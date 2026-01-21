Φλωρίδης: Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών
Ο υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για την υπόθεση των Τεμπών, κάνοντας λόγο για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας
Για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών τοποθετήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κάνοντας λόγο για πολιτική εκμετάλλευση του δυστυχήματος και εκφράζοντας «οργή» για όσους, όπως είπε, επιχείρησαν να αξιοποιήσουν πολιτικά την υπόθεση.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών. Αισθάνομαι οργή γιατί θα μπορούσε να τιναχθεί πολιτικά η χώρα στον αέρα».
Στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως υπήρξαν ερωτήσεις για το αν αισθάνεται «δικαίωση» επειδή ήταν, όπως είπε, «από τους λίγους που αντέδρασα σε αυτή τη προσπάθεια που έκαναν ορισμένοι να εκμεταλλευθούν πολιτικά την τραγωδία», ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει με αυτούς τους όρους. «Όχι, δεν αισθάνομαι δικαίωση γιατί έχασαν τη ζωή τους νέα παιδιά. Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών», είπε.
