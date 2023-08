«Ώρα Κασσελάκη» στον ΣΥΡΙΖΑ: Όλη η διαδρομή από τις ΗΠΑ στην Κουμουνδούρου

Κλείσιμο

Πρώτο trend στο Twitter παρέμεινε επί σειρά ωρών χθες το ονοματεπώνυμο του πέμπτου κατά σειρά υποψήφιου Προέδρου τουΠροοδευτική Συμμαχία,, καθώς η συμμετοχή του στην κούρσα της διαδοχής τουέχει πλέον σχεδόν προεξοφληθεί. Ο 35χρονος ευπαρουσίαστος, αμερικανοτραφής και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας πέτυχε τον αρχικό στόχο του αιφνιδιασμού, καθώς κατεβαίνει στον εκλογικό στίβο όχι ως απλό αουτσάιντερ, αλλά ως το «new kid in the town», έλκοντας πάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας. Παράλληλα, η προσωπική αποδοχή του στο εσωκομματικό πεδίο τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει πολλαπλασιαστεί κατακόρυφα, καθώς για τους υποστηρικτές του «διαθέτει όλο το πακέτο, αλλά και το πάθος», για να δώσει «φιλί ζωής» στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία σημειώνει ιστορικά χαμηλά στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.Ταυτόχρονα, ωστόσο, η πολιτική εκτόξευση του Στέφανου Κασσελάκη ερεθίζει τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, καθώς διαπιστώνουν ότι ο ίδιος χρειάζεται λίγο χρόνο, για να κάνει μεγάλα βήματα -ενίοτε και άλματα- στην πολιτική κουζίνα της Κουμουνδούρου. Ο δυνάμει υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε χθες -εμμέσως πλην σαφώς- το ενδιαφέρον του για την διαδικασία εκλογής της νέας ηγεσίας, σχολιάζοντας στα προσφιλή του κοινωνικά δίκτυα πως «πριν από λίγες μέρες μοιράστηκα μαζί σας μία πλατφόρμα προτάσεων για τη ριζοσπαστική ανασυγκρότηση της χώρας. Είμαι ενθουσιασμένος από την ανταπόκρισή σας. Να ξέρετε ότι όλα όσα μου στέλνετε τα διαβάζω. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις θα τις δείτε σύντομα να εντάσσονται στο σχέδιό μας. Σας παραθέτω εδώ, σε κάρτες, τα βασικά σημεία της πλατφόρμας μας και περιμένω και νέες προτάσεις σας. Γιατί μόνο με διάδραση, μόνο με το «μαζί», μόνο με σχέδιο, αλλάζει η Ελλάδα».Για όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν στενότερα τους τελευταίους -ούτε δώδεκα μήνες- που ασχολείται συστηματικά με την εγχώρια πολιτική σκηνή, η πιο αντιπροσωπευτική φράση για την «περίπτωση Κασσελάκη» ήταν το ότι «διαβάζει όλα» τα μηνύματα που δέχεται, καθώς η μεθοδικότητα και η εργασιομανία του είχαν καταπλήξει από νωρίς τους παροικούντες την Κουμουνδούρου. Στο κενό, προεκλογικό χρόνο «άνοιγε το λάπτοπ και έγραφε, αντί να χαλαρώνει» περιγράφουν οι κομματικοί του συνοδοιπόροι, εκστασιασμένοι σχεδόν από το γεγονός πως ό,τι κατέθετε σε μορφή πρότασης προεκλογικά, συνοδευόταν πάντα από σφιχτό χρονοδιάγραμμα και ακριβή περιγραφή της εκτέλεσής του. Ο «αμερικανικός τρόπος» δουλειάς του, αν και πολύ μακριά από τα ήθη της Κουμουνδούρου, έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς ήταν από τους ελάχιστους υποψήφιους Βουλευτές που είχε μελετήσει σε βάθος, «όπως οι άριστοι μαθητές», το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κάνοντας επιμέρους παρατηρήσεις.Η ευκολία του κ. Κασσελάκη να προσαρμοστεί γρήγορα στον άγραφο κώδικα της Κουμουνδούρου, όντας παράλληλα παραγωγικός για το κόμμα του, ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της προσωπικότητας και της εργασιακής εμπειρίας του, καθώς το «κάντο όπως οι Αμερικανοί» φαίνεται στην επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ακόμη και οι αναρτήσεις που συνόδευαν το προηγούμενο διάστημα την πολιτική δράση του θύμιζαν προσεγμένες τηλεοπτικές παραγωγές, με τον βασικό πρωταγωνιστή να μην αφήνει τίποτα στην τύχη του. Παρόλα αυτά, σχεδόν τυχαία ο Στέφανος Κασσελάκης προσέγγισε την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όταν πρόσωπα τα οποία γνώριζε κοινωνικά, τα οποία ανήκουν στον Τομέα Διαφάνειας του κόμματος, εισηγήθηκαν την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο τμήμα παραγωγής πολιτικής της Κουμουνδούρου. Μέχρι τότε ο κ. Κασσελάκης ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό, αλλά και στον Βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη, τον οποίο γνώρισε εκεί, κατά πληροφορίες, το ίδιο χρονικό διάστημα.Διαθέτοντας γνώσεις και ικανότητες, οι σύντροφοί του στον Τομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον προτείνουν χωρίς δεύτερη σκέψη τους επόμενους μήνες ως πρόσωπο ικανό να στελεχώσει το think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,. Με αυτήν την αφορμή, ο κ. Κασσελάκης γνωρίζει για πρώτη φορά τον Πρόεδρο του κόμματος, ο απόηχος του οποίου (ως η ελληνική εκδοχή του new liberal order) είχε περάσει στις τάξεις των Δημοκρατικών, στις οποίες ο νεαρός επιχειρηματίας συμμετείχε εθελοντικά, παίρνοντας μέρος στην καμπάνια του Τζο Μπάιντεν, όταν εκείνος διεκδικούσε την επανεκλογή του στη Γερουσία των ΗΠΑ. Ο κ. Τσίπρας φέρεται πως εκτίμησε αμέσως τα προσόντα του 35χρονου επιχειρηματία, για να τον εντάξει προεκλογικά στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ως εκπρόσωπο του απόδημου Ελληνισμού, σε μια «τριάδα αριστείας» που συμπλήρωναν ο Καθηγητής του Harvard,και η επιστημόνισσα της NASA,. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο και χωρίς το παραμικρό έρεισμα στον κομματικό μηχανισμό, ο κ. Κασσελάκης βρέθηκε να δίνει πολιτικές και τηλεοπτικές μάχες υπέρ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ η ζέση με την οποία αντιμετώπισε τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, του εξασφάλισε μια θέση στην Εκλογική Επιτροπή του κόμματος, όπου πλάι στον Αλέξη Τσίπρα πλασαρίστηκαν οι πιο υποσχόμενοι πολιτικοί του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.Ακόμη, όμως, και σε όσους το στυλ και η κουλτούρα του ξένιζαν σε αντιπαραβολή με τον κώδικα της Κουμουνδούρου, η συμπεριφορά του ως «στρατιώτη» κατά την προεκλογική περίοδο υπήρξε στοιχείο που δύσκολα θα μπορούσαν να αντικρούσουν. Και αυτό, καθώς ο κ. Κασσελάκης συνόδεψε τον συνυποψήφιό του, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη προεκλογικά, όπου αμφότεροι νοίκιασαν μια βάρκα και επισκέφθηκαν με τη σειρά όλα τα ακριτικά νησιά, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Με το επιτελείο της Κουμουνδούρου είχε οικοδομήσει άψογες σχέσεις, αφού «ήταν πολύ συνεργάσιμος και ακολουθούσε το πρόγραμμα κατά γράμμα», ενώ μετά την εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρόβαλε ως ένα από τα στελέχη με προοπτικές, παρά τη συλλογική κομματική απογοήτευση.Στην μετά- Τσίπρα εποχή, η Βουλευτής Επικρατείας,τον πρότεινε ως ιδανικό υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, ενώ ο, ο οποίος επελέγη τελικά για αυτόν τον ρόλο, τον ενέταξε τις τελευταίες ημέρες στο επιτελείο του, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό. Σε μια παράλληλη τροχιά και σχεδόν αθόρυβα, ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν παρών το καλοκαίρι σε πολλά σημεία της χώρας, όπως η Ρόδος και το Κιλκίς, περνώντας κάτω από τα ραντάρ των υπόλοιπων διεκδικητών της ηγεσίας. Ξεκινώντας από το μηδέν, όπως στην Αμερική, οικοδόμησε σε σύντομο χρονικό διάστημα δίκτυα, αλλά και φίλους στους κόλπους του κόμματος, καθώς ο ίδιος περιγράφεται ως χαρισματικός στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, αλλά και πειθαρχημένος στον στόχο του, όπως θα λειτουργούσε στο περιβάλλον της εργασίας του.Με αυτή τη στρατηγική, η εσωκομματική συζήτηση που ανακίνησε η υποψηφιότητά του έχει δημιουργήσει αμηχανία σε αρκετούς από τους υποψήφιους για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς ο κ. Κασσελάκης αθροίζει στην μεγάλη εικόνα της υποψηφιότητάς του ένα φρέσκο, εξωστρεφές και τεχνοκρατικό προφίλ, καθιστώντας τον ισχυρό παίκτη απέναντι στην Έφη Αχτσιόγλου. Επιπλέον, η αναφορά του νεαρού επιχειρηματία στο «προεδρικό» μπλοκ και η επιλογή του από τον Αλέξη Τσίπρα για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας διεμβολίζουν τη δεξαμενή ψηφοφόρων του Νίκου Παππά και δευτερευόντως του, όταν την υποψηφιότητα του κ. Κασσελάκη έχει υποδεχθεί με ικανοποίηση ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης. Πονοκέφαλος, ωστόσο, αποτελεί και για την «Ομπρέλα», η οποία στηρίζει σχεδόν καθολικά τον, με δεδομένο ότι ο κ. Κασσελάκης υποστηρίζει ένθερμα την ατζέντα των δικαιωμάτων, όπως φάνηκε κατά την παραδοχή του σεξουαλικού του προσανατολισμού ως μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.Με αυτά τα δεδομένα, η παρουσία τουφαίνεται να μεταβάλλει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς, καθώς πληθαίνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα θετικά σχόλια, ανώνυμα και επώνυμα, απέναντι στο ενδεχόμενο να δηλώσει παρών για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Παρά τα εσωκομματικά βέλη του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Φίλη, Τάκη Κατσαρού, σχεδόν εγκωμιαστικά τοποθετήθηκαν χθες υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη ο Νίκος Καρανίκας, ο(από τη «Γέφυρα») και ο Άγης Τάτσης (εξέχον στέλεχος της Προοδευτικής Συμμαχίας που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ), ενώ αυξάνονται οι στηρίξεις προς το πρόσωπό του, σύμφωνα με πληροφορίες, από μεσαία στελέχη σε πανελλαδική κλίμακα.Απομένει η προβολή του σχετικού βίντεο, διάρκειας περίπου 4 λεπτών, με αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του κ. Κασσελάκη, τα Χανιά, προκειμένου να επισημοποιηθεί η συμμετοχή του στην εσωκομματική διαδικασία. Το βίντεο έχει επιμεληθεί ο γνωστός σκηνοθέτης,και θα προβληθεί αποκλειστικά στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Η κινητικότητά του, ωστόσο, του κ. Κασσελάκη έχει δημιουργήσει κύμα υποστήριξης -και μαζί ανυπομονησία- σε μέρος της κομματικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας παράλληλα το κοινωνικό ευρύτερο ενδιαφέρον, όποτε δεν αποκλείεται, κατά πληροφορίες, ο ίδιος να επισπεύσει τις ανακοινώσεις του, πραγματοποιώντας τες ακόμη και σήμερα το απόγευμα. Διαφορετικά, αυτές τοποθετούνται για αύριο, Τρίτη, μέσω του οπτικοποιημένου μηνύματος του, όπου θα εξηγεί τους λόγους και τους στόχους της υποψηφιότητάς του. Επόμενο βήμα αποτελεί η περιοδεία του αυτήν την εβδομάδα στην Κρήτη, καθώς μεγάλο στοίχημα για την νέα ηγεσία θα αποτελέσει η προσέλευση των ψηφοφόρων στις εσωκομματικές κάλπες. Στις νέες ισορροπίες, οι συνυποψήφιοί του έχουν εξασφαλίσει ήδη την επίσημη υποστήριξη κεντρικών στελεχών, αλλά και μέρους του κομματικού μηχανισμού, με τον Στέφανο Κασσελάκη να δίνει τώρα την μάχη της μαζικής κινητοποίησης του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προκειμένου να καταγράψει μια σημαντική επίδοση, με το πολιτικό του μέλλον να περνά μέσα από τον αριθμό των πολιτών, που θα σηκώσει από τον «κόκκινο» καναπέ.