Τα καλοκαιρινά fragrance mist που φοράω ξανά και ξανά όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει

Χάρη στη δουλειά μου ως beauty editor, δοκιμάζω συνέχεια νέα αρώματα. Και ναι, λατρεύω ένα ελαφρώς πιο έντονο signature άρωμα όλον τον χρόνο, αλλά μόλις αρχίσει η ζέστη των καλοκαιρινών μηνών, πιάνω τον εαυτό μου να επιστρέφει ξανά και ξανά στα αρωματικά mist και στα πιο ανάλαφρα καλοκαιρινά αρώματα. Είναι πιο ευκολοφόρετα, πιο δροσερά και μπορώ να τα ανανεώνω μέσα στη μέρα χωρίς να νιώθω ότι φοράω κάτι βαρύ.Επίσης, το καλοκαίρι γίνομαι πολύ πιο απαιτητική με τις μυρωδιές που επιλέγω. Μία μέρα θέλω κάτι καθαρό και διακριτικό, την άλλη κάτι που να θυμίζει διακοπές και αντηλιακό, και κάποιες φορές θέλω αυτό το ζεστό, αισθησιακό άρωμα που μένει στα μαλλιά και στην επιδερμίδα μέχρι το βράδυ.Αυτά είναι τα τρία αρωματικά mist και τα ανάλαφρα αρώματα που φοράω non stop μόλις ανέβει η θερμοκρασία.