόθεση που οδήγησε στην αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , ξεκαθαρίζοντας ότι, αν και δεν προέκυψε ζήτημα νομιμότητας, οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν θεωρήθηκαν επαρκείς.«Μετά τα όσα έγιναν, αν και δεν ετέθη θέμα νομιμότητας, εκρίθη ότι οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφαση απομάκρυνσης του πρώην υφυπουργού.Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάτι είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό».Όπως πρόσθεσε, «γεννώνται ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό και με δεδομένη την ιδιότητα του υπουργού», αναδεικνύοντας τον προβληματισμό που προκάλεσε η υπόθεση στο κυβερνητικό επιτελείο.Η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο ίδιος σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής της κόρης του σε πανεπιστημιακό τμήμα με την αξιοποίηση ειδικής μοριοδότησης λόγω αθλητικών διακρίσεων.Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδευε για την Ιρλανδία και η καθιερωμένη σύσκεψη του «πρωινού καφέ» πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή του.Ο πρωθυπουργός εξέταζε από την προηγούμενη ημέρα τα δεδομένα της υπόθεσης, έχοντας ζητήσει αναλυτική ενημέρωση. Παρότι αρμόδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι δεν είχε προκύψει κάποια παρανομία, ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος και οι πολιτικές προεκτάσεις του οδήγησαν στην απόφαση να ζητηθεί η παραίτηση του υφυπουργού.Με τον κ. Τσαβδαρίδη επικοινώνησε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ ήδη από την Τετάρτη είχε σταλεί στον υφυπουργό το μήνυμα να είναι προετοιμασμένος για τις εξελίξεις.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα η αξιοποίηση της ευνοϊκής πρόβλεψης για υποψηφίους με αθλητικές διακρίσεις.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κόρη του πρώην υφυπουργού εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, είχε εξασφαλίσει τη δυνατότητα εισαγωγής με επιπλέον ποσοστό 10%, που της επέτρεπε να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.Ο κ. Τσαβδαρίδης είχε υποστηρίξει δημόσια ότι η κόρη του πέρασε στο πανεπιστήμιο «με το σπαθί της», χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο ίδιος είχε καταθέσει, ως κηδεμόνας της, αίτηση για την αξιοποίηση της ειδικής μοριοδότησης.Παρότι η κόρη του τελικά δεν εγγράφηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, η εισαγωγή της είχε ως αποτέλεσμα να καταληφθεί μία θέση που δεν μπορούσε στη συνέχεια να καλυφθεί από επιλαχόντα υποψήφιο.

Αρμόδιες πηγές επιμένουν ότι δεν προκύπτει παρανομία, ενώ και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ επιβεβαιώνει ότι δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ως προς την αθλητική ιδιότητα της κόρης του.



Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, το ζήτημα που οδήγησε στην αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη δεν ήταν η νομιμότητα της διαδικασίας, αλλά τα ερωτήματα ηθικής και πολιτικής τάξης που προέκυψαν από τον χειρισμό της υπόθεσης.