Σκρέκας: Όταν κάποιοι επιμένουν να μην προσέρχονται στον διάλογο, θέλουν λύσεις ή σύγκρουση;

«Δεν μπορεί ο αγρότης που σπάει το περιπολικό να κάτσει δίπλα στον Πρωθυπουργό για να συνομιλεί» τόνισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας