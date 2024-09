Τζόναθαν Χάιντ / Ενα συγκλονιστικό βιβλίο: «Τα smartphones βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών»

Κλείσιμο

Σε μία εβδομάδα ξεκινά η σχολική χρονιά, που κυριαρχείται φέτος από την ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας για απαγόρευση της χρήσης smartphones στα σχολεία. Ένας από τους λόγους της κίνησης αυτής, ήταν το βιβλίο του Τζόναθαν Χάιντ: Περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους στον πλανήτη -ένας στους δέκα στη χώρα μας- ανήκει στη γενιά Ζ (, τους GenZers ή Zoomers, όπως αλλιώς είναι γνωστή η ανεπίσημη δημογραφική κοόρτη που περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1995 και 2010. Είναι οι σημερινοί νέοι 14 έως 29 ετών, που η πορεία τους προς την ενηλικίωση ταυτίστηκε με την ψηφιακή επανάσταση των(μέσα κοινωνικής δικτύωσης), με την απεριόριστη ελευθερία που τους εξασφάλισε η, έναντι ωστόσο ακριβού αντιτίμου.Είναι τα παιδιά και οι έφηβοι που πρωταγωνιστούν στο τελευταίο βιβλίο του κοινωνικού ψυχολόγου Jonathan Haidt, με τίτλο «Η Αγχωμένη Γενιά: Πώς ο Μεγάλος Επαναπρογραμματισμός της Παιδικής Ηλικίας Προκαλεί μια» (The Anxious Generation: How the Great Childhood Rewire is Causing an Epidemic of Mental Illness, Εκδ. Penguin Press), το οποίο ανέδειξε με ανάρτησή της στο Instagram η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, γράφοντας για το πιο ενδιαφέρον καλοκαιρινό της ανάγνωσμα.«Στο εξαιρετικό βιβλίο του Jonathan Haidt, “The Anxious Generation”, αναλύονται οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών από την αλόγιστη χρήση του κινητού τηλεφώνου και των social media που μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στον διαδικτυακό εθισμό», ανέφερε στην ανάρτησή της. «Η παιδική και εφηβική ηλικία τείνουν να βασίζονται σ’ ένα κινητό τηλέφωνο, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά προβλήματα στους νέους για τη ζωή τους, την εξέλιξή τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε τα σημάδια».Σε 100 περίπου λέξεις συνοψίζει το περιεχόμενο του βιβλίου και καλεί σε συλλογική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου - «δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε τα σημάδια». Η ίδια είναι μητέρα τριών παιδιών από τη Γενιά Ζ. Στην επίμαχη γενιά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανήκει και η κόρη του, όπως προκύπτει από αναφορές στις σελίδες του βιβλίου. Εχουν έναν λόγο παραπάνω να ανησυχούν - ή και όχι. «Η ψυχική υγεία των νέων μάς αφορά όλους», τονίζει η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη σύμφωνα με το σημείωμα του συγγραφέα: «Το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε γονείς, δασκάλους, φροντιστές ή όσους ενδιαφέρονται για τα παιδιά.Απευθύνεται σε όποιον θέλει να κατανοήσει πώς ο γρηγορότερος επαναπρογραμματισμός τωνκαι συνειδήσεων στην ιστορία της ανθρωπότητας κατέστησε δύσκολο να σκεφτόμαστε, να συγκεντρωνόμαστε, να αφήνουμε κατά μέρος τον εαυτό μας τόσο ώστε να νοιαζόμαστε για τους άλλους και να χτίζουμε γερές σχέσεις. Η Αγχωμένη Γενιά είναι ένα βιβλίο για το πώς να πάρουμε πίσω τη ζωή για τους ανθρώπους κάθε γενιάς».Το θέμα του βιβλίου είναι άκρως επίκαιρο: πλήθος ερευνητικών δεδομένων -όπως αυτά που με αφειδία επικαλείται ο ίδιος- αποδίδουν στα smarphones την έκρηξη στα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και αυτοκτονιών μεταξύ των νέων. Ηδη, σε διάφορα σχολεία των ΗΠΑ και της Ευρώπης επιχειρείται ο περιορισμός της έκθεσης των παιδιών στο Διαδίκτυο με απαγόρευση χρήσης κινητών και tablets.Πρόκειται για μία από τις τέσσερις μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο Haidt από τις πρώτες κιόλας σελίδες του βιβλίου του, μαζί με τη διπλή απαγόρευση απόκτησης κινητού πριν από το Λύκειο και πρόσβασης σταπριν από τα 16 έτη, συνδυαστικά με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.Ετσι, ισχυρίζεται, θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε την παιδική ηλικία από τις οθόνες στις αλάνες και τις γειτονιές, εκεί όπου οι νέοι μεγαλώνουν και ετοιμάζονται για την αληθινή ζωή, μακριά από «ένα εναλλακτικό σύμπαν συναρπαστικό, εθιστικό, απρόβλεπτο και, όπως θα αποδειχθεί, ακατάλληλο για παιδιά και εφήβους». Είναι καιρός, θα δηλώσει σε συνέντευξή του ο ψυχολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της, «να επιστρέψουμε το τζίνι της τεχνολογίας πίσω στο μαγικό του λυχνάρι».