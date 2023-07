Ψήφος αποδήμων: 46 σύλλογοι της Διασποράς ζητούν να καταργηθούν οι περιορισμοί - Επιστολή στη Βουλή

Από την Αυστραλία μέχρι τη Γερμανία, από τη Νότια Αφρική μέχρι την Αργεντινή, Έλληνες πολίτες που μένουν στο εξωτερικό ζητούν άρση των περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου https://t.co/j24Swi1xw8 — Niki Kerameus (@nkerameus) July 17, 2023

Ανοικτή επιστολή προς τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου απέστειλαν 46 σύλλογοι της Διασποράς ζητώντας να καταργηθούν οι περιορισμοί για την διευκόλυνση της«Δικαιούμαστε και θέλουμε να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Άλλωστε το μέλλον της Ελλάδας είναι και δικό μας μέλλον. Ζητάμε να δώσετε δικαίωμα ψήφου για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αποκλεισμούς» επισημαίνουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους και προσθέτουν «Αναμένουμε και οι 300 βουλευτές να στηρίξετε την άρση των άδικων περιορισμών».Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών στην διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και τις επόμενες ώρες θα το καταθέσει στη Βουλή.Η Υπουργός Εσωτερικώνμε αφορμή την ανοικτή επιστολή των Αποδήμων έγραψε στο Twitter:ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΑξιότιμες/οι κυρίες/οι Βουλευτές όλων των κομμάτων,Εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων του εξωτερικού, σας απευθύνουμε την παρούσα ανοικτή επιστολή ώστε να ακουστεί παντού η φωνή της Ομογένειας.Οι απόδημοι Έλληνες είναι η ψυχή και η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό.Λατρεύουμε την πατρίδα μας, προβάλλουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό σε κάθε ευκαιρία, στηρίζουμε τα εθνικά της θέματα και είμαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της στα κράτη που μας φιλοξενούν.Δικαιούμαστε και θέλουμε να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Άλλωστε το μέλλον της Ελλάδας είναι και δικό μας μέλλον.Ζητάμε να δώσετε δικαίωμα ψήφου για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αποκλεισμούς.Ζητάμε να αρθούν άμεσα όλοι οι περιορισμοί του Νόμου 4648/2019:Κατάργηση της διαμονής συνολικά 2 έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετώνΚατάργηση της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.Καθιέρωση επιστολικής ψήφου.Κρατήστε ζωντανό το ενδιαφέρον των αποδήμων Ελλήνων για όσα συμβαίνουν στην Πατρίδα και διατηρήστε ζωντανούς τους δυνατούς δεσμούς μας με την Ελλάδα.Αναμένουμε και οι 300 βουλευτές να στηρίξετε την άρση των άδικων περιορισμών.Πρόκειται για δημοκρατικό χρέος και ιστορική ευκαιρία, γι’ αυτό και είναι μεγάλη η ευθύνη που βαραίνει τον κάθε Ελληνίδα και Έλληνα βουλευτή.Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και δημοκρατίας, πέρα και πάνω από κόμματα.Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας – ΑίγυπτοςΕλληνική Κοινότητα Καϊρου – ΑίγυπτοςΕλληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης & Βικτώριας – ΑυστραλίαΣύλλογος Ελλήνων Ιατρών Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας – ΓερμανίαΚρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας & Νέας ΖηλανδίαςBasil Mossaidis, Executive Director, Order of AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association)Associação Helênica de Santos / Ελληνικός Σύλλογος του Σάντος – ΒραζιλίαColetividade Helênica de Goiânia / Ελληνική Κοινότητα της Γοιάνιας – ΒραζιλίαΟμοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου ΑφρικήςΕλληνική Κοινότητα Παρισίων & Περιχώρων – ΓαλλίαAssociação Helênica de Santa Catarina / Ελληνικός Σύλλογος της Αγίας Κατερίνας – ΒραζιλίαΠανηπειρωτική Ομοσπονδία ΕυρώπηςColetividade Helênica de São Paulo / Ελληνική Κοινότητα του Αγίου Παύλoυ – ΒραζιλίαComunidade Grega de Minas Gerais / Ελληνική Κοινότητα του Μίνας Γεράις – ΒραζιλίαSociedade Helênica de Porto Alegre / Ελληνική Εταιρεία Πόρτο Αλέγκρε – ΒραζιλίαHellenic Diaspora Doctors Association UK (HEDIDA UK) / Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Ηνωμένου ΒασιλείουFederation of American Hellenic Educators – USAΟργάνωση NOSTOS ΑργεντινήςComunidade Grega de Brasília / Ελληνική Κοινότητα της Μπραζίλιας – ΒραζιλίαComunidade Grega do Espirito Santo / Ελληνική Κοινότητα του Εσπίριτο Σάντο – ΒραζιλίαΣωτήρης Δελής, Επίτιμο Μέλος Σουηδικού Κοινοβουλίου, Επίτιμο Μέλος Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης ΕλληνισμούΕπιτροπή Ιατρικών Ελληνικών Συλλόγων του Απόδημου ΕλληνισμούΠαγκόσμια Βλαχική ΑμφικτυονίαOmogenia Germanias e.V.Hephaestus Wien – Österreichisch/Griechischer Integrationsverein – ΑυστρίαΕλληνική Κοινότητα Φιέρζεν & Περιχώρων – ΓερμανίαComunidade Grega do Paraná / Ελληνική Κοινότητα του Παρανά – ΒραζιλίαComunidade Helênica do Rio de Janeiro / Ελληνική Κοινότητα του Ρίο ντε Ζανέιρο – ΒραζιλίαΟμοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων Βάδης – Βυρτεμβέργης – ΓερμανίαΣυνομοσπονδία Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων ΓερμανίαςΕλληνική Κοινότητα Waiblingen e.V. – ΓερμανίαΕλληνική Κοινότητα Ρουσελσχάιμ & Περιχώρων – ΓερμανίαΕλληνική Κοιτότητα Φύρτης & Περιχώρων – ΓερμανίαΕλληνική κοινότητα Αουγκσμπουργκ και περιχώρων e.V. ΓερμανίαΔρ. Δράγκος Γαβριήλ Ζησόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας και Βουλευτής του Ρουμανικού ΚοινοβουλίουΈνωση Ελληνικών Κοινοτήτων ΑρμενίαςΕυρωπαϊκό Ίδρυμα ΕλληνισμούΔρ. Δράγκος ΓαβριήλΖησόπουλος. Βουλευτής του Ρουμανικού ΚοινοβουλίουΈνωση Ελλήνων ΡουμανίαςΈνωση Ελληνικών Κοινοτήτων ΑρμενίαςΕυρωπαϊκό Ίδρυμα ΕλληνισμούΤμήμα ελληνικής γλωσσομάθειας(ΤΕΓ) AugsburgΕυγενία Κοτανίδη Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων ΓεωργίαςPYRAMIS NEWSΠαγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»Παγκρήτια Ομοσπονδία Κρητών Ευρώπης