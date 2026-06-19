Η ομιλία της Μισέλ Ομπάμα για τον Μπαράκ και η σπόντα για θεωρία συνωμοσίας: «Μέσα σε ψέματα για τη γέννησή σου»
Η ομιλία της Μισέλ Ομπάμα για τον Μπαράκ και η σπόντα για θεωρία συνωμοσίας: «Μέσα σε ψέματα για τη γέννησή σου»
Στα εγκαίνια του πολυχώρου Obama Presidential Center στο Σικάγο, όπου έδωσαν το «παρών» πολιτικοί, καλλιτέχνες και άλλοι διακεκριμένοι καλεσμένοι
Το Σικάγο απέκτησε έναν νέο πολιτιστικό πολυχώρο με την υπογραφή του πρώην Αμερικανού προέδρου: το Obama Presidential Center συνδυάζει το μουσείο με βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και χώρους για άλλες δημόσιες δραστηριότητες, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδική χαρά και στούντιο ηχογράφησης.
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