Βουλή - Γεννηματά σε Μητσοτάκη: Αποτύχατε αλλά τώρα είναι ώρα εθνικής συνεννόησης

Σήμα προς το Μέγαρο Μαξίμου να εξασφαλίσει συνθήκες εθνικής συνεννόησης για την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου για την υπέρβαση της πολυεπίπεδης κρίσης λόγω της πανδημίας, στέλνει με την ομιλία της στην βουλή ηΗ αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής που προκάλεσε με την πρότασή της την σημερινή προ ημερησίας συνεδρίαση στην βουλή για την πανδημία, ξεκίνησε με σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την διαχείριση της πανδημίας- ωστόσο στη συνέχεια επέμεινε στην δέσμη προτάσεων που το κόμμα της έχει παρουσιάσει και ζήτησε «» για να ξεπεραστεί ο δύσκολος κάβος της φετινής άνοιξης.Με την διαπίστωση ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στο επίπεδο της διαχείρισης της πανδημίας, η κυρία Γεννηματά έστρεψε το ενδιαφέρον της στο τώρα και την «επόμενη μέρα» καλώντας τον πρωθυπουργό να κάνει «τα αναγκαία πριν να είναι αργά και δεν καταφέρει η χώρα να αποφύγει έναν κυκεώνα αλλεπάλληλων κρίσεων, από τις οποίες θα χρειαστούν χρόνια να ξαναβγούμε».Είναι προφανές ότι η κυρία Γεννηματά ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να υιοθετήσει προτάσεις του ΚΙΝΑΛ, εκτιμώντας ότι η άρνησή του να ακούσει, να συζητήσει και να αποδεχθεί, έστω κάποιες από αυτές θα φανερώσουν την «αυταρέσκεια και την αλαζονεία», που του «χρέωσε» από την αρχή της εισήγησής της. «», επέμεινε πάντως η αρχηγός του ΚΙΝΑΛ διατηρώντας την έντονα επικριτική διάθεση για την αντιμετώπιση του δεύτερου και τρίτου κύματος της πανδημίας από το Μέγαρο Μαξίμου.Μίλησε με σκληρά λόγια για την κατάσταση στα νοσοκομεία αλλά και για την μάχη γιατρών και νοσηλευτών, υπογραμμίζοντας ότι ουδεμία ουσιαστική στήριξη παρείχε η κυβέρνηση στους ανθρώπους του ΕΣΥ (σ.σ αναφερόταν στην πρότασή της για την ένταξής τους στα βαρέα και ανθυγιεινά). Έκανε λόγο για τις νέες ανισότητες που δημιουργεί η πανδημία και την ανάγκη στήριξης όλων όσων έχουν πληγεί από τα «ακορντεόν» και τα «απαγορευτικά» στο επαγγελματικό και κοινωνικό πεδίο.-«Κύριε Μητσοτάκη, αποτύχατε.Αποτύχατε να διαχειριστείτε την πανδημία σε όλα τα επίπεδα.Βάλατε την υπογραφή σας σε απανωτά αχρείασταακορντεόν και στο μεγαλύτερο σε διάρκεια, αποτυχημένο lock down, της Ευρώπης.Τα μέτρα σας πήγαν στράφι.Δεν πείσατε τους πολίτες.Οδηγήσατε το ΕΣΥ σε βαθύ κόκκινο.Τις οικογένειες με παιδιά, μαθητές και φοιτητές σε απόγνωση, σε ψυχολογική κατάρρευση.Εργαζόμενους στην ανασφάλεια τη φτώχεια και την ανεργία.Την αγορά και τους μικρομεσαίους σε βασανιστικό θάνατο.Διχάσατε και εμπλέξατε σε πολιτικούς καιροσκοπισμούς την επιτροπή των ειδικών. Σιγοντάρατε την κακοφωνία μεταξύ τους και δημιουργήσατε μεγαλύτερη σύγχυση και ανασφάλεια στους πολίτες.Έπρεπε να σπάσουμε ρεκόρκαι διασωληνωμένων, για να δεήσετε επιτέλους να έρθετε στη Βουλή.Ο λόγος που επιμέναμε και επέμενα προσωπικά για αυτή τη συζήτηση αγαπητοί συνάδελφοι ήταν γιατί βλέπαμε τι ερχόταν.Βλέπαμε την ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο για να προλάβουμε όλα αυτά που ζούμε.Εσείς επιμείνατε να παίρνεται μέτρα και αποφάσεις που δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα, αλλά το επιδείνωσαν. Η κατάσταση χειροτέρεψε.Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη.Κάθε καθυστέρηση, κάθε παλινωδία, κάθε ψεύτικη ελπίδα ή κάθε όξυνση απογοητεύει ακόμα περισσότερο την ήδη κουρασμένη ελληνική κοινωνία και οδηγεί ολοταχώς σε πλήγμα της κοινωνικής συνοχής που τόσο ακριβά πληρώσαμε στο παρελθόν.Δεν έχετε το δικαίωμα κ. Μητσοτάκη, αλλά κι εσείς κ., με τις κοκορομαχίες σας και την τεχνητή όξυνση, να μας γυρίσετε πίσω στις σκοτεινές μέρες που οι φωνές της λογικής πνίγονταν από τις φωνές της δημαγωγίας, του διχασμού και της παραπληροφόρησης.Κύριε Πρωθυπουργέ,Διαχειριστήκατε με Αυτοσχεδιασμούς, Αυταρέσκεια και Αλαζονεία την πανδημία και δεν διδαχθήκατε τίποτε από την μαύρη εμπειρία της Θεσσαλονίκης-και του δεύτερου κύματος.Επειδή αρέσκεστε σε συγκρίσεις θα είδατε ότι πρόσφατα το Bloomberg δημοσίευσε πίνακες στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση ανάμεσα σε 53 χώρες, ενώ ανάμεσα σε 20 ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσεται τρίτη από το τέλος. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε την 20η θέση, πέσαμε 20 θέσεις κάτω (!).Τούτο επιβεβαιώνεται ακόμη και στον δείκτη θνητότητας, για τον οποίο ήμασταν σε πολύ καλή θέση εξαιτίας της πρώιμης λήψηςκαι της αποτελεσματικής διαχείρισης του 1ου κύματος.Όταν όμως κληθήκαμε να διαχειριστούμε το 2ο και το 3ο κύμα, στα οποία δεν κρίθηκε ποιος θα πάρει πιο γρήγορα μέτρα αλλά ο βαθμός επιχειρησιακής επάρκειας κάθε χώρας, εμείς δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε.ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ στην προστασία της υγείας των πολιτών.Ενώ είχατε εναλλακτικές προτάσεις τις αγνοήσατε και επιμείνατε στην στρατηγική σας που αποδείχθηκε λανθασμένη και αναποτελεσματική.Είμαστε το μοναδικό κόμμα που πήραμε την ευθύνη και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για το ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές από το φθινόπωρο και επισημάναμε το αδιέξοδο των οριζόντιων μέτρων.Είχα τότε πει ότι ο ιός αντιμετωπίζεται μόνο με στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα παίρνοντας άμεσα και μικρής διάρκειας μέτρα ανά περιοχή.Οι πολίτες νησιών και άλλων περιοχών έβλεπαν να κλείνουν οι τοπικές οικονομίες τους ενώ τα κρούσματα στον τόπο τους ήταν μηδενικά.Αυτό μεγάλωσε την αμφισβήτηση και το κλίμα δυσπιστίας.Αν αξιοποιούσατε την πρότασή μας, η Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει σε αδιέξοδο.Ούτε βεβαίως η αντοχή του κάθε πολίτη θα δοκιμαζόταν. Ξεπέρασαν τα όριά τους.Αρχές Μαρτίου του 2020 είχα προτείνει να κινηθούμε εμπροσθοβαρώς με περισσότερακαι την ανάπτυξη μηχανισμών ιχνηλάτησης.Εσείς κάνατε το αντίθετο.Ουραγοί στα τεστ και κακός σχεδιασμός στο πεδίο ιχνηλάτησης και απομόνωσης του ιού.Αρχές Μαρτίου του 2020 είχα προτείνει να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να την ενισχύσουμε, να φτάσουμε με κινητά συνεργεία στα σπίτια των ασθενών.Εσείς επιλέξατε να μετακινήσετε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας στα νοσοκομεία και να μη δώσετε έναν ενισχυμένο ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείαςΑρχές Μαρτίου του 2020 είχα μιλήσει για την αξία των ανοιχτών δεδομένων στην αντιμετώπιση της πανδημίας και το χτίσιμο σχέσεων αξιοπιστίας μεταξύ κράτους και πολιτών.Εσείς επιλέξατε να κρατάτε μη προσβάσιμο το σύνολο των στοιχείων ακόμα και από την επιτροπή των ειδικών.Αρχές Ιουνίου του 2020 και μετά το τέλος του 1ου κύματος, είχα επισημάνει την ανάγκη για προετοιμασία απέναντι σε ένα πιθανό φθινοπωρινό 2ο κύμα, με επανασχεδιασμό στα ΜΜΜ, στα σχολεία, στους μηχανισμούς ιχνηλάτησης, στις ανάγκες για προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό του ΕΣΥ.Εσείς, δεν κάνατε απολύτως τίποτα και 10 μήνες μετά ετοιμάζεστε να ανοίξετε δραστηριότητες με τα σχολεία και τα ΜΜΜ όπως ήταν και όταν χαρακτηρίστηκαν εστίες διασποράς.Σε ότι αφορά το ΕΣΥ δεν δημιουργήσατε εγκαίρως κλίνεςδεν προσλάβατε το αναγκαίο προσωπικό και βάλατε και τον εμβολιασμό στα Νοσοκομεία δημιουργώντας αχρείαστο συγχρωτισμό και πρόσθετη επιβάρυνση στο ΕΣΥ.Η κατάσταση σήμερα είναι τραγική.Διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.Θάνατοι διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ, στους διαδρόμους.Ελλείψεις σε ειδικούς γιατρούς.Ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολόγους.Ελάχιστα ασθενοφόρα 1 για 120.000 κατοίκους στην Αττική (σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έπρεπε να είναι 1 για κάθε 30.000 κατοίκους). Χωρίς τη δωρεά του Νιάρχος θα είμασταν γυμνοί μας λένε οι εργαζόμενοι.Τοδεν επαρκεί σε πολλά νοσοκομεία της χώρας.Ασθενείς με σοβαρά νοσήματα καθυστερούν σε θεραπείες, χειρουργεία, διαγνωστικές εξετάσεις με ολέθρια αποτελέσματα για τη ζωή τους.Σε όλη αυτή τη πορεία οι αποφάσεις σας δεν αιτιολογήθηκαν ποτέ για αυτό δεν έπεισαν τους πολίτες.Όσο αποτύγχαναν τόσο πιο περιοριστικά τα κάνατε και ρίχνατε την ευθύνη στους πολίτες.Δεν επιτηρήσατε την εφαρμογή των μέτρων, δεν υπήρχε ουσιαστικός έλεγχος.Εξαντλήσατε την υπομονή της κοινωνίας και την αντοχή της οικονομίας χωρίς αποτέλεσμα.ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ στην στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων., λιανεμπόριο, βιοτεχνίες, εκπέμπουν δραματικό SOS.Άνοιγμα χωρίς στήριξη θα οδηγήσει σε λουκέτα. Τα μέτρα σας ήταν ανεπαρκή.Αφήσατε τις Τράπεζες ασύδοτες να χρηματοδοτήσουν τους καλούς τους πελάτες που αύξησαν τις καταθέσεις τους.Μεταφέρετε τις υποχρεώσεις-οφειλές λόγω της πανδημίας για το 2022.Αυτές είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ.Όμως το σύνολο των οφειλών σε εφορίες και Ταμεία φθάνουν τα 145 δισ. ευρώ.Πώς θα πληρωθούν με τέτοια κρίση και ύφεση;Οι μικρομεσαίοι έχουν συνειδητά εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.Δεν έφτασε σε αυτούς η ρευστότητα.Οι 500.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας για πολλούς μήνες, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα, ενώ οι υποχρεώσεις τους τρέχουν.Έχετε ευθύνη γιατί προτιμήσατε αυτή την πρακτική, αντί του Προγράμματος Επιδότησης Εργασίας που σας είχαμε προτείνει.· Οι επιστήμονες, οι δικηγόροι κυρίως οι νέοι, αισθάνονται ότι οι εξαγγελίες σας αποτελούν εμπαιγμό.· Οι 350.000 μακροχρόνια άνεργοι που έμειναν χωρίς καμία κάλυψη, μας λένε ότι έχουν εγκαταλειφτεί με προκλητικό τρόπο από το κράτος.Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι στονπου δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης, δεν έχουν πληρωθεί ούτε το εξαγγελθέν έκτακτο βοήθημα για τους πρώτους μήνες του 2021.Αθροίζετε αυθαίρετα για παραπλάνηση και εντυπώσεις, δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναστολές οφειλών και μοχλεύσεις ρευστότητας.Πόρους που δεν πήγαν σε αυτούς που έπρεπε, σε αυτούς που έχουν ανάγκη.Με την πολιτική σας διευρύνετε τις ανισότητες.Το χειρότερο είναι ότι τα Κυβερνητικά στελέχη σας, αντί να λύνουν προβλήματα μαδάνε τη Μαργαρίτα. Ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε, κλείνουμε δεν κλείνουμε κάθε μέρα κάτι διαφορετικό και μετά διαψεύδονται από τις εξελίξεις. Συνεχείς παλινωδίες που επιτείνουν τη σύγχυση.Ένα αλαλούμ χωρίς προηγούμενο.Κυρίες και κύριοι βουλευτές,Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.Τααργούν και μαζί η πολυπόθητη ανοσία.Το γεγονός ότι είμαστε οριακά κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στον ρυθμό εμβολιασμού, δεν είναι το σημείο στο οποίο θα σας ασκήσω κριτική.Όμως, παρακολουθώντας τα target groups των εμβολιασθέντων, η Ελλάδα η οποία έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό των >80 ετών, έχει εμβολιάσει μόλις το 51,5% με την 1η δόση.Είναι ένα κακό ποσοστό και αν σε αυτό συνυπολογίσουμε ότι η χώρα μας έχει από τους υψηλότερους δείκτες υπεργηρίας κρατών-μελών της Ε.Ε., τότε ο κίνδυνος θανάτων σε απόλυτο αριθμό είναι σαφώς αυξημένος.Αντίστοιχα, η Ελλάδα είναι επίσης χαμηλά στο ποσοστό εμβολιασμού των υγειονομικών, με μόλις 51,9% (1η δόση) και 45,6% (2η δόση).Τι πρακτικά σημαίνει αυτό; Ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην πολιτική επικοινωνία, δηλαδή να πείσει τους πολίτες της χώρας αλλά και τους υγειονομικούς για τη χρησιμότητα του εμβολιασμού. Μάλλον τα χρήματα που δόθηκαν αξιοποιήθηκαν περισσότερο για να ευλογήσουν τα γένια της κυβέρνησης παρά να ενημερώσουν καλύτερα τους πολίτες και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο ποσοστό εμβολιασθέντων.Κύριε Μητσοτάκη,Είναι ολοφάνερο ότι η κατάσταση σας έχει ξεφύγει, έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε κατεύθυνση.Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί σοβαρό εθνικό σχέδιο για:Να προστατεύσουμε την ζωή των πολιτών.Να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία.Να προετοιμάσουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας για την ανάκαμψη όταν βγούμε από την κρίσηΕμείς έχουμε παρουσιάσει από την αρχή της πανδημίας συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν ανταποκριθήκατε.Σήμερα εδώ που φτάσαμε είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε στις βασικές κατευθύνσεις ενός αποτελεσματικού σχεδίου.Σε αυτό το πλαίσιο επιμένουμε ότι απαιτείται:Α) Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ1.Ενιαίο συντονιστικό κέντρομε ένταξη σε αυτό όλων των δομών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του επιστημονικού προσωπικού τους και εξασφάλιση του απαραίτητου ιατροτεχνικού εξοπλισμού. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να είναι πια covid free, είναι σκανδαλώδες. Αν αρνούνται προχωρήστε σε άμεση επίταξη.2. Όχι μικτά νοσοκομεία.Ένα non covid σε κάθε περιφέρεια για τη διασφάλιση των αναγκών των κατοίκων και τα υπόλοιπα Covid, εξ ολοκλήρου. Αντίστοιχος σχεδιασμός και στην Αττική. Δεν μπορεί ο αναισθησιολόγος που μόλις διασωλήνωσεων covid περιστατικό να δώσει και αναισθησία σε μια γυναίκα που γεννάει με καισαρική.3. Άμεση ενίσχυση του προσωπικού τουΆμεσες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών.Υπάρχει προκήρυξη που έληξε στις αρχές Μαρτίου, με εκατοντάδες που υπέβαλαν αίτηση. Μεταξύ αυτών και πολλοί παθολόγοι, πνευμονολόγοι κ.α. απαραίτητες ειδικότητες.Προσλάβετε τους αμέσως, τώρα με 2μηνες-3μηνες συμβάσεις και δώστε τους bonus για την οριστική πρόσληψη στη συνέχεια. Παρόμοιες προκηρύξεις υπάρχουν σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Πού τους ψάχνετε τους γιατρούς τόσους μήνες; Τους έχετε μπροστά σας. Πολιτική βούληση χρειάζεται, την έχετε;Πρόσληψη άμεσα σε κλινικές και τμήματα COVID όσων ειδικευμένων ιατρών πνευμονολόγων και αναισθησιολόγων είναι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, και αναγνώριση του χρόνου αυτού ως αγροτικό ιατρείο.Ήδη υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ της συγκεκριμένης πρότασης που έχει γίνει από την πνευμονολογική εταιρεία για τους πνευμονολόγους, και από 10ημέρου έχει κατατεθεί στο υπουργείο.4.Αύξηση των αμοιβών των γιατρώνΑναμόρφωση του μισθολογίου με ουσιαστικές αυξήσεις και ειδικά κίνητρα για την περιφέρεια που θα ξανακάνουν το ΕΣΥ ελκυστική επιλογή για εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.Αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, Που πρέπει να πληρωθούν τώρα. Είναι απλήρωτες από τον Ιούλιο του 2020.5. Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών.Χάρη στο φιλότιμό τους λειτουργεί το σύστημα. Τι περιμένετε άλλο για να τους ανταμείψετε; Δίνουν και την ψυχή τους. Μου διηγούνται περιστατικά νοσηλευτριών που δεν προλαβαίνουν να βγάλουν τη στολή μετά από πολύωρη εργασία με ασθενείς covid για να φτάσουν στην τουαλέτα, και άλλες που λιποθυμούν.Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν δώσατε τα βαρέα και ανθυγιεινά κ. Μητσοτάκη. Και αυτό παρότι έχω καταθέσει 4 φορές πρόταση νόμου! Εγώ ντρέπομαι, ως Ελληνίδα. Εσείς;6.Επιτάχυνση των εμβολιασμών.Ενίσχυση των εμβολιαστικών κέντρων με εθελοντές ιδιώτες γιατρούς. Προσφέρονται και δεν τους δέχεστε. Λύστε τα γραφειοκρατικά προβλήματα.Επιπλέον, στον εμβολιασμό, στο επιχειρησιακό πεδίο, η Ελλάδα έχει χάσει περισσότερες από 6.400 δόσεις. Δηλαδή στο 0,4% έφτασαν οι απώλειες εμβολίων σύμφωνα με την έκθεση του ECDC. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη παραπάνω, στόχος να μη χαθεί ούτε μία δόση.Β) Ασφαλές άνοιγμα.Σας λέγαμε εδώ και μήνες να ανοίξουμε σταδιακά και με ασφάλεια τις δραστηριότητες με βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, ύστερα από μαζικά τεστ αλλά αδιαφορήσατε.Τώρα κάνετε την ανάγκη φιλοτιμία.Επιλέγετε τα self test.Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει έλεγχος ότι πράγματι έγιναν και βέβαια να δηλώνονται τα αποτελέσματα.Σε ότι άφορα τα self test, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την οργανωμένη διενέργεια τεστ PCR.Δεν μπορεί να βασιστεί το άνοιγμα του τουρισμού και των μετακινήσεων αποκλειστικά στα self tests.Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να βασιστεί η επιδημιολογική επιτήρηση και ο έλεγχος τηςΓια τα σχολεία χρειάζεται σταδιακό άνοιγμα, χωρίς συνωστισμό στις τάξεις, ακόμη και με εκ περιτροπής διδασκαλία και υποχρεωτικά τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς κάθε εβδομάδα. Κάντε δυο φορές τουλάχιστον τεστ όπως λέει ο κ. Μόσιαλος.Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία σαν να μην τρέχει τίποτα.Όπως ακριβώς λειτουργούσαν πριν τον κορωνοϊό.Ένα χρόνο τώρα δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα για να προστατέψετε παιδιά και εκπαιδευτικούς και να κρατήσετε ανοιχτά τα σχολεία αλλά με ασφάλεια.Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ο συνωστισμός καλά κρατεί. Ένα χρόνο μετά, τίποτα δεν έχει γίνει και σε αυτό τον τομέα. Τα 300 λεωφορεία που από το καλοκαίρι εξαγγέλλονται δεν έχουν ως τώρα παραληφθεί.Το Ελεγκτικό Συνέδριο απορρίπτει την σύμβαση προμήθειας.Λύστε το πρόβλημα. Χρειάζονται περισσότερα λεωφορεία και οδηγοί και να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων του μετρό στις ώρες αιχμής, ειδικά τώρα που ανοίγει το λιανεμπόριο και θα αυξηθεί η κίνηση από τη Δευτέρα.Γ) Επανεκκίνηση της οικονομίας.Το άνοιγμα των καταστημάτων πρέπει να συνδυαστεί με στοχευμένη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί ο κίνδυνος για λουκέτα είναι ορατός.Ρευστότητα τώρα, επιστρεπτέα προκαταβολή με το 70% του ποσού ενίσχυση.Άμεση ρύθμιση των οφειλών:Προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.120 δόσεις και 30% κούρεμα της οφειλής για τους συνεπείς.Προς τις τράπεζες.Αναστολή των δόσεων για 6 μήνες μετά το άνοιγμα για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.Άπλωμα των δόσεων, υποχρεωτικά στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.Αναστολή των πλειστηριασμών Α΄ κατοικίας και του πτωχευτικού νόμου για όλο το 2021. Από 1 Ιουνίου σταματάει κάθε προστασία της Α΄κατοικίας.Είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε για ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης της εστίασης. Χθες, κάτω προφανώς και από την πίεση της σημερινής συζήτησης, κάνατε ένα πρώτο βήμα για τη στήριξη της ρευστότητας τους, που πάλι όμως δεν αρκεί.Επιβάλλεται για έξι μήνες τουλάχιστον μετά το άνοιγμα, να επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 100% με ρήτρα απασχόλησης ώστε να κρατηθούν οι επιχειρήσεις όρθιες και να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας.Στον Τουρισμό:Από 1 Μαΐου εμβολιασμός τωνΤεστ σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας και των νησιών, αεροδρόμια και λιμάνια. Στόχος να κάνουμε τα νησιά και όσες περιοχές μπορούμε, covid free. Να αναλάβουν ρόλο οι Δήμαρχοι των τουριστικών περιοχών.ΦΠΑ για διαμονή και εστίαση στο 6%. Κάντε τις υπηρεσίες ανταγωνιστικές τώρα για να μην χαθεί και το 2021.Αναστολή εφαρμογής του αυξημένου ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου.4ον) Ταμείο Ανάκαμψης.κ. Πρωθυπουργέ μετατρέπετε μια ακόμη εθνική υπόθεση, σε αποκλειστικό ζήτημα χειρισμού της Κυβέρνησής σας. Η περίοδος όμως εφαρμογής του Προγράμματος υπερβαίνει το χρονικό όριο της θητείας σας και κανείς δεν σας έχει δώσει λευκή επιταγή.Ο ίδιος ο τίτλος του προγράμματος σας το Ελλάδα 2.0 προαναγγέλλει ότι οδηγούμαστε στην Ελλάδα των δυο ταχυτήτων που συνεχώς αποκλίνουν.Υποβαθμίζετε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και της εγχώριας παραγωγής.Θα μιλήσουμε γι αυτά στη σχετική συνεδρίαση δεν θα δεχθούμε να έρθετε να μας ανακοινώσετε τετελεσμένα.Όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ σήμερα στον εμπαιγμό για τη στήριξη του ΕΣΥ. Ακούστε τι προβλέπεται στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ.Μητσοτάκης.Από τον πακτωλό των δισεκατομμυρίων, προβλέπονται συνολικά 317 εκατομμύρια με τα οποία θα γίνει υποτίθεται η ανακαίνιση σε 120 νοσοκομεία και 273 εκατ. στην ΠΦΥ για υποδομές εκπαίδευση ανάπτυξη δράσεων για τα χρόνια νοσήματα κλπ. Αυτές είναι οι δράσεις για το σύστημα υγείας σε βάθος εξαετίας.Έτσι αποτυπώνεται από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη η προτεραιότητα για την αναγέννηση του ΕΣΥ που αποδείχθηκε και σε αυτή την πανδημία το στήριγμα του ελληνικού λαού.Ενώ την ίδια στιγμή σπεύδουν να “επιστρέψουν” 300 εκατ. στις φαρμακευτικές με την “μεταρρύθμιση” του clowback και αφήνουν το ΕΣΥ στο έλεος της φθοράς και της απαξίωσης.Όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους θέλω να επισημάνω:1.Η Κυβέρνηση έχει την δυνατότητα ήδη να προχρηματοδοτήσει ορισμένες δαπάνες, που σε δεύτερο χρόνο θα καλυφθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.2.Το ελληνικό δημόσιο συνεχίζει να έχει ένα πολύ μεγάλο αδιάθετο αποθεματικό, στο οποίο προσθέτει την ρευστότητα από τον δανεισμό με χαμηλά επιτόκια. Που μας εξασφαλίζουν οι αποφάσεις της ΕΚΤ.3. Διαχειρίζεστε τους πόρους του ΕΣΠΑ με πρωτοφανείς βαθμούς ευελιξίας λόγω πανδημίας. Με βάση τα στοιχεία της Ε.Ε., ως το τέλος του 2020 έχει γίνει μόνο το 56% των συνολικών δαπανών του προγράμματος.Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,Με τις προτάσεις μας και σήμερα θέλουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στις αποφάσεις που λαμβάνονται αυτές τις ημέρες και είναι καθοριστικές.Από αυτές εξαρτώνται χιλιάδες ζωές. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, η τύχη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, κάθε νοικοκυριού.Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή.Είναι μια μάχη εθνική, που δεν έχετε το δικαίωμα να την εκμεταλλεύεστε για πρόσκαιρες εντυπώσεις και κομματικές σκοπιμότητες.Δεν έχετε το δικαίωμα να πετάτε τη μπάλα στην εξέδρα.Όταν θα βγούμε στο ξέφωτο οι ανισότητες θα έχουν μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα αν δεν αντιδράσουμε σωστά τώρα.Ανισότητες οικονομικές, με τους λίγους να έχουν θησαυρίσει και τους μικρομεσαίους και αδύναμους να εξαρτώνται ακόμη περισσότερα από την κρατική στήριξη.Με τους νέους, τις γυναίκες, τα επισφαλή επαγγέλματα να στριμώχονται ακόμη περισσότερο και να σπρώχνονται στη ζώνη της φτώχειας και της ανεργίας.Ανισότητες πολιτικές, με τη φωνή των πολλών να υποεκπροσωπείται ή να μην ακούγεται, κάτω από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κρατικής προπαγάνδας, με μπίζνες από τη Μαξίμου ΑΕ μόνο για τους φίλους, με γαλάζια παιδιά να σπάνε ρεκόρ διορισμών στο Δημόσιο, με αυταρχισμό.Ανισότητες έμφυλες, με τις γυναίκες να σηκώνουν ξανά το βάρος άλλης μιας κρίσης, στο πορτοφόλι, στο σώμα, αλλά και στην ψυχή τους.Ανισότητες Διαγενεακές. Με τη νέα γενιά δικαίως οργισμένη, στοχοποιημένη και εξορισμένη από τα βασικά της δικαιώματα και αγαθά.Πρωταθλήτρια ξανά της ανεργίας στην Ευρώπη, με λιγότερη δημόσια παιδεία, χωρίς προοπτικές για αξιοπρεπή εργασία, πολιτισμό ή ψυχαγωγία.Με 350.000 συνταξιούχους να περιμένουν πότε επιτέλους η ψηφιακή επανάσταση που επαγγέλεστε θα τους αποδώσει το ελάχιστο της αξιοπρέπειες που δικαιούνται από το κατ’ ευφημισμό κοινωνικό κράτος που έχετε δημιουργήσει.Ο διαρκής αγώνας μας, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, δικαιώνεται στις συνειδήσεις των πολιτών.Όσο και αν γίνεται προσπάθεια να φιμωθεί η παράταξη που άφησε αποτύπωμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, είμαστε και παραμένουμε η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική δύναμη για πρόοδο και ευημερία.Και σήμερα πια μπορεί κανείς να κάνει τις συγκρίσεις των Κυβερνήσεων της Δημοκρατικής παράταξης και των σημερινών ολοκληρωμένων μας προτάσεων με την προηγούμενη και τη σημερινή Κυβέρνηση και την τωρινή τους στάση.Κάντε λοιπόν τα αναγκαία πριν να είναι αργά και μας βυθίσετε σε έναν κυκεώνα αλλεπάλληλων κρίσεων, από τις οποίες θα χρειαστούν χρόνια να ξαναβγούμε.Εμείς επιμένουμε και είμαστε εδώ.Με τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας, για να συνεννοηθούμε και να οδηγήσουμε όλοι μαζί την ελληνική κοινωνία έξω από την δοκιμασία.Και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο και την πολυτέλεια να ακονίσουμε τα πολιτικά μας ξίφη και να διαφωνήσουμε.Τώρα είναι ώρα εθνικής μάχης.Τώρα κρινόμαστε όλοι.ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΕ λοιπόν κ. Πρωθυπουργέ αν μπορείτε, επιτέλους, να αρθείτε στο ύψος των αναγκών, που απαιτούν εθνική συνεννόηση ή θα συνεχίσετε να είστε ο Πρωθυπουργός της ανεπάρκειας, της διαίρεσης και της κοινωνικής αδικίας.