Η Ριάνα εκτός κάδρου: Στα παρασκήνια της φωτογράφισης που συζητά ο κόσμος της μόδας αγκαλιά με την κόρη της (βίντεο - φωτογραφίες)
Η Ριάνα εκτός κάδρου: Στα παρασκήνια της φωτογράφισης που συζητά ο κόσμος της μόδας αγκαλιά με την κόρη της (βίντεο - φωτογραφίες)
Μια ματιά στα backstage του πιο πρόσφατου project της τραγουδίστριας
Ηπρόσφατη φωτογράφιση της Rihanna για το περιοδικό 72 μάς υπενθύμισε το γιατί ο κόσμος της μόδας τη θεωρεί την απόλυτη μούσα.
Φωτογραφημένη από τον Szilveszter Makó, τον φωτογράφο που έχει συνεργαστεί με τη Miley Cyrus, την Elle Fanning και την Cate Blanchett, και υπό τις στιλιστικές οδηγίες του Edward Enninful, που έχει δουλέψει σε περιοδικά όπως το W Magazine, η pop star φορά δημιουργίες του Jonathan Anderson για τον Christian Dior και του Alessandro Michele για τον Valentino.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Φωτογραφημένη από τον Szilveszter Makó, τον φωτογράφο που έχει συνεργαστεί με τη Miley Cyrus, την Elle Fanning και την Cate Blanchett, και υπό τις στιλιστικές οδηγίες του Edward Enninful, που έχει δουλέψει σε περιοδικά όπως το W Magazine, η pop star φορά δημιουργίες του Jonathan Anderson για τον Christian Dior και του Alessandro Michele για τον Valentino.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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