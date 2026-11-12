Σήμερα η απόφαση για την παραμονή Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση, προβληματισμός στο Μαξίμου
Σήμερα η απόφαση για την παραμονή Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση, προβληματισμός στο Μαξίμου
Στον «πρωινό καφέ» οι αποφάσεις - Ο Μητσοτάκης ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας - Χθες υπήρξαν εισηγήσεις για άμεση απομάκρυνση του κ. Τσαβδαρίδη
Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της παραμονής του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για τις αποφάσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Παρά το γεγονός ότι μέχρι και χθες το βράδυ η γενική διάθεση δεν ήταν να υπάρξει αποπομπή του, εντούτοις η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό στο πρωθυπουργικό επιτελείο, καθώς πλέον το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, αλλά κυρίως εάν προκύπτει θέμα πολιτικής και ηθικής τάξης.
Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στον σημερινό «πρωινό καφέ» και το κρίσιμο διάστημα είναι μεταξύ αυτής της συνεδρίασης και της μεσημεριανής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκης
Χθες, ο υφυπουργός παρέμεινε στη θέση του, παρά τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν και κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου για την άμεση απομάκρυνσή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη εκτίμησαν ότι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν παραβιαστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η υπόθεση δημιουργεί ένα πολιτικά δύσκολο περιβάλλον για την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειωτέον, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη, ζητώντας να ενημερωθεί αναλυτικά για τα πραγματικά δεδομένα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, την οποία έλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του υφυπουργού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση της ειδικής πρόβλεψης για υποψηφίους με διακρίσεις στον αθλητισμό.
Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.
Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η κόρη του πέρασε «με το σπαθί της» και χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του 10%, εντούτοις ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης έχει καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας του παιδιού για να χρησιμοποιηθεί η ευνοϊκή μοριοδότηση, ασχέτως αν στο τέλος η κόρη του επέλεξε να μην γραφτεί στο τμήμα της Ρόδου. Το ότι πέρασε και δεν γράφτηκε πάντως σημαίνει ότι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος έμεινε εκτός, καθώς μια κενή θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα. Κατά πληροφορίες, σήμερα η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη σπουδάζει Φαρμακολογία στην Κύπρο.
Αρμόδιες πηγές είναι κάθετες ότι δεν προκύπτει κάποια παρανομία από μέρους του κ. Τσαβδαρίδη, ενώ και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ συντείνει στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν παρατυπίες ως προς το αν η κόρη του ήταν αθλήτρια με ενεργό δελτίο. Όμως η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο πεδίο της ηθικής και στο αν ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε ενέργειες στην προσπάθεια να ευνοήσει την κόρη του, αν και ο ίδιος στη χθεσινή του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι δεν άσκησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη επιρροή.
Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στον σημερινό «πρωινό καφέ» και το κρίσιμο διάστημα είναι μεταξύ αυτής της συνεδρίασης και της μεσημεριανής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκης
Χθες, ο υφυπουργός παρέμεινε στη θέση του, παρά τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν και κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου για την άμεση απομάκρυνσή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη εκτίμησαν ότι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν παραβιαστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η υπόθεση δημιουργεί ένα πολιτικά δύσκολο περιβάλλον για την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειωτέον, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη, ζητώντας να ενημερωθεί αναλυτικά για τα πραγματικά δεδομένα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, την οποία έλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του υφυπουργού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση της ειδικής πρόβλεψης για υποψηφίους με διακρίσεις στον αθλητισμό.
Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.
Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η κόρη του πέρασε «με το σπαθί της» και χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του 10%, εντούτοις ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης έχει καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας του παιδιού για να χρησιμοποιηθεί η ευνοϊκή μοριοδότηση, ασχέτως αν στο τέλος η κόρη του επέλεξε να μην γραφτεί στο τμήμα της Ρόδου. Το ότι πέρασε και δεν γράφτηκε πάντως σημαίνει ότι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος έμεινε εκτός, καθώς μια κενή θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα. Κατά πληροφορίες, σήμερα η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη σπουδάζει Φαρμακολογία στην Κύπρο.
Αρμόδιες πηγές είναι κάθετες ότι δεν προκύπτει κάποια παρανομία από μέρους του κ. Τσαβδαρίδη, ενώ και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ συντείνει στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν παρατυπίες ως προς το αν η κόρη του ήταν αθλήτρια με ενεργό δελτίο. Όμως η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο πεδίο της ηθικής και στο αν ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε ενέργειες στην προσπάθεια να ευνοήσει την κόρη του, αν και ο ίδιος στη χθεσινή του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι δεν άσκησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη επιρροή.
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