Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης που ετοιμάζεται να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Αυτοδημιούργητος εφοπλιστής, Αμερικανοτραφής, πολύγλωσσος και μόλις 35 ετών είναι ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη τις τελικές του αποφάσεις για το εάν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρουσίαση της πολιτικής του πλατφόρμαςη οποία προκάλεσε έκπληξη.Γεννημένος το 1988 στοκαι με καταγωγή από τακαι συγκεκριμένα από τονη διαδρομή του δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αν και η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη, στη συνέχεια χρεοκόπησε, εξαιτίας του «παραδικαστικού κυκλώματος».Έτσι, αναγκάστηκε να αρχίσει από το μηδέν, έχοντας λάβει υποτροφία από το λύκειοστοτηςόπου και μετακόμισε από την ηλικία των 14 ετών. Για να πάρει την υποτροφία, είχε κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα στη μαθηματική Βαλκανιάδα νέων.«Μεγάλωσα σε μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια, η οποία χρεοκόπησε οικονομικά, κι έτσι αναγκάστηκα να “δουλέψω” τον εαυτό μου έξω, μέχρι να καταφέρω να γίνω κι εγώ ευκατάστατος. Αυτή η κοινωνική κινητικότητα που έζησα, αυτό που λέμε ευημερία για όλους, εγώ την έχω ζήσει στην πράξη. Η Αμερική έχει τεράστια θέματα, όμως σου δίνει μια προοπτική και μια δυνατότητα. Όπως επίσης, υπάρχει κράτος δικαίου» δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή που έδωσε με τον σύντροφό τουστο «Antivirus».Οι σπουδές του έγιναν στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία τουκαι έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences. Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής «Center for Strategic and International Studies» στην Ουάσινγκτον.Για χρόνια, ο Στέφανος Κασσελάκης έγραφε άρθρα στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε με τη «Στήλη του Φοιτητή» και συνέχισε με το «Χρώμα της Αγοράς». Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα «CvfromGreece», θέλοντας να βοηθήσει νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.πλέον δηλώνει επιχειρηματίας, με έδρα τοκαι εξειδίκευση στα«Στα 30 χρόνια του είχε αγοράσει καράβια, τα οποία πούλησε, βγάζοντας πολύ μεγάλο κέρδος για τους επενδυτές και στη συνέχεια άνοιξε ένα δεύτερο επενδυτικό κεφάλαιο στη Ναυτιλία, με απόλυτη επιτυχία. Τώρα, είναι ιδρυτής ενός ομίλου από εταιρείες και μόλις 35 ετών», ανέφερε γι’ αυτόν άρθρο του ekirikas.com. Η αρχή έγινε από το μηδέν. Στα 30 του ήταν πλοιοκτήτης και ιδρυτής τηςόπου έκανε τη διαχείριση, είχε την εποπτεία και δημιούργησε όλη την υποδομή.