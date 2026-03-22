Το σχόλιο Μητσοτάκη για το βίντεο στο TikTok με τον πιτσιρικά που ζητούσε «κούρεμα σαν του Κυριάκου»
Το σχόλιο Μητσοτάκη για το βίντεο στο TikTok με τον πιτσιρικά που ζητούσε «κούρεμα σαν του Κυριάκου»
Τι απάντησε σε αυτό που ζήτησε το αγόρι από τον κουρέα του
Ένα κούρεμα «σαν του Κυριάκου Μητσοτάκη» ζήτησε ένα αγόρι από τον κουρέα του στο χιουμοριστικό TikTok που ανέβασε ο @gio.barber15.
Αυτό που ζήτησε όμως έκανε τον κουρέα να απορήσει.
Ζήτησε από τον μικρό να του δείξει κάτι στην τσάντα του, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και έτσι ο κουρέας το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να αρχίσει το κούρεμα.
Θα υπάρχει και συνέχεια όμως στο βίντεο και ένας από αυτούς που περιμένει είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σχολίασε ότι «Αναμένω το Part 2 για να βαθμολογήσω!».
Αυτό που ζήτησε όμως έκανε τον κουρέα να απορήσει.
@gio.barber15
Οχι ένα απλό κούρεμα πρωθυπουργού.. 😑 Part 1 💈 #fry #barber #mitsotakis #giobarber #greece
Ζήτησε από τον μικρό να του δείξει κάτι στην τσάντα του, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και έτσι ο κουρέας το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να αρχίσει το κούρεμα.
Θα υπάρχει και συνέχεια όμως στο βίντεο και ένας από αυτούς που περιμένει είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σχολίασε ότι «Αναμένω το Part 2 για να βαθμολογήσω!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα