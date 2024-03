Ανακοινώθηκε το think tank του Κασσελάκη για την ενέργεια - Ποιοι συμμετέχουν

Ανανεωνόμαστε, δυναμώνουμε, αποκτούμε νέα στελέχη από την κοινωνία. Μαζί με τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτο Ζαμπάρα, σας παρουσιάζουμε το think tank Ενέργειας του Στέφανου Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστος Σκορδής. Είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και από το Cranfield University. Εργάζεται ως σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη διαχείριση κλιματικών κινδύνων. Θεοδοσία Κωστάκη. Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ρομποτική και τα Συστήματα Αυτοματισμού. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και το decarbonisation μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Κωνσταντίνος Ζηνέλης. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π., κάτοχος Διδακτορικού στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική από το Imperial College London, μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδάσκων στο ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης στο MIT και στο University of Michigan. Εργάζεται ως ερευνητικός σύμβουλος για την ανάπτυξη αειφόρων διεργασιών με μηδενικές εκπομπές και μηδενικά απόβλητα. Κωνσταντία Παπακωνσταντίνου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πολυετής ερευνητική της δραστηριότητα έχει υποστηριχθεί από το ΙΚΥ, ενώ το έργο της έχει δημοσιευθεί σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια. Νίκη Καραγκουλέ Καραγεώργου. Είναι Οικονομολόγος, με μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το London School of Economics. Ειδικεύεται σε θέματα στρατηγικού και οικονομικού σχεδιασμού του κλάδου της ενέργειας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Εξοικονόμηση Ενέργειας και οι Ενεργειακές Υπηρεσίες. Στην εποχή της ενεργειακής κρίσης, μαζί με αυτούς τους διακεκριμένους επιστήμονες θα δώσουμε έγκυρες και αποτελεσματικές λύσεις για το ενεργειακό αύριο της χώρας μας.