Στέφανος Κασσελάκης: «Τσέο» ή Ρίκι Μάρτιν; - Η σημειολογία ενός βίντεο

Έχω επίγνωση ότι δε διαθέτω κομματική προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία μου είναι στην εργασία, στην κοινωνική ζωή. Η υποψηφιότητα που τώρα θέτω δείχνει έναν άλλο δρόμο: Από την κοινωνία και για την κοινωνία.

Αρκετές γενιές χάθηκαν. Είναι ώρα να φτιάξουμε το Ελληνικό Όνειρο που τόσο… pic.twitter.com/cUejwTOany — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 29, 2023

Μερικές πρώτες, σκόρπιες και ακατέργαστες, σκέψεις που γέννησε η αυτοπαρουσίαση του Στέφανου Κασσελάκη και η επισημοποίηση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ: - Κι όμως, ο πρωταγωνιστής ενός μονόπρακτου που θα μπορούσε να θεωρηθεί -ήδη- ιστορικής σημασίας, φυσιογνωμικά μοιάζει έντονα στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν να είναι αυτός ο επικρατέστερος «σωσίας»/διάδοχος του Αλέξη σε κάποιο φανταστικό κάστινγκ, κατά την κρίση μιας, εξίσου φανταστικής επιτροπής κριτών. Θα έλεγε κανείς επιπλέον ότι η μορφή του Στέφανου Κασσελάκη, όπως εμφανίζεται στη μικρή οθόνη του «X» (Twitter), μπορεί να έχει προκύψει από επεξεργασία πλάνων του τέως ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.Κάπως σαν να επενέβη ο πλάστης και δημιουργός του «Ερμή», του πρώτου ψηφιακού παρουσιαστή της ΕΡΤ, στο 3D μπούστο του κ. Τσίπρα. Υπ' αυτό το πρίσμα, ο Στέφανος Κασσελάκης σαν εκδοχή του ξανθού και γαλανομάτη «μετα-Αλέξη», αποτελεί υπόδειγμα προϊόντος εξωραϊσμού και απαλειφής ιχνών του γήρατος μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Συμβολικά, δηλαδή, εξυπηρετεί άριστα το κεντρικό μήνυμα του κ. Κασσελάκη, εξεικονίζοντας απαράμιλλα τα περί «αναγέννησης».- Η μουσική υπόκρουση του βίντεο, με την ατέρμονη λούπα ψευδο-επικών μοτίβων, ταιριάζει σε εταιρική εκδήλωση, απολογισμό έργου, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας με μια καθιερωμένη αναδρομή στα επιτεύγματα της χρονιάς, επετειακή βεγγέρα και επιτυχή επιχειρηματική επέκταση ή συγχώνευση κ.λπ. Οπότε, ο θεατής βλέπει ήδη τον κ. Κασσελάκη, υποσυνείδητα, σαν κάτι μεταξύ CEO (Τσέο) και ποπ-σταρ αλα Ρίκι Μάρτιν (επ' αυτού περισσότερα παρακάτω).- Η όλη παρουσία, το επικοινωνιακό ύφος, η θεματολογία και η φρασεολογία του κ. Κασσελάκη , εντελώς και επιμελώς αποκομμένη από ό,τι θα περίμενε να ακούσει ο τακτικός -έστω και νοήμων- ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, εμμέσως παραπέμπει στο «μοντέλο Κούγια»: Ο σεβάσμιος και πασίγνωστος ποινικολόγος, όπως έχει αποδείξει με την πορεία του ως αθλητικού παράγοντα, αναλαμβάνει πρόθυμα την προεδρία οποιουδήποτε συλλόγου, αρκεί να υπάρχει κενό στην ύπατη θέση. Το χρώμα της φανέλας είναι αμελητέο -τι Παναχαϊκή, τη Λάρισα, τι Ηρακλής κ.λπ. Υπ' αυτή την έννοια, ο κ. Κασσελάκης, με ελάχιστες τροποποιήσεις στο λόγο του, θα μπορούσε να διεκδικεί εξίσου, όπως για τον ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, του ΜέΡΑ 25, του ΚΟΔΗΣΟ, της ΕΔΗΚ, της ΕΔΑ, της Ένωσης Κέντρου ή -γιατί όχι;- ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας.- Ψάχνοντας πρόχειρα στο διαδίκτυο για κάποιο «εγχειρίδιο» γυρίσματος παρόμοιων βιντεο-μηνυμάτων με αυτό του κ. Κασσελάκη, ειδικά από υποψηφίους στο πεδίο της πολιτικής, μπορεί κανείς εύκολα να αποκωδικοποιήσει το γιατί πχ ο Στέφανος Κασσελάκης φορά ό,τι φορά, γιατί εμφανίζεται μέσα από το μαύρο σκοτάδι, γιατί μιλά με σύντομες προτάσεις (και διαβάζει auto-cue), γιατί προσπαθεί να δώσει κίνηση στα χέρια του κατόπιν σκηνοθετικής παρότρυνσης, γιατί κοιτάζει ίσια στο φακό, γιατί η μουσική διακόπτεται όταν εκφωνεί a capella τους βασικούς άξονες του προγράμματός του κ.λπ.Στο YouTube και υπό τον τίτλο «The Best Way to Introduce Yourself as a Political Candidate» (https://www.youtube.com/watch?v=gOhm3PJCkQE), οι βασικές αρχές εκτίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς πάντα ενδιαφερόμενο.Στο δε speakeasypolitical.com, τυχαία, διαβάζουμε τον εξής πεντάλογο της επιτυχίας ενός βίντεο πολιτικού περιεχομένου: 1. Γράψε ένα σύντομο κείμενο. 2. Χρησιμοποίησε τον σωστό (φθηνό) εξοπλισμό και τουλάχιστον έναν εθελοντή να σε βοηθήσει στο γύρισμα. 3. Διάλεξε το κατάλληλο σημείο και σκηνικό. 4. Να είσαι περιποιημένος, σε στιλ business casual, με μονόχρωμα ρούχα, ξυρισμένος, φρεσκοκουρεμένος και καλοχτενισμένος. 5. Να εκπέμπεις αυτοπεποίθηση. Να θυμάσαι ότι ο τρόπος που επικοινωνείς είναι εξίσου σημαντικός με το περιεχόμενο όσων θέλεις να μεταφέρεις με την επικοινωνία σου. Αυτή δεν είναι η στιγμή να βγεις εκτός εαυτού ή να εκπέμπεις αρνητισμό. Σύστησε τον εαυτό σου και μοιράσου το όραμά σου με αυτοπεποίθηση -και να είσαι σίγουρος ότι οι ψηφοφόροι θα λάβουν το μήνυμα».- Πρόχειρη αποκωδικοποίηση της εικόνας, λοιπόν: Το βίντεο εκκινεί από τη στιγμή που ο Στέφανος Κασσελάκης αναδύεται μέσα από τα αδιαπέραστα σκότη, όχι επειδή είναι ο Εωσφόρος (αν και ετυμολογικά είναι ακριβώς αυτό, εφόσον ευαγγελίζεται ότι φέρνει το φως της αυγής για μια νέα εποχή), αλλά επειδή ο ίδιος επιδιώκει να τονίσει πως δεν έχει κομματικό παρελθόν, εξαρτήσεις, δουλείες, χρέη -σαν να γεννιέται σήμερα, ερχόμενος από το πουθενά, άμωμος, άσπιλος και αμόλυντος.