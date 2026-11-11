Η απάντηση της Ομποσπονδίας Χάντμπολ για την υπόθεση με την κόρη του υφυπουργού Τσαβδαρίδη: Η αθλήτρια διαθέτει νόμιμο δελτίο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του υφυπουργού, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, εμφανιζόταν στα χαρτιά ως αθλήτρια συλλόγου χάντμπολ, με στόχο να εξασφαλίσει επιπλέον μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις







Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η νεαρή αθλήτρια φέρεται να δηλώθηκε σε ομάδα χωρίς ουσιαστική αγωνιστική συμμετοχή, με στόχο να εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα μόρια για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.







Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή των αθλητών που συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές, καθώς και ο χρόνος συμμετοχής τους, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των σωματείων και των προπονητικών τους επιτελείων.



Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΧΕ: «Με αφορμή τηλεοπτικό ρεπορτάζ του σταθμού MEGA, το οποίο αφορά καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή αθλήτριας σε διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026, η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:



Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε.







Η ΟΧΕ οφείλει να επισημάνει ότι τα αθλητικά σωματεία διαθέτουν διοικητική και αγωνιστική αυτοτέλεια. Η συγκρότηση των ομάδων, η επιλογή των αθλητριών που συμμετέχουν στις αποστολές, η παρουσία τους στον πάγκο και ο χρόνος χρησιμοποίησής τους στον αγωνιστικό χώρο αποτελούν αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και της τεχνικής ηγεσίας κάθε σωματείου. Η Ομοσπονδία δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε αυτές τις εσωτερικές επιλογές, εφόσον τηρούνται η αθλητική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί.



Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου. Ωστόσο, η αξιολόγηση των εσωτερικών αγωνιστικών επιλογών με υποκειμενικά ή ηθικά κριτήρια δεν μπορεί να υποκαθιστά την εφαρμογή των θεσπισμένων κανονισμών ούτε να αποτελεί από μόνη της βάση για την απόδοση ευθυνών στην Ομοσπονδία.



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Παράλληλα, για την πληρέστερη αποτύπωση των γεγονότων, επισημαίνεται ότι είχαν προηγηθεί 14 αιτήματα μεταγραφών αθλητριών του συγκεκριμένου σωματείου, μετά τη μετακίνηση του προπονητή τους σε άλλη ομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Τα σχετικά αιτήματα εξετάστηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, και δεν εγκρίθηκαν.



Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποτελεί στοιχείο που μπορεί να συνεκτιμηθεί για την πληρέστερη κατανόηση της υπόθεσης, χωρίς αυτό να προδικάζει την ουσία ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε καταγγελίας.



Η ΟΧΕ σέβεται απόλυτα το δικαίωμα κάθε αθλητή, γονέα ή παράγοντα να προβαίνει σε καταγγελίες και αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά ενδεχόμενη παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας ή των κανονισμών της.



Θέση σχετικά με την υπόθεση που προέκυψε μετά τις καταγγελίες για εικονική συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη , σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας πήρε η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ), μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η νεαρή αθλήτρια φέρεται να δηλώθηκε σε ομάδα χωρίς ουσιαστική αγωνιστική συμμετοχή, με στόχο να εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα μόρια για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.Από την πλευρά της, η ΟΧΕ υποστηρίζει πως, σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διέθετε κανονικά εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Ομοσπονδία αναφέρει πως δεν διαπιστώνεται παράβαση των αγωνιστικών κανονισμών που να στοιχειοθετεί αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας.Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή των αθλητών που συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές, καθώς και ο χρόνος συμμετοχής τους, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των σωματείων και των προπονητικών τους επιτελείων.«Με αφορμή τηλεοπτικό ρεπορτάζ του σταθμού MEGA, το οποίο αφορά καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή αθλήτριας σε διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026, η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε.Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, δεν προκύπτει παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών που να στοιχειοθετεί παράνομη ή αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας στη διοργάνωση.Η ΟΧΕ οφείλει να επισημάνει ότι τα αθλητικά σωματεία διαθέτουν διοικητική και αγωνιστική αυτοτέλεια. Η συγκρότηση των ομάδων, η επιλογή των αθλητριών που συμμετέχουν στις αποστολές, η παρουσία τους στον πάγκο και ο χρόνος χρησιμοποίησής τους στον αγωνιστικό χώρο αποτελούν αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και της τεχνικής ηγεσίας κάθε σωματείου. Η Ομοσπονδία δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε αυτές τις εσωτερικές επιλογές, εφόσον τηρούνται η αθλητική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί.Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου. Ωστόσο, η αξιολόγηση των εσωτερικών αγωνιστικών επιλογών με υποκειμενικά ή ηθικά κριτήρια δεν μπορεί να υποκαθιστά την εφαρμογή των θεσπισμένων κανονισμών ούτε να αποτελεί από μόνη της βάση για την απόδοση ευθυνών στην Ομοσπονδία.Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διακρίσεις και τα προβλεπόμενα ευεργετήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η σχετική διαδικασία διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις και προϋποθέσεις, τις οποίες οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εφαρμόζουν.Παράλληλα, για την πληρέστερη αποτύπωση των γεγονότων, επισημαίνεται ότι είχαν προηγηθεί 14 αιτήματα μεταγραφών αθλητριών του συγκεκριμένου σωματείου, μετά τη μετακίνηση του προπονητή τους σε άλλη ομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Τα σχετικά αιτήματα εξετάστηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, και δεν εγκρίθηκαν.Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποτελεί στοιχείο που μπορεί να συνεκτιμηθεί για την πληρέστερη κατανόηση της υπόθεσης, χωρίς αυτό να προδικάζει την ουσία ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε καταγγελίας.Η ΟΧΕ σέβεται απόλυτα το δικαίωμα κάθε αθλητή, γονέα ή παράγοντα να προβαίνει σε καταγγελίες και αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά ενδεχόμενη παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας ή των κανονισμών της.

Ωστόσο, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ουδέποτε υποβλήθηκε στην Ομοσπονδία αυτοτελής επίσημη καταγγελία για την εν λόγω υπόθεση. Η μοναδική αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβανόταν σε υπόμνημα που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώπιον της Επιτροπής Μεταγραφών της ΟΧΕ, στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων αθλητριών για την αποδέσμευσή τους από το σωματείο και τη μετακίνησή τους σε άλλο.



Η σχετική αναφορά προβλήθηκε ως ένα από τα επιχειρήματα για την αιτιολόγηση των συγκεκριμένων αιτημάτων και όχι ως αυτοτελής καταγγελία με αίτημα τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης. Κατά συνέπεια, η αναφορά αυτή, ενταγμένη σε διαδικασία διαφορετικού αντικειμένου και σκοπού, δεν μπορεί να εξομοιώνεται αυτομάτως με επίσημη καταγγελία προς τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η ΟΧΕ έλαβε επίσημη καταγγελία, την οποία στη συνέχεια αγνόησε, δεν διερεύνησε ή έθεσε στο αρχείο, δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά.



Με απόλυτο σεβασμό στο δημοσιογραφικό έργο και στον θεσμικό ρόλο της ενημέρωσης, θεωρούμε ότι, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα ήταν σκόπιμο να είχε ζητηθεί και να είχε παρουσιαστεί η θέση της Ομοσπονδίας πριν από τη δημοσιοποίηση ισχυρισμών που αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τις ενέργειες και την αξιοπιστία της. Η παράθεση της άποψης όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στον κατάλληλο χρόνο συμβάλλει στην πληρέστερη και αντικειμενικότερη ενημέρωση του κοινού και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και για το ίδιο το ρεπορτάζ.



Η στοχοποίηση της Ομοσπονδίας, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που να εμπίπτει στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της, δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις και δεν συμβάλλει στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.



Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία της αξιοπιστίας του αθλήματος, στη διαφάνεια, στην ισονομία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των αθλητών και αθλητριών».