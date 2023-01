Κλείσιμο

Κλείσιμο

Στην Άγκυρα την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» («Δεν δίνω σπιθαμή: Πολεμώντας για την Αμερική που Αγαπώ»), ο πρώην Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών -επί διακυβέρνησης Τραμπ- Μάικ Πομπέο Στο βιβλίο παρουσιάζονται περιστατικά, από τα παρασκήνια των επαφών που είχε ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην, που σχετίζονται και με τα ελληνοτουρκικά.Διηγείται μάλιστα πώς σε επίσκεψή του στην Άγκυρα με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, σχεδόν έφτασε στο σημείο να σπάσει την (κλειδωμένη) πόρτα της αίθουσας όπου γινόταν η συνάντηση του Πενς με τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε ζητήσει μια ολιγόλεπτη συνάντηση κατ' ίδίαν με τον Πενς.Για την Ελλάδα , ογράφει ότι: «οι σχέσεις με έναν σύμμαχο που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωτικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι τώρα πιο ισχυρές από κάθε άλλη φορά από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ». Παράλληλα αναφέρεται στις επαφές που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό για το σχήμα «3+1» για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) και τον τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων στην περιοχή. Αναφέρεται, τέλος, στην φιλοξενία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κρήτη.Οι αναφορές Πομπέο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία . Με δηλώσεις τους Τούρκοι αξιωματούχοι απέδωσαν τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Πομπέο, στην προσπάθεια να κατοχυρώσει την εικόνα του, ενόψει πιθανής υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ.Ο υπουργός Εξωτερικώνκατηγόρησε τον πρώην ομόλογό του για αναλήθειες, ψεύδη και υπερβολές, ενώ του καταλόγισε όχι μόνο υποστήριξη στο πραξικόπημα του 2016 αλλά και ενόχληση που απέτυχε. Κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι χάλασαν τις ισορροπίες στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο. Από την τουρκική προεδρία, ο εκπρόσωπός της Ιμπραήμ Καλίν κατηγόρησε τον Πομπέο για μεροληπτική στάση υπέρ της Ελλάδας.Δεν είναι μόνο το βιβλίο του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ που προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Τα όσα υποστηρίζει το γερμανικό περιοδικό «» για τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν , το οποίο στο πρωτοσέλιδό του τον χαρακτηρίζει «εμπρηστή» για τη στάση του απέναντι στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ αλλά και την επιθετική του ρητορική απέναντι στην Ελλάδα, προκαλούν αντιδράσεις.«Ο Ερντογάν, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία, έχει γίνει «εμπρηστής» τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας, όσο και στο εξωτερικό» αναφέρει χαρακτηριστικά το Stern, κάνοντας αναφορά και στην επιθετική ρητορική κατά της χώρας μας.«"Η Τουρκία παράγει πυραύλους Tayfun. Τι θα συμβεί αν πλήξουν την Αθήνα; Όχι ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά να είστε έξυπνοι. Αν συνεχίσετε να εξοπλίζετε τα νησιά, δεν θα κάνουμε τίποτα;", δήλωσε πρόσφατα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος γνωρίζει ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν απήχηση στο εσωτερικό της χώρας. Ο Ερντογάν χρειάζεται εχθρούς, χρειάζεται το χάος, ώστε να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του. Είναι πολύ καλός στο να δίνει μάχες. Όσο όμως και αν παρουσιάζει εαυτόν ως πολέμαρχο, δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα» γράφει το άρθρο.