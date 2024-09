Κληρονομιά Τράγκα: Το κυνήγι του θησαυρού έφτασε μέχρι Καραϊβική

Κλείσιμο

Στην εξωτικήκαι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Βρετανικών Παρθένων Νήσων μετέφερε ο Γιάννης Τράγκας τη σκληρή δικαστική αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρρά, σε ένα ιδιότυπο κυνήγι του χαμένου θησαυρού που άφησε. Ο γιος του δημοσιογράφου με τον Eλληνα συνεκτελεστή της διαθήκης, συμβολαιογράφο Στέφανο Βασιλάκη, προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Τορτόλα στα τέλη του καλοκαιριού, ζητώντας να τους επιτραπεί η πλήρης πρόσβαση στα αρχεία, στις κινήσεις και τα στοιχεία της Family Line Ltd., τα οποία αρνήθηκε να τους δώσει η χήρα του δημοσιογράφου παρά τις επίμονες οχλήσεις που της έγιναν.Η συγκεκριμένη εξωχώρια εταιρεία, την οποία ίδρυσε ο εκλιπών Γιώργος Τράγκας, διαχειριζόταν τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Μονακό, τις θυρίδες με τον χρυσό, καθώς και όλα τα ακίνητα στις ΗΠΑ. Η διαδικασία κινήθηκε σε δύο στάδια και στις αρχές της εβδομάδας το Ανώτατο Δικαστήριο της Τορτόλα δικαίωσε τον Γιάννη Τράγκα, αφού υποχρέωσε την Trident -πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία η οποία διατηρεί μητρώα offshore στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους- να παραδώσει εντός δύο εβδομάδων όλα τα στοιχεία και τις κινήσεις της Family Line.Ο γιος του εκδότη είχε επίσης ζητήσει από το δικαστήριο να υπάρξει «διαταγή φίμωσης» της Trident, να της απαγορευτεί δηλαδή να μοιραστεί οποιαδήποτε πληροφορία με τον πελάτη της, εν προκειμένω τη, η οποία εμφανίζεται ως διευθύντρια της Family Line, καθώς επίσης και να σφραγιστεί και να παραμείνει ανώνυμος ο φάκελος της υπόθεσης, αίτημα που επίσης έγινε δεκτό.Μετά τη δικαστική αντιπαράθεση στο Μονακό, ο Γιάννης Τράγκας, που είχε διαπιστώσει προ πολλού ότι δεν πρόκειται να βρει εύκολα άκρη σε αυτό, αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Εχοντας πέσει σε τοίχο, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τη Family Line που συνέστησε ο πατέρας του στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, έναν παράδεισο των εξωχώριων εταιρειών, αποφάσισε να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Παρότι μάλιστα είχε ζητήσει πολλές φορές από την κυρία Καρρά να του δώσει τα στοιχεία και τις κινήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτή αρνήθηκε να του επιτρέψει την πρόσβαση, όπως επισημαίνεται σε έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ».Η Family Line είναι η κορωνίδα της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, αφού σε αυτήν περιλαμβάνονται ουκ ολίγα περιουσιακά στοιχεία, για κάποια από τα οποία ο Γιάννης Τράγκας δεν γνωρίζει καν τι απέγιναν. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Μονακό ύψους 8.500.000 ευρώ και 3.500.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού, οι οποίες βρίσκονταν σε θυρίδα ή θυρίδες. Εκεί υπάρχουν επίσης και όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ακίνητα που αγόρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο εκλιπών, τα οποία ανήκαν σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης υπό τη σκέπη της Family Line, όλες συμφερόντων του μέχρι τον θάνατό του.Στην προσφυγή-αίτησή του που αριθμεί 23 σελίδες, ο γιος του εκδότη περιγράφει αναλυτικά την υπόθεση της κληρονομιάς του πατέρα του και τα όσα έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας τους λόγους της προσφυγής του στο Ανώτατο Δικαστήριο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.Αφού αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και ότι η διαθήκη διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες από την αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρρά. «Μετά την ανακάλυψη της Διαθήκης, ανέθεσα στους Αμερικανούς δικηγόρους να διερευνήσουν εάν ο αποθανών κατείχε άλλη περιουσία στις ΗΠΑ, είτε μέσω θυγατρικών είτε με άλλο τρόπο. Η ύπαρξη 5 ακινήτων που είχαν αγοραστεί σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ με χρήματα του θανόντος (τα “Ακίνητα των ΗΠΑ”) που κατείχαν Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (LLCs) που έχουν συσταθεί σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ αποκαλύφθηκε σταδιακά από έρευνες από αυτούς τους δικηγόρους.Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μου, η κυρία Καρρά αρνήθηκε να αποκαλύψει το ακριβές καθεστώς ιδιοκτησίας των ακινήτων των ΗΠΑ, την αξία τους ή την ακριβή τοποθεσία και διεύθυνση. Αυτή η άρνηση είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι η κυρία Καρρά ήταν σύζυγος και συνεργάτης του θανόντος για πολλά χρόνια μέχρι το θάνατό του και είναι επίσης διευθύντρια της Family Line».Ακολούθως εξηγεί ότι «τον Ιούνιο του 2022, μετά την ανακάλυψη της διαθήκης και την αλληλογραφία με τον κ. Βασιλάκη, ο κ. Φρανσεσκόν, ο Ελβετός συνεκτελεστής της διαθήκης, αποκάλυψε ότι η Family Line Ltd διατηρούσε χαρτοφυλάκιο μετρητών και μετοχών με την EFG Bank (Μονακό) (EFG) αξίας 8.543.216,95 ευρώ μέχρι τις 11 Μαΐου 2022».Στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπάρχουν, σύμφωνα με την πλευρά του Γιάννη Τράγκα, δύο θυρίδες με άγνωστο αριθμό αντικειμένων -υπάρχουν ράβδοι χρυσού αξίας 3.000.000 ευρώ-, ενώ έτερη θυρίδα υπάρχει και στην τράπεζα Edmond de Rothschild επίσης στο Μονακό.Στη συνέχεια ο Γιάννης Τράγκας εξηγεί όλα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε αυτόν και την τελευταία σύζυγο του πατέρα του κατά τη διάρκεια των δύο και πλέον τελευταίων ετών: «Ερευνες από τους δικηγόρους μου στις ΗΠΑ αποκάλυψαν αργότερα ότι η Family Line Ltd χρησιμοποιήθηκε για την αγορά άλλων ακινήτων στις ΗΠΑ, τα οποία κατέχονται μέσω US LLC που είναι θυγατρικές εταιρείες της Family Line. Αυτό φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί από την Pardalis & Nohavicka LLP, δικηγόρους των ΗΠΑ που είχαν προηγουμένως προσληφθεί από τον θανόντα για να παρέχουν εταιρικές υπηρεσίες στην Family Line».Τονίζει, επίσης, ότι τα έγγραφα που ζητάει να του δοθούν από το δικαστήριο «μπορεί να σχετίζονται με πιθανές αιτίες αγωγής που ενδέχεται να έχει η Family Line κατά της κυρίας Καρρά και της Maxam, εταιρείας στον Παναμά με εκπρόσωπο τον Ελβετό συνεκτελεστή της διαθήκης Ιβό Φρανσεσκόν, ως διευθυντές».