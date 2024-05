Μπαμπινιώτης, Δασκαλάκης, Κριμιζής, Χρούσος, Ευθυμίου στην εκδήλωση της Βίκυς Φλέσσα «Η Ευρώπη στο Μέλλον - Επιστροφή στον Άνθρωπο»

Επιστημονική ημερίδα στην οποία θα συζητηθεί η θεμελίωση μιας Ευρώπης «ανθρώπινης, οικολογικής και συμπεριληπτικής» διοργανώνει η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Βίκυ (Βασιλική) Φλέσσα, την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Ωδείο Αθηνών.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν επιφανείς Ακαδημαϊκοί Επιστήμονες, όπως, ανάμεσα σε άλλους, οι Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Σταμάτης Κριμιζής, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Ιστορίας.

Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές συμμετέχουν στην επιστημονική επιτροπή της υποψήφιας ευρωβουλεύτριας Βίκυς Φλέσσα προκειμένου να την υποστηρίξουν στα καθήκοντά της.







Η Βίκυ Φλέσσα, δημοσιογράφος, κλασσική φιλόλογος, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία θα συντονίσει την επιστημονικη ημερίδα κατά την οποία θα τεθούν ζητήματα ανάδειξης των Κλασικών Γραμμάτων, του Ελληνικού Πολιτισμού, συνδιαμόρφωσης και διαφύλαξης ενός Βιώσιμου Περιβάλλοντος, μέριμνας για την Πρώτη και την Τρίτη Ηλικία, πρόνοιας για την Ψυχική Υγεία και ενδυνάμωσής της. Η επιστημονική ημερίδα θα αποτελέσει θεμέλιο οικοδόμησης μιας Ευρώπης συμπεριληπτικής, αλληλέγγυας, ανθρώπινης, οικολογικής και πολιτιστικής.

Κλείσιμο

Η επιστημονική ημερίδα θα λάβει χώρα στο Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος», την Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024, και θα εκκινήσει στις 18.00, με δυνατότητα προσέλευσης από τις 17.30 και ζωντανής μετάδοσης, μέσω livestreaming στο κανάλι, στο YouTube, τής Βίκυς Φλέσσα (https://www.youtube.com/live/MmBl9rVrpUg).

Η επιστημονική ημερίδα παρέχει σημαντικές ευκαιρίες διαλόγου για την Παιδεία, την Πρόνοια και την Ψυχική Υγεία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.





Αποτελεί ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης και εμβάθυνσης Ακαδημαϊκών Επιστημόνων, καθώς και άλλων εξεχόντων προσώπων τής επιστήμης και της τέχνης, μεταξύ των οποίων είναι οι Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Σταμάτης Κριμιζής, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, Βασίλειος Σκουρής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Ιστορίας, Θεόδωρος Παπαγγελής, Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Δημήτριος Γιατρομανωλάκης, Καθηγητής, Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Αντώνης Μακρυγιαννάκης, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Δημήτριος Καραγιάννης, Ψυχίατρος, Ελένη Αγγελοπούλου-Καραγιάννη, Παιδοψυχίατρος, Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Ειρήνη Σταματούδη, Καθηγήτρια Νομικής, Παναγιώτης Ροϊλός, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Κώστας Βαρώτσος, Γλύπτης - Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών, Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Μητροπολίτης Βελγίου, κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος CROCEU (Committee of Representatives of the Orthodox Churches to the European Union), Ευγενία Μανωλίδου, Μουσικός-Διευθύντρια της Ελληνικής Αγωγής (Σχολή Αρχαίων Ελληνικών).

Στην επιστημονική ημερίδα θα τεθούν ζητήματα ανάδειξης των Κλασικών Γραμμάτων, του Ελληνικού Πολιτισμού, συνδιαμόρφωσης και διαφύλαξης ενός Βιώσιμου Περιβάλλοντος, μέριμνας για την Πρώτη και την Τρίτη Ηλικία, πρόνοιας για την Ψυχική Υγεία και ενδυνάμωσής της. Η επιστημονική ημερίδα θα αποτελέσει θεμέλιο οικοδόμησης μιας Ευρώπης συμπεριληπτικής, αλληλέγγυας, ανθρώπινης, οικολογικής και πολιτιστικής.

Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες, συνομιλώντας με την Βίκυ Φλέσσα, θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν, να αναλύσουν, να τεκμηριώσουν στοιχεία των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων (Παιδεία, Πολιτισμός, Πρόνοια και Ψυχική Υγεία, Περιβάλλον) και να καταθέσουν τις προοπτικές για το Μέλλον τής Ευρώπης, για την Επιστροφή της στον Άνθρωπο.

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα, με όλες τις ομιλήτριες και όλους τους ομιλητές.





Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Σταμάτης Κριμιζής είναι Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντής Διαστημικών Προγραμμάτων της NASA Πανεπιστήμιο John Hopkins ΗΠΑ.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης είναι Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών, Massachusetts Institute of Technology.

Η Μαρία Ευθυμίου είναι Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.







Ειδήσεις σήμερα



Προκλητικός Ράμα κατά Ελλάδας: Υποχρέωσαν τους αδερφούς μας να αλλάξουν τα ονόματά τους, κηλίδα ντροπής στην ιστορία



Κρήτη: Τα αντιεμβολιαστικά κηρύγματα και η μάχη κατά της μάσκας - Ο Μητροπολίτης που αρνήθηκε να διαβάσει το Ευαγγέλιο



Βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο του Κώστα Καραφώτη με την Κάτια Μάνου