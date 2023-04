Σπυράκη: Ενισχύουμε τους ευάλωτους με 86,7 δισ. ευρώ μέσω του ειδικού μηχανισμού της ΕΕ για το κλίμα

Κλείσιμο

Πτυχές τουγια την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος -ακόμη και την άμυνα της Ευρώπης έναντι των επιθετικών κινήσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν- ανέδειξε η, στο πλαίσιο ομιλίας της προς τηνΌπως εξήγησε η κα Σπυράκη, με το νομοθετικό πακέτο «» η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα έχει τεθεί πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με συνολική, καθώς στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στο Στρασβούργο) οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 521 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 43 αποχές, τη συμφωνία με τα κράτη-μέλη για τη σύσταση ενός Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ για το Κλίμα (SCF) το 2026. Το ταμείο αυτό θα έχει ως στόχο του το να διασφαλιστεί ότι η κλιματική μετάβαση θα υλοποιηθεί με τρόπο δίκαιο και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.Πιο συγκεκριμένα, τοθα χρηματοδοτείται μέσω του πλειστηριασμού δικαιωμάτων από την εμπορία ρύπων για τα κτίρια και τις μεταφορές του (ETS II) με μέγιστο ποσό 65 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέονθα καλύπτεται από εθνικούς πόρους.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Σπυράκη, «το σημερινό νομοθετικό πακέτο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του στόχου μας για το 2030, μειώνοντας τουλάχιστοντις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω».Στην ομιλία της η Ελληνίδα ευρωβουλευτής εστίασε κυρίως σε τρεις παραμέτρους: 1) Στους στόχους για τη μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου, οι οποίοι είναι υψηλότεροι από το αρχικό κείμενο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Μέσω των αλλαγών που επιτυγχάνουμε ως ΕΛΚ στο LULUCF και στο ETS.Ο, ο de facto τελικός στόχος μείωσης είναι περίπου 57%» τόνισε η κ. Σπυράκη, σημειώνοντας ότι δίνεται χώρος και χρόνος στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις καινούργιες νόρμες.» Είναι υψίστης σημασίας το γεγονός ότι παρέχεται επαρκής χώρος για τη βιομηχανία με τη διατήρηση του καθεστώτος έμμεσης αποζημίωσης κόστους σε διάφορες περιπτώσεις και την επιβράβευση της καινοτομίας με τηναυξάνεται σημαντικά και επίσης το Ταμείο Εκσυγχρονισμού αυξάνεται με ένα επιπλέον 2,5%, προσανατολισμένο προς τα καθαρά έργα».Στη: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Κλίμα είναι ένα μέσο επενδύσεων και προστασίας, το οποίο παρέχει στοχευμένη στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά, πολύ μικρές επιχειρήσεις και χρήστες μεταφορών που πλήττονται ιδιαίτερα από την ενεργειακή φτώχεια και τη φτώχεια στις μεταφορές» είπε σχετικά η κ. Σπυράκη.Σύμφωνα με την ευρωβουλευτή του ΕΛΚ «Η προσαρμογή και η εφαρμογή της δέσμης μέτρων 'Fit for 55' το συντομότερο δυνατό από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν 'κοινωνικά σχέδια για το κλίμα', τα οποία θα καλύπτουν προσωρινή άμεση εισοδηματική στήριξη για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των οδικών μεταφορών και των καυσίμων θέρμανσης, καθώς και μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά μέτρα και επενδύσεις στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων, λύσεις απαλλαγής από τον άνθρακα.» Μόνο με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας στον πράσινο και ψηφιακό τομέα, ενώ παράλληλα στηρίζουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, μπορούμε να επιτύχουμε τη στρατηγική μας αυτονομία» σημείωσε η κ. Σπυράκη. 