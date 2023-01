Μάικ Πομπέο: Όταν πήγε να σπάσει την πόρτα του Ερντογάν - Αποκαλύψεις του πρώην υπουργού για Τουρκία και Ελλάδα

Περιστατικά από τα παρασκήνια των επαφών του ως υπουργός Εξωτερικών επί διακυβέρνησης Τραμπ περιέχει το βιβλίο του πρώην υπουργού Εξωτερικών,, όπως και ενδιαφέρουσες αναφορές στις σχέσεις ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Τουρκία Ειδικά οι αναφορές του Πομπέο στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία και τις επαφές που είχε με Τούρκους αξιωματούχους έχουν εξοργίσει την Άγκυρα.Ο Πομπέο στο βιβλίο του «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» («Δεν δίνω σπιθαμή: Πολεμώντας για την Αμερική που Αγαπώ») το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη, αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Τουρκία το 2017, με την ιδιότητα του διευθυντή της CIA.Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν , όπως λέει,Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, όταν ήταν πλέον υπουργός Εξωτερικών, ήταν σε μια εξίσου εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση.Διηγείται μάλιστα πώς σε επίσκεψή του στην Άγκυρα με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, σχεδόν έφτασε στο σημείο να σπάσει την (κλειδωμένη) πόρτα της αίθουσας όπου γινόταν η συνάντηση του Πενς με τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε ζητήσει μια ολιγόλεπτη συνάντηση κατ' ίδίαν με τον Πενς.Έγινε δεκτή, αλλά. Στη μισή ώρα ο Πομπέο προσπάθησε να μπει, χωρίς να τον αφήσουν. Στα 50 λεπτά προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα για μπει στην αίθουσα, αλλά τη βρήκε κλειδωμένη. «Είχα αρχίσει να ανησυχώ ότι ο Ερντογάν είχε αναγκάσει τον Πενς να βλέπει το ίδιο τρίωρο βίντεο» γράφει.Αλλά οι ανησυχίες του Τούρκου προέδρου ήταν διαφορετικές. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούσαν να τον πείσουν ότι δεν έχουν σχέση οι ΗΠΑ με το πραξικόπημα του 2016 και για να το καταφέρουν άνοιξαν μέχρι και χάρτες όπου έδειχναν που ήταν οι Αμερικανοί στρατιώτες.