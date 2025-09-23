Η Μέγκαν Μαρκλ συνδυάζει φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και το ρολόι της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε εμφάνιση με τον πρίγκιπα Harry

HMeghan Markle, πρόσφερε στους θαυμαστές της μια ματιά στο κοσμηματοθήκη της, η οποία συνδυάζει την Καλιφόρνια με το Κένσινγκτον, όταν φόρεσε ένα από τα ρολόγια της πριγκίπισσας Diana στη φιλανθρωπική εκδήλωση One805Live! του Kevin Costner.Ο δούκας και η δούκισσα του Sussex, οι οποίοι υποστηρίζουν την ψυχική υγεία μέσω του Ιδρύματος Archewell, ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν το βραβείο Heart of the Community στο πρόγραμμα ψυχικής υγείας Peer-to-Peer της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας.Συνοδεύοντας τον σύζυγό της στη σκηνή, ηMeghan Markle φορούσε ένα μπλε halter φόρεμα της Carolina Herrera, το οποίο συνδύασε με αρκετά χρυσά κοσμήματα, μεταξύ των οποίων και το Cartier Tank Française ρολόι της αείμνηστης πριγκίπισσας Diana.