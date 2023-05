Εκλογές 2023 - «Πρόσκληση» Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ - «Μπορούμε να συγκυβερνήσουμε, δεν υπάρχουν διαφορές ουσιαστικές»

Και πρόσθεσε: «Μα είναι δυνατό να θέλει το τρίτο κόμμα να οικειοποιηθεί το δικαίωμα του ελληνικού λαού να εκλέγει Πρωθυπουργό; Είναι δυνατόν το πρώτο κόμμα να έχει 34%, 35% και το τρίτο κόμμα να έχει 10%;». «Να έχει 25 μονάδες διαφορά, 20 μονάδες διαφορά και να επιλέξει το κόμμα που είναι 20 μονάδες πίσω το πρόσωπο; Δηλαδή για ποιο λόγο ψηφίζει ο ελληνικός λαός; Για πλάκα ψηφίζει ο ελληνικός λαός;».Και συνέχισε, λέγοντας πως θεωρεί «πιο προβληματικό αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι το πρόβλημά του είναι ο Μητσοτάκης, και όχι οι πολιτικές του Μητσοτάκη, είναι το πρόσωπο δηλαδή». «Εδώ είναι οι πολιτικές που μας έχουν οδηγήσει ως εδώ. Προφανώς το πρόσωπο Μητσοτάκης, έχει κάθε λόγο κανείς να έχει σοβαρές αντιρρήσεις, διότι έκανε και τις παρακολουθήσεις, δεν τον παρακολουθούσα εγώ, δεν είχα βάλει εγώ κοριό στο κινητό του τηλέφωνο, ο Μητσοτάκης έβαλε κοριό, αλλά νομίζω ότι το θέμα των πολιτικών εν επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο» σημείωσε.Ερωτηθείς για το προεκλογικό κλίμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε πως «η τοξικότητα στην πολιτική ζωή, αυτή η λάσπη, αυτή η χυδαιότητα ήταν ακριβώς το σχέδιο πάνω στο οποίο χτίστηκε από το 2015 και μετά το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», παρατηρώντας πως «πίσω απ’ όλο αυτό βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκονται οι δημοσιογράφοι».«Και αναρωτιέμαι: 30 χρόνια τώρα δεν έχουν αλλάξει τακτική; Μιλήσατε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα ίδια επιχειρήματα» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως «ο ελληνικός λαός ζητά μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα σοβαρότητας για τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα αύριο και όχι μια τέτοιου είδους αντιπαλότητα και αντιπαράθεση, με τοξικές κορώνες και ύβρεις και χτυπήματα κάτω από το τραπέζι. Εγώ με αυτά θα ασχοληθώ».Ως προς τον πολιτικό στόχο του, τόνισε ότι «ο Τσίπρας τώρα έχει μια ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του, είναι η πρώτη του ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση τα «θέλω» του και τα «πιστεύω» του» και δήλωσε για την αγωνία της μεσαίας τάξης πως «αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, δεν θα υπάρχουν στη χώρα μας μεσαίοι, θα υπάρχουν πολύ πλούσιοι και πολύ φτωχοί».«Θαύματα δεν θα κάνουμε, αλλά θα κυβερνήσουμε με Δικαιοσύνη και θα έχουμε έγνοια για τους απλούς ανθρώπους. Δεν θα μας ενδιαφέρουν μονάχα τα κέρδη των ισχυρών, θα μας ενδιαφέρει η ζωή και η καθημερινότητα των απλών ανθρώπων» εξήγησε, σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προειδοποιώντας, ωστόσο, πως «η επόμενη μέρα για τη χώρα δεν θα έχει αυτή τη δημοσιονομική χαλαρότητα που είχαν τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Αλλά δεν θα βρεθούμε σε συνθήκες ’15, ’16, ’17, η χώρα δεν είναι σε Μνημόνια, την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ οριστικά από τα Μνημόνια, ρύθμισε το χρέος», όπως είπε.Αντίθετα, «θα βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που δεν θα είναι τόσο ευνοϊκό όσο αυτό που συνάντησε ο κ. Μητσοτάκης που σπατάλησε αυτή τη δυνατότητα, χωρίς να αφήσει τίποτα πίσω του, αλλά δεν θα βρεθούμε και σε ένα περιβάλλον που θα έχουμε απέναντι τον Σόιμπλε, θα έχουμε απέναντι την τρόικα να μας επιβάλλει τι θα κάνουμε» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ άφησε εκ νέου αιχμές για τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25, λέγοντας πως «εγώ στην Ευρώπη τώρα έχω συνομιλητές που είναι προοδευτικοί. Συνάντησα τον Σολτς στη Γερμανία, δεν είναι εκεί ο Σόιμπλε, ο σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη και φίλος του κ. Βαρουφάκη».Με αυτοκριτική διάθεση υποστήριξε για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ότι «ξέρουμε και γιατί έχουμε μάθει από τα λάθη μας, κάναμε λάθη, ήμασταν άπειροι. Πήγαμε περισσότερο με την «αισιοδοξία της βούλησης» -για να θυμηθώ και τον Γκράμσι- την προηγούμενη φορά. Αλλά τώρα έχουμε μάθει και από τα λάθη μας, γνωρίζουμε πως θα διαχειριστούμε και τις δημοσιονομικές δυσκολίες».Ως προς τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε πως «δεν έχω βρει κανένα μικρομεσαίο επιχειρηματία που να μου πει ότι το πρόβλημά του είναι ο μισθός. Ούτε έναν», ενώ ισχυρίστηκε για το Ταμείο Ανάκαμψης πως «εδώ έχει φτιαχτεί ένα καθεστώς, ένα καθεστώς που ευνοεί μόνο στις μεγάλους, θα χάσουμε και τη μεγάλη αυτή ευκαιρία που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, για να “μασοκοπάνε” μονάχα λίγοι, για να αυγατίζουν τα κέρδη στις λίγοι». «Αυτό που εγώ λέω σήμερα σε όσους στις βλέπουν, είναι ότι αυτό δεν αφορά το τι είσαι, αν είσαι Δεξιός, Αριστερός, ή Κεντρώος. Εδώ αυτό το οποίο επέρχεται είναι μια λαίλαπα, ένα τσουνάμι» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να έχουμε μια αλλαγή πολιτικής».Απαντώντας αναφορικά με το κόστος του προγράμματός του, «είναι κοστολογημένο μέτρο – μέτρο. Έχει ένα σκέλος αύξησης των δαπανών σε ετήσια βάση που είναι γύρω στα 5,5 δις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην τετραετία εμείς υπολογίζουμε ότι θα έχουμε ένα συνολικό κόστος που θα είναι γύρω στα 20 δις ευρώ, το οποίο όμως θα καλυφθεί από την ουσιαστική αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», όπως είπε ο κ. Τσίπρας.Εγκαλώντας, ταυτόχρονα, τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προέβλεψε πως «ο πρώτος με τον τρίτο, θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν Κυβέρνηση με βάση τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας τούτη την ώρα» εξαπολύοντας βολές κατά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.«Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι «εγώ δεν θα συνεργαστώ, εγώ θα πάω σε δεύτερες εκλογές, αλλά θα πάρω τη διερευνητική εντολή», αυτό δεν είπε προχθές; Τι θα την πάρει να την κάνει; Βόλτα; Μην ακούτε, μην πιστεύετε τίποτε απ' όλα όσα λέει. Ο κ. Μητσοτάκης αν είναι έστω και με μισή μονάδα μπροστά, θα επιδιώξει να φτιάξει Κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν θα αναλάβει το ρίσκο μιας επαναληπτικής εκλογής, όπου θα ξέρει ότι θα χάσει. Θα κατσικωθεί στην εξουσία!» ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας. Και πρόσθεσε: «Εάν μετά απ' όλα όσα έχει κάνει: υποκλοπές, διάλυση κοινωνικών σχέσεων, διάλυση κοινωνικού κράτους, όλα όσα έχει κάνει, παρ' όλα αυτά βγει πρώτος με μισή μονάδα, θα κατσικωθεί στην εξουσία, να το πω λαϊκά και θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να φτιάξει Κυβέρνηση, είτε με εκβιασμούς, είτε με πιέσεις, είτε με αποστασίες».Μάλιστα, άφησε υπαινιγμούς αναφορικά με τον αποκλεισμό του Κόμματος Κασιδιάρη, λέγοντας για τον κ. Τζανερρίκο πως «παραιτήθηκε ο επικεφαλής του Τμήματος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, του έταζε ακόμη και μετά την αφυπηρέτησή του αξιώματα όχι για το θέμα Κασιδιάρη απ' ό,τι φάνηκε, αλλά για να αποκλειστούν μια σειρά από Κόμματα της Δεξιάς πολυκατοικίας, που δεν είχαν από ό,τι φαίνεται συναινέσει να στηρίξουν τον Μητσοτάκη, μετά τις εκλογές».«Άρα ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να φτιάξει Κυβέρνηση με απλή αναλογική, με αυτό το αποτέλεσμα που θα βγάλει η κάλπη, αν είναι έστω και μισή μονάδα μπροστά» εκτίμησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας πως «ο μόνος τρόπος αυτό να αποφευχθεί, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μπροστά, να είναι πρώτο Κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί, εμείς δεν θα φτιάξουμε Κυβέρνηση ούτε με εκβιασμούς, ούτε με αποστασίες, ούτε με πιέσεις. Δεν θα φτιάξουμε προφανώς Κυβέρνηση τερατογένεσης, διότι αυτή είναι η τερατογένεση να κάνει Κυβέρνηση ο Μητσοτάκης με την Ακροδεξιά. Αυτή θα είναι πραγματική τερατογένεση για τον τόπο και θα είναι ντροπή για την Ελλάδα».Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τα αποτελέσματα των εκλογών. «Δεν με φοβίζει θέμα νοθείας γιατί στις εκλογές αυτές σε κάθε εκλογικό Τμήμα σε όλη τη χώρα, θα υπάρχει ένας αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και να θέλουν να κάνουν νοθεία, δεν θα μπορέσουν να την κάνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ .Τσίπρας.«Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, αλλά λέω ότι δεν θα υπάρχει νοθεία ακριβώς επειδή θα είμαστε εκεί και θα έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να ελέγξουμε και να τσεκάρουμε κάθε αποτέλεσμα σε κάθε εκλογικό Τμήμα, σε σχέση με αυτά τα αποτελέσματα που θα δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα δεν θέτουμε τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμπληρώνοντας, όμως ,πως «αυτό το οποίο υπάρχει, είναι η προσπάθεια με κάθε τρόπο θεμιτό ή αθέμιτο, ο κ. Μητσοτάκης να επηρεάσει τις εκλογές. Τι εννοώ να επηρεάσει τις εκλογές; Το πόσα Κόμματα κατεβαίνουν και ποια Κόμματα κατεβαίνουν, είναι μια προσπάθεια έμμεσου επηρεασμού των εκλογών».Στο ίδιο πλαίσιο, «το θέμα τους δεν ήταν να κάνουν μπλόκο στον Κασιδιάρη, το θέμα τους ήταν να κάνουν face control σε ποιον θα κατέβει και ποιον δεν θα κατέβει από τη λεγόμενη Δεξιά πολυκατοικία. Και έκοψαν τον κ. Νικολόπουλο, έκοψαν το Κόμμα του κ. Εμφιετζόγλου, έκοψαν το Κόμμα της κας Λατινοπούλου, έκοψαν ακόμη και το Κόμμα του κ. Ευμορφίδη αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο οποίος κινείται στο χώρο το Φιλελεύθερο, αλλά ήταν ένα Κόμμα που θα έπαιρνε ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία», περιέγραψε ο κ. Τσίπρας.Μάλιστα, «εγώ θα σας το πω ευθέως: μετά απ' όλα όσα έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης θεωρώ ότι δεν διστάζει πουθενά», πρόσθεσε. «Δεν είμαστε στην Τουρκία, δεν τα έκανε ο Ερντογάν αυτά, τα έκανε στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της χώρας! Πιστεύετε ότι αυτός ο Πρωθυπουργός που τα έκανε όλα αυτά, θα διστάσει να διαμορφώσει με αθέμιτους όρους το πεδίο της εκλογικής αντιπαράθεσης;» διερωτήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.«Όχι, δεν έχει διστάσει και δεν θα διστάσει και την επόμενη μέρα. Με εκβιασμούς; Με εκβιασμούς. Με παρεμβάσεις, με πιέσεις, με αποστασίες; Έχει το know how η οικογένεια, τις αποστασίες από το 1965. Άρα λέω ότι το μόνο που μπορεί να ακυρώσει αυτό τον σχεδιασμό, το μόνο που μπορεί να δώσει την προοπτική να επανέλθει η χώρα σε μια τροχιά δημοκρατικής κανονικότητας, είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές» παρατήρησε, συμπεραίνοντας από πλευράς του πως «εδώ και τέσσερα χρόνια ζούμε μια παρατεταμένη και διαρκή θεσμική εκτροπή».Ωστόσο, «δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στην εκλογική διαδικασία, διότι σε τελική ανάλυση ο ελληνικός λαός μπορεί με την κρίση του, με την ψήφο του να τιμωρήσει αυτούς που διαμορφώνουν με τέτοιες μεθοδεύσεις το πλαίσιο της εκλογικής αντιπαράθεσης» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σχολιάζοντας ακόμη πως «είναι όλα ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο θα ακολουθήσει την λαϊκή ετυμηγορία την επόμενη μέρα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Μην αμφισβητήσει ο κ. Μητσοτάκης το αποτέλεσμα!».Αναφερθείς στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκτίμησε ότι «στη μεν υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε ό,τι μπορούσε όχι για να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή, αλλά για να δημιουργηθεί ένα πέπλο σιωπής και συγκάλυψης και μάλιστα απειλώντας με διώξεις όσους λένε την αλήθεια και όχι όσους κρύβουν την αλήθεια».Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο Προανακριτικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών, αναφέροντας πως «αν η υπόθεση αυτή έρθει στη Βουλή, θα δούμε πώς θα πράξουμε, αν υπάρχει προοδευτική πλειοψηφία που θα υπάρχει πιστεύω στη Βουλή, διότι νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με διαχρονικές παθογένειες, αλλά και με συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες».Ως προς την εικόνα του κόμματός του, ο κ. Τσίπρας εστίασε στο γεγονός ότι «υπήρξε μια πολύ σημαντική ανανέωση και στελεχιακό του δυναμικό. Κατ' αρχάς τετραπλασίασε τα μέλη του, αλλά και στο στελεχιακό του δυναμικό, στους συνεργάτες μου, στους ανθρώπους που αποτέλεσαν το think tank τη δεξαμενή σκέψης και το βλέπετε αυτό και μέσα τη σύνθεση των ψηφοδελτίων μας», ενώ «το με ποιους θα κυβερνήσω στη δεύτερη θητεία, να το πω έτσι, αφήστε το. Θα είναι έκπληξη! Θα εκπλαγείτε. Δεν θα καθοριστεί βέβαια μόνο από εμένα, γιατί θα είναι μια Κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά σε ό,τι αφορά τις δικές μου επιλογές να είστε σίγουρος ότι αυτές οι επιλογές θα γίνουν με κριτήριο και την άρτια γνώση των προβλημάτων, αλλά και τη δυνατότητα οι άνθρωποι που θα επιλεγούν να λύνουν προβλήματα, να νοιάζονται για τον πολίτη, να είναι δίπλα στον πολίτη και να λύνουν προβλήματα. Και κυρίως να είναι έντιμοι» περιέγραψε, λέγοντας πως «εμείς δεν θα έχουμε Υπουργούς των απ' ευθείας αναθέσεων, ούτε Υπουργούς που όταν θα φύγουν από το κυβερνητικό θώκο θα έχουν αυγατίσει την περιουσία τους. Φτωχότεροι μπορεί να έχουν γίνει, πλουσιότεροι όχι».Κληθείς να προσδιορίσει την μεσαία τάξη, «εμείς θεωρούμε ότι ένα νοικοκυριό το οποίο έχει ένα εισόδημα σε ετήσια βάση ως 50.000 ευρώ, ως 60.000 ευρώ, δε θεωρούμε ότι είναι άρχουσα τάξη, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό» απάντησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, απαντώντας για την υπερφορολόγηση επί των ημερών του πως «βρεθήκαμε στην ανάγκη, στην υποχρέωση αν θέλετε, την περίοδο των μνημονίων να αδικήσουμε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, δεν έγινε από επιλογή. Έγινε από υποχρέωση»., ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε πως «δεν έχω ξαναδεί κυβέρνηση να προσέρχεται στις εκλογές, ν’ ανακοινώσει το πρόγραμμά της και δέκα μέρες μετά, να κάνει αλλαγές και μάλιστα δυο εβδομάδες πριν την κάλπη. Αυτό και μόνο φανερώνει ότι μάλλον δεν είναι αληθής η εικόνα ότι καλπάζει άνετα προς τη νίκη ο κ. Μητσοτάκης, ότι χάνει. Χάνει και μέσα στον πανικό του κάνει διορθώσεις στο πρόγραμμά του», ενώ εκτίμησε ότι οι πολίτες δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις λόγω φόβου. «Έχουμε και μια καθεστωτική λογική, σε κάθε βήμα αυτής της κυβέρνησης. Πιστεύετε λοιπόν ότι ένας πολίτης που τον παίρνει μια δημοσκοπική εταιρεία τηλέφωνο, και του λέει «καταγράφεσαι τώρα, τι θα ψηφίσεις;», θα πει με ευκολία οτιδήποτε άλλο; Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή 5 στους 7 δεν απαντάνε;», κατέληξε.Τέλος, ενόψει των Προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, «το όποιο αποτέλεσμα στις εκλογές στην Τουρκία, είναι βέβαιο ότι θα διαμορφώσει ένα νέο κλίμα και στις σχέσεις της Τουρκίας, με το διεθνή παράγοντα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ΗΠΑ. Ιδίως αν εκλεγεί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική θετικής ατζέντας, να το πω έτσι, ανάμεσα στο διεθνή παράγοντα και την Τουρκία» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «η Ελλάδα πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ώστε να θέσει και τους δικούς της όρους σε αυτή τη νέα θετική ατζέντα. Να μπει και η δική μας θετική ατζέντα με όρους όμως πολύ συγκεκριμένους και με προϋποθέσεις».