Μητσοτάκης από Μόναχο: Η κύβερνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχείρησε να ελέγξει τους θεσμούς αλλά απέτυχε

«Πριν από 11 χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπισε μεγάλη οικονομική κρίση, μεγάλη λιτότητα και κοινωνική δυσαρέσκεια. Μετά το 2015 είχαμε μία κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα σε ένα κόμμα της Αριστεράς και ένα κόμμα της Δεξιάς, πολύ μέτρια, εάν μου επιτρέπεται να πω, η οποία προσπάθησε να ελέγξει τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και να επηρεάσει την δικαιοσύνη, ωστόσο», σημείωσε οερωτηθείς για το λαϊκισμό και το παράδειγμα της Ελλάδος κατά την προηγούμενη 10ετία, σε συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy» στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφάλειας στοΟ κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως κόμματα, που ρέπουν προς το λαϊκισμό μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα, όταν κερδίσουν και δεύτερη συνεχόμενη εκλογή, κάτι, που, όπως είπε χαρακτηριστικά,. «Στο τέλος της ημέρας όλα αφορούν στην εκπλήρωση των προεκλογικών μας εξαγγελιών, να φέρνεις αποτελέσματα, και για αυτό η κυβέρνησή μας είναι ακόμη δημοφιλής. Καταφέραμε να γυρίσουμε σελίδα ως χώρα, πλέον είμαστε ισχυρότεροι πολιτικά, θεσμικά και οικονομικά», είπε ο πρωθυπουργός.