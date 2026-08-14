Shay Mitchell: Η εταιρία της BÉIS εξαγοράζεται από τη Samsonite σε συμφωνία 210 εκατ. δολαρίων

Η Shay Mitchell έχει έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει, αυτή τη φορά όχι από τον χώρο της υποκριτικής αλλά από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η BÉIS, το travel και lifestyle brand που ίδρυσε το 2018, πρόκειται να περάσει στον όμιλο Samsonite, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 210 εκατομμύρια δολάρια.