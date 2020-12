Αυτή είναι η ταινία του Netflix που αναμένεται να σαρώσει στα φετινά βραβεία Όσκαρ

Έχουν περάσει τουλάχιστον 6 χρόνια από την κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του David Fincher, Gone Girl, και ευτυχώς για τους φανς του αυτή τη στιγμή το νέο του δημιούργημα κατοικοεδρεύει από τις 4 Δεκεμβρίου στο Netflix. To νέο -και ενδέκατο στη σειρά- έργο του εγείρει προσδοκίες για πολλαπλές υποψηφιότητες στη διοργάνωση των Oscars 2021· όμως κρατώντας μικρό καλάθι ας δούμε για την ώρα, περί τίνος πρόκειται το βιογραφικό δράμα που δείχνει παντελώς «άκυρο» ως επιλογή από ένα σκηνοθέτη «ειδικό» στα ψυχολογικά θρίλερ. Για το Netflix πάντως, το Mank αποτελεί μία ωραιότατη δεύτερη ευκαιρία μετά τον περσινό φιλόδοξο «Ιρλανδό» (The Irishman) του Martin Scorsese να αποδείξει ότι η επιτυχία του μπορεί να εξαργυρωθεί όχι μόνο με σκέτες θεάσεις και υποψηφιότητες, αλλά και με αγαλματίδια.



Δείτε περισσότερα στο marieclaire.gr