Ο πατέρας του Στέφανου Κασσελάκη, Θόδωρος

Το branch του Τέξας της Philadelphia coatings LLC έχει έδρα τη βίλα στα Woodlands, στην οποία η οικογένεια Κασσελάκη πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων

Το μετοχολόγιο της Tiptree Marine τον Ιούλιο του 2020, όπου φαίνεται ότι εκτός του Κασσελάκη μετέχουν και οι δύο εταιρείες του

Μέσω της Osios LLC ο κ. Κασσελάκης δάνεισε -άτοκα- 230.000 ευρώ τα Χριστούγεννα για τις ανάγκες των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα χρήματα, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, επιστράφηκαν στην εταιρεία έπειτα από κάποιες ημέρες. Στις 23 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από το επεισοδιακό συνέδριο του κόμματος, το News247 δημοσιοποίησε τη δανειακή σύμβαση ανάμεσα στις δύο εταιρείες, ενώ ως τότε λεγόταν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος τουθα έβαζε τα χρήματα προκειμένου να πληρωθούν τα δώρα Χριστουγέννων. Αυτό οδήγησε στην απόλυση του διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο χρεώθηκε η «διαρροή». Ποια ερωτήματα προκύπτουν;Πρώτον, γιατί δανείζει τη Left Media μια αλλοδαπή εταιρεία που λογικά δεν θα μπορούσε να έχει κάποιο συναλλακτικό λόγο να το κάνει και όχι ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης από τη στιγμή που στις ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζονται οι εταιρείες ως προσωπικός κουμπαράς των ιδιοκητών τους;Δεύτερον, ποιος υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση για λογαριασμό της Osios LLC; Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, οπότε αυτός έβαλε την υπογραφή του, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται ρητά για οποιοδήποτε πρόσωπο να έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του προέδρου πολιτικού κόμματος που εκπροσωπείται στη Βουλή και αυτή του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή αλλοδαπής εταιρείας.Η διαδρομή του Θόδωρου Κασσελάκη στα ναυτιλιακά χρώματα ξεκινά στις 31 Οκτωβρίου 1997. Τότε ιδρύεται η Luxor ΑΒΕΕ Χρωμάτων και Επιχρισμάτων και σε τρία χρόνια μετονομάζεται στη γνωστή πλέονμε τον διακριτικό τίτλο CASCO International ABEE.Με το πρακτικό του Δ.Σ στις 31 Μαρτίου του 2002 φαίνεται ότι η εταιρεία διοικείται πλέον από τρεις υπεράκτιες εταιρείες: οι δύο με έδρα την. Η Wisdom Consultants S.A. ορίζεται στα καθήκοντα του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου και εκπροσωπείται από τον Θόδωρο Κασσελάκη. Ηδη η εταιρεία αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς από το 2000 βρέθηκε αντιμέτωπη με καθυστερήσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Λίγους μήνες αργότερα, όπως δήλωνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την αυτοπαρουσίασή του στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, πήγε «στις ΗΠΑ μόνος, όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη», αφού «το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν».Εναν χρόνο μετά, το 2003, ο πατέρας του, που είχε μείνει στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπος με την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης για κακουργηματική υπεξαίρεση χρημάτων από τον δικηγόρο και συνέταιρό του Μιχάλη Βαρκλαντή (ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή), συνολικού ύψους 764.000 ευρώ. Αφορούσε εικονικά τιμολόγια 162.000 και 300.000 ευρώ και 302.405 ευρώ δανεισμό, επίσης για ικανοποίηση «ψευδούς οφειλής». Μάλιστα, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου το 2004 διορίστηκε προσωρινή διοίκηση στην εταιρεία, με τον συνεταίρο και μηνυτή να συμμετέχει σε αυτήν. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνουν κουμάντο δύο άλλες υπεράκτιες -Παναμά και Λιβερίας- και ο Θόδωρος Κασσελάκης να έχει χάσει την εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε.Οι αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη περί παραδικαστικού κυκλώματος δεν δικαιώνονται, μια και ο εκλιπών δικηγόρος δεν είχε κατηγορηθεί ούτε είχε αναφερθεί ποτέ συμμετοχή του στο παραδικαστικό κύκλωμα της εποχής εκείνης. Σημειώνεται ότι πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Κασσελάκη σε εκείνη την αντιδικία ήταν ο, ο νέος διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του, που είναι ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρει ο Στέφανος Κασσελάκης την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εμπλακεί στην πολιτική εντασσόμενος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.Τα ίχνη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Κασσελάκη χάνονται για τρία χρόνια, ώσπου στις 19 Ιανουαρίου του 2007, με άγνωστο μετοχικό κεφάλαιο, o Θόδωρος Κασσελάκης προχωρεί στην ίδρυση της. (USA) στη διεύθυνση 3945 Chestnut St Philadelphia 19104.Μια ελληνική εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο The Phila Coatings Ναυτιλιακά Χρώματα Επιχρίσματα ΜΕΠΕ, χωρίς εμφανή σύνδεση με την αμερικανική εταιρεία του Κασσελάκη, ιδρύεται στις 2 Οκτωβρίου του 2010 με λύση και διαγραφή στις αρχές του 2014, χωρίς να έχει υποβάλει ισολογισμούς. Γιατί κλείνει; «Λόγω του ότι η πορεία των εταιρικών εργασιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές και προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες, καθώς η διατήρηση της εταιρείας σε λειτουργία συνεπάγεται μόνο δαπάνες και άσκοπη επιβάρυνση της εταιρείας», ανέφερε η διαχειρίστρια Ε.Α, με μετοχικό κεφάλαιο 4.500 ευρώ.Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι η διεύθυνση-έδρα της εταιρείας εκτός από το όνομά της-τίτλο! Ως έδρα δηλώνεται: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Πειραιάς, 18535. Είναι ακριβώς η διεύθυνση που χρησιμοποιείται στο ιστορικό της. των γραφείων στην Ελλάδα, όταν η ελληνική ΔΕΝ υπήρχε. Συνεπώς είτε η αμερικανική Phila Coatings (USA) Inc. δεν είχε ευρωπαϊκό παράρτημα, είτε στην υπόψη διεύθυνση υπήρχε κάποια άλλη εταιρεία του Θόδωρου Κασσελάκη. Εχουμε δηλαδή τη δημιουργία το 2007 μιας ενεργής ακόμα εταιρείας με το όνομα Philadelphia Coatings Inc., η οποία έχει την ίδια έδρα και το ίδιο όνομα με μια εταιρεία στην Ελλάδα που από 2010 έως 1/1/2014 δεν υπέβαλε κανέναν ισολογισμό και διαγράφηκε. Οπως γράφει οστην αγωγή του, «αναλαμβάνει το 2014 την οικογενειακή επιχείρηση» και ακριβώς δύο χρόνια μετά, στις αρχές του 2016, καταθέτει το logo της εταιρείας, που υπήρχε τότε - Phila Coatings (USA) Inc., προκειμένου να κατοχυρωθεί στις ΗΠΑ. Σταδιακά πέρασε στη νέα εταιρεία Philadelphia Coatings LLC που ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου του 2018 -όταν ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν ήδη CEO της Tiptree Marine- με δηλωθείσα έδρα την ίδια, δηλαδή 3945 Chestnut St Philadelphia, 19104. Είναι προφανές ότι εκτός από τον ίδιο τίτλο, εμφανίζονται και στην ίδια διεύθυνση «μοιραζόμενες» το ίδιο κατοχυρωμένο logo. Πρόκειται δηλαδή για απόλυτα ίδιες εταιρείες! Το ερώτημα που τίθεται είναι το «γιατί».Ποια ήταν η ανάγκη μιας εταιρείας με έδρα τη Φιλαδέλφεια να ιδρύσει μια ακριβώς πανομοιότυπη στο, φημισμένη περιοχή για το ανώνυμο και ελαστικό φορολογικό καθεστώς που παρέχει; Με τι κεφάλαια ιδρύθηκαν οι δύο εταιρείες και ποια δήλωναν ως έδρα στην Ελλάδα;Μετά την ίδρυση της LLC στο Ντέλαγουερ ακολουθούν, σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο, τα branch της εταιρείας για Νέα Υόρκη και Τέξας σε διαφορετικές πλην όμως σημαδιακές χρονικές στιγμές... Το 2018 είναι η χρονιά του εξωδικαστικού συμβιβασμού του πατέρα Κασσελάκη με τον επί χρόνια αντίδικό του- από τη στιγμή που υπήρξε συμβιβασμός, είναι προφανές ότι ο κατηγορούμενος επέστρεψε χρήματα στον μηνυτή. Στην ιστοσελίδα της Philadelphia Coatings LLC μόλις το 2018 παρουσιάζεται ως έδρα στις ΗΠΑ η διεύθυνση: Main Office - Philadelphia Coatings LLC New York, NY - 299 Park Avenue, Floor 13 - New York, NY 10171, η οποία ανήκει στην Tiptree Inc.είχε γράψει στην αγωγή του ότι μία από τις κινήσεις που είχε κάνει για την ισχυροποίηση της Tiptree Marine ήταν η εξαγορά της οικογενειακής επιχείρησης με τα ναυτιλιακά χρώματα. Πράγματι, στο μετοχολόγιο του καλοκαιριού του 2020, όταν ο τότε CEO είχε λάβει τις μετοχές που προέβλεπε η συμφωνία του για τα δύο πρώτα χρόνια της παρουσίας στην Tiptree Marine, η Philadephia Coatings εμφανίζεται ως ένας από τους μικρομετόχους της Tiptree Marine, μαζί με την Osios και τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη - με τη μητρική να έχει τη μερίδα του λέοντος. Εκείνη την περίοδο είχε ολοκληρωθεί η είσοδος τηςστην οικογενειακή επιχείρηση των Κασσελάκηδων με τη ναυτιλιακή να γίνεται μέτοχος της επιχείρησης χρωμάτων, αλλά με τον Κασσελάκη πατέρα και τον Κασσελάκη γιο στις θέσεις των CEO των δύο εταιρειών, σε μια συναλλαγή που είχε χαρακτηριστεί ως «related» (σχετιζόμενη) από τη μεγάλη ναυτιλιακή εφημερίδα «Trade Winds». Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται όταν τα συμφέροντα ταυτίζονται σε μια τέτοιου είδους συναλλαγή - και σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες, επισύρουν τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Ολο αυτό το χρονικό διάστημα (2018-2022) ως έδρα-αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμφανίζεται η διεύθυνση: Phila Coatings Ltd - 33 Akti Miaouli St. Piraeus, Greece, 18535, email: info@philacoatings.com, στην οποία εντοπίζεται η Atlantic Solutions Monoprosopi IKE, η οποία μετονομάστηκε στις 18 Απριλίου του 2023, όταν πλέον οδεν ήταν CEO της Tiptree Marine, σε Phila Coatings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, πώς μια αμερικανική εταιρεία χρωμάτων, η Philadelphia Coatings LLC παραπέμπει σε μια ελληνική με το όνομα Atlantic Solutions Monoprosopi IKE; Κι αυτό το σημείο λύθηκε δημιουργώντας (13/6/2017) μια αντίστοιχη ελληνική με την ονομασία Philadelphia Paints Αυγέρη Ε.Ε., η οποία μάλιστα κάνει χρήση και του κατοχυρωμένου (αλλά όχι πλέον σε ισχύ) σήματος της οικογενειακής εταιρείας Philadelphia Coatings είτε Inc. είτε LLC!Ενα ακόμα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι μόλις το καλοκαίρι του 2021 εμφανίστηκε στον Τύπο δημοσίευμα που αφορούσε και τη Philadelphia Coatings LLC, χρησιμοποιώντας το ρήμα «σχεδιάζει». Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική Philadelphia Paints Αυγέρη Ε.Ε., η οποία ταυτίζεται με τη μετονομασθείσα πλέον Phila Coatings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η συγκεκριμένη δεν εμφανίζει κανέναν ισολογισμό.Το logo της εμβληματικής επιχείρησης της οικογένειας Κασσελάκη το 2020 φαίνεται ότι ακυρώνεται και κατοχυρώνεται -με το ίδιο κείμενο, αλλά χωρίς τον αετό- αυτή τη φορά στην Κίνα! Η αίτηση γίνεται 28 Αυγούστου του 2020 από τη Philadelphia Coatings LLC μέσω ενός κινεζικού γραφείου και αφορά σε δύο είδη παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρώτο αφορά στον γνώριμο χώρο των ναυτιλιακών χρωμάτων, ενώ το άλλο στην «ενοικίαση μηχανών αυτόματης πώλησης, προβολή αγαθών σε μέσα επικοινωνίας για σκοπούς λιανικής πώλησης, συμβουλές διαχείρισης προσωπικού, διαδικτυακή διαφήμιση σε δίκτυα υπολογιστών, βοήθεια στη διαχείριση επιχειρήσεων». Υπηρεσίες που προσφέρει η Atlantic Solutions και τώρα Phila Coatings…Ως διεύθυνση δηλώθηκε για ακόμα μια φορά η διεύθυνση της(780 Third Avenue, 21st Floor New York USA, NY 10017).Στις 21/7/2022 ιδρύεται το «υποκατάστημα-branch» στο Τέξας. Ως διεύθυνση δηλώνεται μια υπερπολυτελής βίλα στην οποία η οικογένεια Κασσελάκη πέρασε τις ημέρες των γιορτών. Το branch του Τέξας ως έδρα ή υποκατάστημα δεν παρουσιάζει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα - η βίλα, που είχε τελευταία τιμή πριν από την αγορά της τα 3,8 εκατ. δολάρια, θεωρείται περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και έχει την ανάλογη φορολογική αντιμετώπιση.Η εταιρεία των Κασσελάκηδων παραμένει συνδεδεμένη με την Κίνα, παρά τα όσα υποστήριζε στην αγωγή του ο Στέφανος Κασσελάκης για το rebranding που της έκανε και την «αποκινεζοποίηση» της παραγωγής. Τοως logo είναι κατοχυρωμένο από την Tiptree Inc. στην Κίνα χωρίς τον αετό για πολλαπλές υπηρεσίες-προϊόντα. Το logo της έχει ακυρωθεί και χρησιμοποιείται καταχρηστικά από μια ελληνική με δραστηριότητα που φαίνεται να συστεγάζεται με την εταιρεία των Κασσελάκηδων, χωρίς να υπάρχει κάποια προσφυγή για κατάχρηση! Το προσωπικό της Philadelphia Coatings LLC, που εμφανίζεται να εργάζεται στο LinkedIn, είναι 3 Ελληνες στην Ελλάδα, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι ιδρύθηκε το 2007, δηλαδή κάνει αναφορά στην Phila Coatings (USA) Inc. του Θ. Κασσελάκη.