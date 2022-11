Μουντιάλ 2022: Για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια δύο παιχνίδια με 5+ γκολ σε μια αγωνιστική

Από το Μουντιάλ του 1990 στην Ιταλία είχαμε να δούμε δύο παιχνίδια την ίδια ημέρα με 5+ γκολ.



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-coo0u24khqex)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-conwuc657wip)





Τότε η Τσεχοσλοβακία είχε επικρατήσει με 5-1 των ΗΠΑ και η Γιουγκοσλαβία είχε ηττηθεί με 4-1 από την Δυτική Γερμανία.





5 - This is the first day with multiple five-goal games at the World Cup since June 10, 1990 (Czechoslovakia 5-1 USA, West Germany 4-1 Yugoslavia). Fest. pic.twitter.com/j23aqGEsYw