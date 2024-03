ΣΥΡΙΖΑ: Παρέλαση υποψηφίων για τις ευρωεκλογές - Τα 400 βιογραφικά, το νέο αίμα και το «καλό ποσοστό»

Την ίδια ώρα, στις προκριματικές εκλογές τηςθα ψηφίσουν πλην των μελών και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όποτε δημιουργείται κατου κόμματος, το οποίο προβλέπεται και από το Καταστατικό.Όσον αφορά στην ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί και με ηλεκτρονικό τρόπο και με κάλπη. Για την ηλεκτρονική ψήφο, θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα στον isyriza και όσοι θέλουν να ψηφίσουν με ηλεκτρονική ψήφο θα συμπληρώνουν ημέρες πριν μια αίτηση, όποτε θα αφαιρείται το όνομα τους από τον εκλογικό κατάλογο στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα, ώστε να υπάρχει το αδιάβλητο.Με δεδομένο, πάντως, ότι το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει κατατεθεί βάσει νόμου ως τις, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν τελικά στις προκριματικές εκλογές. Επί της διαδικασίας, οι φίλοι του κόμματος θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλη κάλπη, διαφορετική από αυτή των μελών του κόμματος, με αποτέλεσμα να στηθούν τελικά το πρωί της Κυριακής, δύο διακριτές κάλπες. Επιπλέον, στονθα αναρτηθούν και τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλέγουν για τις προκριματικές εκλογές, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται αρκετοί ακαδημαϊκοί, νέοι επιχειρηματίες, αθλητές, αλλά και απόδημοι Έλληνες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τρεις από τις θέσεις του ψηφοδελτίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Εκτός από τους περίπουγια την Ευρωβουλή, ένας όγκος εκατοντάδων βιογραφικών συγκεντρώθηκε τους τελευταίους μήνες και για την συγκρότηση των «δεξαμενών σκέψης» (think tanks) της Κουμουνδούρου, με στόχο να αναζωογονηθούν οι θέσεις του κόμματος, ιδίως σε κρίσιμα πεδία πολιτικής.Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τα think tanks της Παιδείας, της Έρευνας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Τεχνολογίας και της Ενέργειας, ενώ έπεται η «δεξαμενή σκέψης» για την Άμυνα, σε σύνολο 29 τομεακών think tanks που έχουν σχεδιαστεί, επί της αρχής.Ικανοποιημένα εν μέρει από τη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση τηςτα μέλη του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν χθες και την πολιτική επικαιρότητα στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Αφορμή, για να επαναλάβουν πηγές της Κουμουνδούρου ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αντιβαίνει στο Άρθρο 16 του Συντάγματος, όπως τονίστηκε, υπήρξε η τοποθέτηση του Βουλευτή Κιλκίς, Πέτρου Παππά, ο οποίος δήλωσε πως «όταν τελούνται παράνομες πράξεις», να παρεμβαίνει η Αστυνομία.Η παραπάνω αποστροφή προκάλεσε χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, την παρέμβαση τωνκαι, ώστε να αποκρυσταλλωθεί η επίσημη θέση του κόμματος απέναντι στο ζήτημα.Ο ρεαλισμός, άλλωστε, όπως και η αξιοπιστία του προγραμματικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν αποτελούν «αγκάθια» που η Κουμουνδούρου αγνοεί στο δρόμο προς τις Ευρωεκλογές, αλλά μάλλον το αντίθετο. «Θεωρούμε ότι η δεύτερη θέση τείνει να κλειδώσει για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θεωρούμε ότι όλα έχουν τελειώσει στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της επανάπαυσης. Στην πολιτική όλα μπορεί να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Εξάλλου ο στόχος μας δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση» ανέφερε χθες, μιλώντας στο ρ/σ Παραπολιτικά η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, για να προσθέσει πως «ο στόχος μας είναι και ένα καλό ποσοστό». «Και γι’ αυτό θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι μπορούμε και καλύτερα, μπορούμε περισσότερο και ότι έχουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα να αντιπαραβάλλουμε απέναντι στο κυβερνητικό πρόγραμμα και στα προγράμματα των άλλων κομμάτων», κατέληξε η κ. Κεχαγιά.