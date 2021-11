Οικονομία, επενδύσεις, επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και τουρκική προκλητικότητα στη συνάντηση Μητσοτάκη - Τζόνσον

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το σύνολο του φάσματος των διμερών σχέσεων, από τη σημαντική προοπτική εμβάθυνσης των οικονομικών και, τις επενδύσεις, τα μεγάλα περιθώρια αναβάθμισης της τουριστικής κίνησης το 2022, το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα και της επανένωσής τους στην Ελλάδα, έως τοστην Ανατολική Μεσόγειο, αναμένεται να τεθούν κατά τη συνάντηση, αύριο Τρίτη, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείουστο Λονδίνο.Σε μία κρίσιμη συγκυρία, δε, για το μέλλον των ευρω - βρετανικών σχέσεων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το μπρα ντε φερ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στηγια μία σειρά εκκρεμοτήτων (όπως οι εμπορικές συμφωνίες για το Brexit και το Πρωτόκολλο της Βορείου Ιρλανδίας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο, που επισκέπτεται την τρέχουσαΚυβερνητικές πηγές- επενδυτικό σκέλος της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην Βρετανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με αυτές, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται κατά τις επαφές του στο Λονδίνο να υπογραμμίσει τη σημαντική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Ειδικό κεφάλαιο ζωηρού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας και ο τουρισμός, με τις προσδοκίες για τις αφίξεις Βρετανών στηνα είναι, υπό τον όρο, πάντα, ότι θα απουσιάζουν οι περιορισμοί λόγωΚατά τη διάρκεια της παραμονής του στο, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να έχει επαφές και συναντήσεις με σημαντικούς επενδυτές, εκπροσώπους της, αλλά και την πολύ δραστήρια και σε αυτόν τον τομέα ελληνική παροικία του Λονδίνου.Μάλιστα, ο Κυρ. Μητσοτάκης φρόντισε μέσω της συνέντευξης που έδωσε προ ημερών στη βρετανική εφημερίδα "The Telegraph", να αποστείλει σαφές μήνυμα για το: «Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας, δεν είναι πια μία χώρα που αντιμετωπίζει διαρκώς δημοσιονομικές δυσκολίες. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μόνον προορισμός για διακοπές, πρέπει να αποτελεί προορισμό για επενδύσεις».Εξάλλου, οαναμένεται να επαναφέρει με τρόπο επιτακτικό το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα και της επανένωσης τους στην Ελλάδα στη συνάντηση που θα έχει αύριο με τονστη Downing Street, όπως κατέδειξε η πριν από λίγα 24ωρα παρέμβασή του στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της UNESCO στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι.Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται - σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές - να καλέσει τη Βρετανική κυβέρνηση να συνεργαστεί σε διακυβερνητικό επίπεδο για την επιστροφή των Γλυπτών τουκαι την επανένωση τους στην Ελλάδα. Θα τονίσει στον κ. Τζόνσον ότι το εν λόγω ζήτημα αφορά στις δύο κυβερνήσεις, το οποίο, όπως θα πει, δεν πρέπει να ρίχνει σκιά στις σχέσεις των δύο χωρών. Στο ίδιο πλαίσιο θα ενθαρρύνει την βρετανική κυβέρνηση να μπει σε έναν καλή τη πίστη διάλογο με τηνκαι την επανένωση του μνημείου στη γενέτειρά του, την Ελλάδα.Όπως εξάλλου, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέντευξή του στη Βρετανική "The Telegraph", «είμαι βέβαιος ότι εάν υπήρχε βούληση εκ μέρους της κυβέρνησης (σ.σ. του Ηνωμένου Βασιλείου) για αλλαγή στάσης θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία διευθέτηση με το Βρετανικό Μουσείο για να δανείσουμε στοοι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ εκτός Ελλάδας».Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν, άλλωστε, ότγια πρώτη φορά στην ιστορία της η Διακυβερνητική Επιτροπή Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης (ICPRCP) τηςεξέδωσε απόφαση που αφορά στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, αναδεικνύοντας τον διακυβερνητικό χαρακτήρα της διαφοράς και ως εκ τούτου αποδομώντας το βρετανικό επιχείρημα ότι πρόκειται για ζήτημα μεταξύ των μουσείων. Η ίδια επιτροπή, εξάλλου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η επίλυσή του παραμένει εκκρεμής λόγω της στάσης τουκαι στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε μετ' επιτάσεως το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει τη στάση του και να προσέλθει σε διάλογο καλή τηΕπιπλέον, κατά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τον ενημερώσει πλήρως για τη νέα φάση όξυνσης της τουρκικής επιθετικότητας στην, αλλά και να τού επισημάνει ότι η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται με τρόπο αποφασιστικό και αποτελεσματικό την εδαφική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στο Κυπριακό, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να στηλιτεύσει ενώπιον του Βρετανού πρωθυπουργού την εξόχως αντιπαραγωγική στάση 'Αγκυρας και ψευδοκράτους, πουΚατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μιλήσει το βράδυ της Τρίτης στα εγκαίνια της έκθεσης «Ancient Greeks: Science and Wisdom» στο Science Museum. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης αναμένεται να έχει συναντήσεις με σημαντικούς διαμορφωτές γνώμης, καθώς και εμφανίσεις σε ευρείας απήχησηςΣε επίπεδο σχέσεωνο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται εντός της ημέρας και πριν από την άφιξή του στην Βρετανική πρωτεύουσα, θα έχει επικοινωνίες με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους), θα επισημάνει στον Βρετανό συνομιλητή του την ανάγκη υπέρβασης των δυσκολίων, που εντοπίζονται εσχάτως στις ευρω -Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν, δε, ότι οθα ξεκαθαρίσει πως η Ελλάδα επιθυμεί καλές σχέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά στο ζήτημα των διαφορετικών προσεγγίσεων ανάμεσα σε ΕΕ και Μ. Βρετανία συμπαρατάσσεται πλήρως με τις Βρυξέλλες. Τέλος, αναμένεται να επισημάνει πως η ενότητα της ΕΕ δεν αμφισβητείται και πως η Ελλάδα