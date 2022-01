Very Peri: Το μοβ είναι το χρώμα του 2022 και εμείς βρήκαμε 10+1 μακιγιάζ ματιών για να εμπνευστείτε

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Iνστιτούτο Χρώματος της Pantone ανακοίνωσε το χρώμα για το 2022. Μόνο που φέτος δεν έμεινε μόνο στην επιλογή, αφού δημιούργησε τη νέα μοβ απόχρωση που ακούει στο όνομα Very Peri, αναμειγνύοντας κόκκινο και μπλε.Το Very Peri έχει σκοπό να αυξήσει την ελπίδα, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και την ξεγνοιασιά όποιου το κοιτάει ή το προσθέτει στη ζωή του με κάποιο τρόπο, μετά από τόσο καιρό απομόνωσης.Ενώ έχουμε ήδη δει το Veri Peri σε διάφορα catwalk shows ή streetstyle looks, το συγκεκριμένο μοβ μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα και στο μακιγιάζ.