H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φόρεσε αθλητική φόρμα, αλλά όπως μόνο εκείνη ξέρει

Πραγματικά δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε πώς θα έμοιαζε το Sex and the City αν γυρζόταν το 2020, αφού η Sarah Jessica Parker μας προσφέρει τελευταία τόσα πολλά looks καραντίνας αλά Carrie Bradshaw.

Για την πιο πρόσφατη εμφάνισή της, η Parker φόρεσε ένα παντελόνι φόρμας, αλλά με τον δικό της μοναδικό τρόπο: το συνδύασε με μπότες έως το γόνατο, διακοσμημένες με μικροσκοπικά κρυστάλλινα πουά για μια δόση λάμψης κι ένα κρουζέ τοπ με peplum λεπτομέρεια.



