Μπογδάνος: Κλείνει το πολιτικό του γραφείο και επιστρέφει στη δημοσιογραφία

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκλεισε το πολιτικό του γραφείο όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media. «Τέλος εποχής; Όσο και ξεκίνημα νέας. Οι ιδιότητες αλλάζουν. Οι αρχές και οι αξίες όχι. Αλλιώς δεν είναι αρχές και αξίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με πληροφορίες επιστρέφει και πάλι στη δημοσιογραφία και μάλιστα ως εργαζόμενος στο ευρωπαϊκό συντηρητικό σάιτ «Brussels Signal», αρθρογραφώντας στα αγγλικά. Παράλληλα «τρέχει» και πάλι την ιστοσελίδα meaculpa.gr ενώξεκίνησε, μαζί με τη σύζυγό του, επιχείρηση στον χώρο του γυναικείου ενδύματος. Παράλληλα από τη στιγμή που αποφάσισε να κλείσει το πολιτικό του γραφείο, το κόμμα του «ΠΑΤΡΙΔΑ» δεν θα λάβει μέρος στις ευρωεκλογές του 2024.Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μπογδάνου:«Τέλος εποχής; Όσο και ξεκίνημα νέας. Οι ιδιότητες αλλάζουν. Οι αρχές και οι αξίες όχι. Αλλιώς δεν είναι αρχές και αξίες.Και μην ξεχνιόμαστε. Η ζωή κάνει κύκλους. Ο αγαπημένος T.S. Eliot το έχει θέσει στη βάση του: “What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” Ο δε Arnold το έχει πει επιγραμματικότερα: “I’ll be back.” Ευγνώμων».