Σεισμός στην Τουρκία: Στην Αντιόχεια ο Νίκος Δένδιας μαζί με τον Τσαβούσογλου

Eπισκέπτομαι σήμερα την Τουρκία, όπου συνοδευόμενος από τον Τούρκο ομόλογό μου, @MevlutCavusoglu, θα συναντηθώ με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. https://t.co/gaMUavbZ0j pic.twitter.com/MYm7AHzHrC — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2023

Την Αντιόχεια, που δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τοντων 7,8 Ρίχτερ επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικώνπου θα συνοδεύεται από τον Τούρκο ομόλογό τουΟ κ. Δένδιας προσγειώθηκε σταόπου είχε συνομιλίες με τον κ. Τσαβούσογλου.Κατά την επίσκεψή του στηνθα συναντηθεί με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς.Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί τοστην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στην προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί.Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών.Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στηννα προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA ( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σεκαιΕπιπλέον, ο Υφυπουργός Εξωτερικών,έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.