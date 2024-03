ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο think tank του Κασσελάκη για την τεχνολογία - Ποιοι το απαρτίζουν

Κλείσιμο

Έξι επιστήμονες συγκροτούν το νέο think tank του, τα βιογραφικά των οποίων έδωσε στη δημοσιότητα η Κουμουνδούρου.Την παρουσίασή τους έκανε μέσω των social media τουη Διάνα Βουτυράκου και ο συντονιστής των τομέων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Σαρακιώτης.«Τώρα που ο Πρόεδρος υπηρετεί τη θητεία του, παίρνουμε προσωρινά τον λογαριασμό του. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπόθεση όλων μας» ανέφερε χαρακτηριστικά η Διάνα Βουτυράκου στην παρουσιάση των μελών του think tank.Στο νέο think tank του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν οι:Είναι μέλος της ΜENSA από το 2011 και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Από το 2022 δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τεχνολογίας στον οποίο σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παράλληλα με τον ακαδημαϊκό χώρο εργάζεται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών ως Senior Data Analyst.Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πάνω στον τομέα της Νευροσυμβολικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Neurosymbolic AI). Μεταπτυχιακό (MSc) πάνω στα Γνωστικά Συστήματα (Cognitive Systems) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως μηχανικός και αναλυτής δεδομένων στον τομέα της Ενέργειας και Τεχνολογίας στο Βερολίνο.Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο Ερευνητικής δραστηριότητας η Μικρο/Νανο Τεχνολογία με εφαρμογή στην Βιοϊατρική Μηχανική. 20ετές διδακτικό και ερευνητικό έργο σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής. Πολυετή εμπειρία στον χώρο της καινοτομίας, των μεταφραστικής έρευνας και της επιχειρηματικότητας τεχνολογιών αιχμής. Ιδρυτικό μέλος νεοφυών εταιριών στον χώρο των επιστημών Υγείας.Είναι Ηλεκτρολογος Μηχανικός με 40 χρόνια σε θέσεις ηγεσίας και πρακτικής εμπειρίας στην Αεροπορική Βιομηχανία, και ταυτοχρόνως στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ως επικουρική καθηγήτρια στο τμήμα Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου UNH (University of New Haven). Είναι κάτοχος Μάστερ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μάστερ Βιομηχανική Μηχανική, και πιστοποιητικό σπουδών στην μηχανική συστημάτων από το MIT.Είναι Μηχανικός με εξειδίκευση στον τομέα της Αυτοκίνησης. Έχει εκπαίδευση από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Cranfield University και MBA από το Imperial College. Η εργασία της στην Jaguar Land Rover και τη Ford της έδωσε βαθιά γνώση στον μηχανολογικό σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και τη διαχείριση τεχνολογικών έργων. Η επαγγελματική της πορεία σε συνδυασμό με τις σπουδές της, της επέτρεψαν να αναπτύξει επιπλέον δεξιότητες στην ανάλυση δεδομένων και στη μηχανική μάθηση (Machine Learning).Σπούδασε Βιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Μοριακή Παθολογία και Γενετική από το Queen Mary University of London κι έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στη Βιοϊατρική Μηχανική κατέχοντας υποτροφία από την Cancer Research UK. Εκεί εργάστηκε στο CRUK Beatson Institute στη Σκωτία μελετώντας πως φυσικές δυνάμεις επηρεάζουν βιοχημικά μονοπάτια στο καρκίνο του παγκρέατος με τη χρήση βιοϋλικών, πειραματικών μοντέλων και ομικές τεχνολογίες. Έχει εργαστεί σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης μελετώντας βιοχημικά μονοπάτια με θεραπευτική αξία στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Francis Crick Institute στο Λονδίνο όπου διερευνά την αλληλεπίδραση όγκων με τον ξενιστή κατά την εξέλιξη του καρκίνου με έμφαση στο μεταβολισμό, τις διατροφικές παρεμβάσεις και την αντιμετώπιση της καχεξίας. Έχει συμβάλει σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και σε πατέντες. Συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας και έχει παρουσιάσει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.