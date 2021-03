Παρατηρητήριο ΝΔ: Το εργοστάσιο κατασκευής fake news του ΣΥΡΙΖΑ δούλεψε εντατικά για τα self tests

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σκληρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ημέσω του «Παρατηρητηρίου Fake News» που εκδίδει το γραφείο Τύπου του κόμματος σχετικά με την υπόθεση των self tests. Η ΝΔ σημειώνει αναφερόμενη στον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του πως «έβγαλαν απανωτές ανακοινώσεις, έκαναν δεκάδες αναρτήσεις, και έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα, όλες τις προηγούμενες ημέρες, ανταγωνιζόμενοι ποιος θα πλασάρει καλύτερα το νέο fake αφήγημα».«Προχειρότητα, χυδαιότητα, εμμονή στο ψέμα και κυρίως μια στρατηγική που επενδύει σταθερά, τα πάντα, στο να μην τελειώνουμε με την πανδημία και να μεγιστοποιηθούν οι αρνητικές της συνέπειες. Δυστυχώς, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει η ΝΔ.Το εργοστάσιο κατασκευήςτης Κουμουνδρούρου δούλεψε εντατικά ανήμερα της Επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 προκειμένου να παρουσιάσει τον διαγωνισμό για τα self tests ως φωτογραφικό που «στήθηκε» από την κυβέρνηση, την οποία χαρακτήριζαν «πλασιέ της Siemens», προκειμένου να πάρει την προμήθεια η εν λόγω εταιρεία.Έβγαλαν απανωτές ανακοινώσεις, έκαναν δεκάδες αναρτήσεις, και έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα, όλες τις προηγούμενες ημέρες, ανταγωνιζόμενοι ποιός θα πλασάρει καλύτερα το νέο fake αφήγημα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Ηλιόπουλος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος κ. Καραγιάννη και οι βουλευτές κ. Αυγέρη, Βούτσης, Γιαννούλης, Ζαχαριάδης, Θεοχαρόπουλος, Μπαλάφας και Τριανταφυλλίδης πρωταγωνίστησαν στον αγώνα της διασποράς του χυδαίου fake news μέσω τηλεόρασης ενώ στα social media ξεχώρισαν οι παρεμβάσεις των κ. Γ. Τσίπρα και Πολάκη, οι οποίοι έκαναν και χιούμορ γράφοντας πως «αν η Siemens παρήγαγε λεωφορεία, συρμούς καιθα είχαμε λύσει το ζήτημα του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και των ΜΕΘ».Η πραγματικότητα είναι ότι η Siemens (που παρεμπιπτόντως παράγει και λεωφορεία και συρμούς και ΜΕΘ!), δεν ήταν καν μέσα στις 31 εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τα self tests που υποτίθεται πως στήθηκε για χάρη της, καθώς το test της Siemens δεν πληροί τις προδιαγραφές του δήθεν «φωτογραφικού» διαγωνισμού. Προχειρότητα, χυδαιότητα, εμμονή στο ψέμα και κυρίως μια στρατηγική που επενδύει σταθερά, τα πάντα, στο να μην τελειώνουμε με την πανδημία και να μεγιστοποιηθούν οι αρνητικές της συνέπειες. Δυστυχώς, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.