Η ομιλία της Μισέλ Ομπάμα για τον Μπαράκ και η σπόντα για θεωρία συνωμοσίας: «Μέσα σε ψέματα για τη γέννησή σου»
MARIE CLAIRE

Η ομιλία της Μισέλ Ομπάμα για τον Μπαράκ και η σπόντα για θεωρία συνωμοσίας: «Μέσα σε ψέματα για τη γέννησή σου»

Στα εγκαίνια του πολυχώρου Obama Presidential Center στο Σικάγο, όπου έδωσαν το «παρών» πολιτικοί, καλλιτέχνες και άλλοι διακεκριμένοι καλεσμένοι

Η ομιλία της Μισέλ Ομπάμα για τον Μπαράκ και η σπόντα για θεωρία συνωμοσίας: «Μέσα σε ψέματα για τη γέννησή σου»
Το Σικάγο απέκτησε έναν νέο πολιτιστικό πολυχώρο με την υπογραφή του πρώην Αμερικανού προέδρου: το Obama Presidential Center συνδυάζει το μουσείο με βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και χώρους για άλλες δημόσιες δραστηριότητες, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδική χαρά και στούντιο ηχογράφησης.

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