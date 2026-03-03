Η αντιπολίτευση στηρίζει με «ναι μεν αλλά» την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, πλήρης διαφωνία από το ΚΚΕ



Ανδρουλάκης: Ναι σε στρατιωτική παρουσία, αλλά όχι εμπλοκή στον πόλεμο



«Ναι» από Φάμελλο



Όχι από ΚΚΕ

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και η αποστολή ελληνικών δυνάμενων στην Κύπρο βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.των κομμάτων της αντιπολίτευσης έσπευσε νατην αποστολή των φρεγατών και των πολεμικών αεροσκαφών για την προστασία της Κύπρου, αν και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξειστις πολεμικές επιχειρήσεις.Είναι χαρακτηριστικό πως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην συνάντηση του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε πως «Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφάλειας, πυλώνας σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό θέση μου είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του Ελληνισμού, και ειδικότερα του κυπριακού Ελληνισμού, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη, και ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ με το Ιράν».Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος με τοποθέτηση στην Ολομέλεια δήλωσε πως «σαφέστατα είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτή τη θέση εξέφρασα και χθες το μεσημέρι και στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου, που τον πήρα και του μίλησα και του μετέφερα τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό και η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο επιβεβαιώνει την στήριξη αυτή».Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα απασχόλησε και την κλειστή συνεδρίαση της ΚΟ της Κουμουνδούρου.Ο κ. Φάμελλος φέρεται να είπε ότι καλώς η κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή των φρεγατών και των πολεμικών αεροσκαφών με την κυρία Νίνα Κασιμάτη να σχολιάζει πως «στέλνουμε την Belharra γιατί την έχουμε», θυμίζοντας ότι η ίδια είχε υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό των Ενόπλων Δυνάμεων κόντρα στην «γραμμή» καταψήφισης που είχε χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ.Η βουλευτής μάλιστα είχε «τιμωρηθεί» από την ηγεσία του κόμματος με αποβολή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης επειδή παράκουσε την εντολή και παρέστη στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων».Αντίθετο με την αποστολή δυνάμεων είναι το ΚΚΕ ζητώντας παράλληλα και την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα.«Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής, από μόνες τους επιβάλουν η Ελλάδα εδώ και τώρα να απεμπλακεί από τη φωτιά του πολέμου που άναψαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με τη στρατιωτική επίθεσή τους στο Ιράν.Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανακαλεί τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ανακοινώνει και αποστολή ελληνικών φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου.

Το πρόσχημα ότι αυτό γίνεται για την υπεράσπιση της “άμυνας της Κύπρου” είναι ένα ακόμη πελώριο και ξεδιάντροπο ψέμα. Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των άλλων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων που έχουν ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή» αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση του Περισσού ενώ σε άλλο σημείο λέει: «ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι δικός μας πόλεμος».



Βελόπουλος: Ορθά στείλαμε φρεγάτες, αλλά έπρεπε πολύ νωρίτερα

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναρωτήθηκε αν πρέπει να «χαρεί ή να στεναχωρηθεί» με την αποστολή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο στην παρούσα συγκυρία. «Πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ. Μετά από το χτύπημα βρετανικής πρεσβείας αποφάσισε η κυβέρνηση να στείλει φρεγάτα και αεροσκάφη. Τώρα που χτυπήθηκε βρετανική βάση στέλνετε όπλα; Ορθά έστειλε αλλά έπρεπε να το κάνει πολύ νωρίτερα. Εμείς ως Ελληνική Λύση είχαμε πει ότι είμαστε υπέρ του ενιαίου αμυντικού δόγματος» είπε μιλώντας στην Βουλή αναδιπλώνοντας προηγούμενη δήλωση.



«Βραχυκύκλωμα» στη Νέα Αριστερά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε χθεσινή ανακοίνωση δήλωνε: «Δεν γίνεται η κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι δεν μετέχει στον πόλεμο, όταν στο έδαφός της υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις εμπλεκομένων χωρών, ενώ το σύστημα Patriot μαζί με δεκάδες Έλληνες στρατιωτικούς, είναι στην Σαουδική Αραβία και ελληνική φρεγάτα πηγαίνει στην εμπόλεμη περιοχή. Δεν γίνεται για τα συμφέροντα άλλων, η Ελλάδα να εμπλακεί σε μία περιπέτεια, όχι μόνον πολεμική, αλλά και οικονομική, που θα επιφέρει τεράστια προβλήματα με αυξήσεις τιμών αγαθών και καυσίμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι ιστορίες είναι win – win. Οι Αμερικανοί και κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Η Ελλάδα τι κερδίζει;»Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και η αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο φαίνεται πως έχει προκαλέσει βραχυκύκλωμα στην Νέα Αριστερά. Η κυρία Σία Αναγνωστόπουλου τόνισε την ανάγκη προστασίας των Ελληνοκυπρίων, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε πως «η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει τη φρεγάτα “Κίμων” και μαχητικά F16 στην Κύπρο, συνιστά επικίνδυνη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας μας σε ένα πόλεμο που παραβιάζει τη διεθνή νομιμότξητα και οδηγεί σε ανάφλεξη όλη την περιοχή» ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης απέφυγε να σχολιάσει το θέμα!Η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού δήλωσε πως «Η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί διαχρονική εθνική προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, η «ΝΙΚΗ» υπογραμμίζει ότι πρωταρχικός στόχος κάθε αμυντικής ενίσχυσης πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ειρήνης και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεγαλονήσου».