Shay Mitchell: Η εταιρία της BÉIS εξαγοράζεται από τη Samsonite σε συμφωνία 210 εκατ. δολαρίων
Shay Mitchell: Η εταιρία της BÉIS εξαγοράζεται από τη Samsonite σε συμφωνία 210 εκατ. δολαρίων
Η εταιρεία αποσκευών που ίδρυσε η ηθοποιός πριν από οκτώ χρόνια περνά σε νέα εποχή.
Η Shay Mitchell έχει έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει, αυτή τη φορά όχι από τον χώρο της υποκριτικής αλλά από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η BÉIS, το travel και lifestyle brand που ίδρυσε το 2018, πρόκειται να περάσει στον όμιλο Samsonite, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 210 εκατομμύρια δολάρια.
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