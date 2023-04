Εκλογές 2023 - Τσίπρας από Θέρμη: Μόνο η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει την αλλαγή στις 21 Μάϊου

Το νου σας.

Τις 30 μέρες ως τις εκλογές το καθεστώς θα κάνει το παν για να αποτρέψει την πολιτική αλλαγή που έρχεται. Δε θα τα καταφέρει, αλλά να ξέρετε ότι θα επιστρατευθούν οι προβοκάτσιες, οι εκβιασμοί, οι δωροδοκίες, τα fake news, οι fake δημοσκοπήσεις, οι αποστασίες. Άλλωστε… pic.twitter.com/WJ262yDWp9 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 22, 2023

Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία,, όπου απηύθυνε ομιλία στους πολίτες που συγκεντρώθηκαν για να τον συναντήσουν και να συνομιλήσουν μαζί του.Ο κ. Τσίπραςλέγοντας τα εξής: «Ούτε η βροχή ούτε κανένα καιρικό φαινόμενο δεν μπορεί να σταματήσει τον ενθουσιασμό και τη μεγάλη επιθυμία να έρθει η αλλαγή στη χώρα μας. Σήμερα είναι μία σπουδαία ημέρα. Σήμερα που ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε την προσφυγή στις κάλπες έγινε σεισμός στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βρέχει από το πρωί. Δεν είμαι προληπτικός, δεν πιστεύω στις προλήψεις, αλλά καλού κακού στις 21 του Μάη μαζί με την ψήφο μας θα σπάσουμε και το ρόδι, για να έρθει καινούργια μέρα στον τόπο, να ανασάνει η κοινωνία, να ξεφύγουμε από μία πολιτική που τα δίνει όλα στους ισχυρούς».Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις «αλλεπάλληλες εξαπατήσεις» του κ. Μητσοτάκη προς τον ελληνικό λαό, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα: «Η μεσαία τάξη, για την οποία προεκλογικά έταζε ο κ. Μητσοτάκης, είναι αυτή που σήμερα αναγκάζεται να ζει με κουπόνια για το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το πρατήριο βενζίνης. Οι εργαζόμενοι, που τους έταξαν καλύτερες δουλειές και βιώνουν τον εργασιακό Μεσαίωνα, τη ζούγκλα των απλήρωτων υπερωριών, των καταργημένων 8ωρων. Οι συνταξιούχοι, που τους έταξαν καλύτερες συντάξεις, έχασαν και τη 13η σύνταξη και τα αναδρομικά τους. Η ασφάλεια, που έταξαν, για να ζούμε σήμερα σε γενικευμένη ανασφάλεια. Όταν αρρωσταίνουμε και πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο - η χώρα μας είχε το χειρότερο αριθμό σε απώλειες σε όλο το δυτικό κόσμο αναλογικά με τον πληθυσμό της».Ο κ. Τσίπρας έθεσε το ερώτημα: «Τι μας έταξαν και τι έφτιαξαν αυτά τα τέσσερα χρόνια;» και είπε ότι «Έρχεται η ώρα που ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα δώσει ελπίδα και προοπτική».«Αυτές τις 29 και μία μέρες που μείνανε θα δούμε πολλά μπροστά μας» είπε στην συνέχεια ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Το καθεστώς αυτό θα κάνει το παν για να γαντζωθεί στις καρέκλες της εξουσίας, για να αποτρέψει την πολιτική αλλαγή που έρχεται. Δεν θα τα καταφέρει, αλλά να ξέρετε: Οι προβοκάτσιες, οι εκβιασμοί, οι δωροδοκίες, τα fake news, οι fake δημοσκοπήσεις, οι αποστασίες θα επιστρατευθούν το επόμενο διάστημα από το καθεστώς Μητσοτάκη. Άλλωστε στις αποστασίες - μία τέτοια κατήγγειλε σήμερα ο Βελόπουλος για κάποιους βουλευτές του - η οικογένεια Μητσοτάκη έχει το know how, ξέρει πώς ακριβώς γίνονται. Θα δούμε πολλά, θα τα κάνουν όλα, θα τα δώσουν όλα. Αλλά δεν θα αποτρέψουν το μοιραίο. Τις μπάρες των δημοσκοπήσεων θα τις δούμε το βράδυ της 21ης του Μάη».«Ο κ. Μητσοτάκης έχει αρχίσει να λέει ανέκδοτα μέσα στον πανικό του. Μας είπε ένα ανέκδοτο χθες και ένα ανέκδοτο σήμερα» είπε ο κ. Τσίπρας και σημείωσε «Δεν αναφέρομαι στην ανάρτηση που έκανε ότι τιμούμε την επέτειο της 21ης Απριλίου. Αυτό είναι αναμενόμενο αν κάνεις τόση παρέα με τον Γεωργιάδη, τον Βορίδη και τον Πλεύρη. Το ανέκδοτο που είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα μνημόνια και η ΝΔ μας έβγαλε από αυτά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Είναι για γέλια αλλά είναι και για κλάματα, γιατί αυτό είναι στρατηγική της alt right. Η στρατηγική του Τραμπ στις ΗΠΑ, όταν εμφάνιζε ως αλήθεια το πιο χυδαίο και ξεδιάντροπο ψέμα».«Σήμερα είπε ένα άλλο ανέκδοτο» συνέχισε ο κ. Τσίπρας και είπε «ότι προκηρύσσει τις εκλογές για το μέγα εθνικό θέμα της επενδυτικής βαθμίδας. Το μόνο δηλαδή που του έμεινε να υποσχεθεί στην οικονομία το 2019. Και λέω το μόνο, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, άφησε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία, ήταν αυτή που έβγαλε ξανά τη χώρα στις αγορές. Τι είχε μείνει λοιπόν να υποσχεθεί πριν τις εκλογές του 2019; Ότι θα πάρουμε και άλλες αναβαθμίσεις για να δανειζόμαστε ακόμα πιο φθηνά. Μετά τις εκλογές του 2019 το υποσχόταν με βεβαιότητα για το πρώτο εξάμηνο, μετά για το 2020. Το 2020 το υποσχόταν για το 2021, το 2021 για το 2022, το 2022 για το 2023. Στις αρχές του 2023 είπε ότι στο πρώτο εξάμηνο θα την πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Όσο την είδατε εσείς, άλλο τόσο την είδε και αυτός».Αναφερόμενος περαιτέρω στην οικονομία ο κ. Τσίπρας είπε: «Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά; Γιατί ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, με 37 δισ., ρυθμισμένο το χρέος και πρόσβαση στις αγορές, τι αφήνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης; Όχι μόνο δεν αφήνει επενδυτική βαθμίδα, αλλά αφήνει το δημόσιο χρέος αυξημένο κατά 44 δισ. ευρώ, το ιδιωτικό χρέος 40 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι το παραδώσαμε και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 10 φορές μεγαλύτερο από ότι το παραδώσαμε. Αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας σε ό,τι αφορά τα μεγάλα μεγέθη».