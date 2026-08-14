Shay Mitchell: Η εταιρία της BÉIS εξαγοράζεται από τη Samsonite σε συμφωνία 210 εκατ. δολαρίων
MARIE CLAIRE

Shay Mitchell: Η εταιρία της BÉIS εξαγοράζεται από τη Samsonite σε συμφωνία 210 εκατ. δολαρίων

Η εταιρεία αποσκευών που ίδρυσε η ηθοποιός πριν από οκτώ χρόνια περνά σε νέα εποχή.

Shay Mitchell: Η εταιρία της BÉIS εξαγοράζεται από τη Samsonite σε συμφωνία 210 εκατ. δολαρίων
Η Shay Mitchell έχει έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει, αυτή τη φορά όχι από τον χώρο της υποκριτικής αλλά από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η BÉIS, το travel και lifestyle brand που ίδρυσε το 2018, πρόκειται να περάσει στον όμιλο Samsonite, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 210 εκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης