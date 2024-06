Euro 2024: Κομμάτι κερκίδας από ένα κατεστραμμένο στάδιο του Χάρκοβο εκτίθεται στο Μόναχο - Βίντεο, φωτογραφίες

Πριν από την είσοδο της Ουκρανίας στο Euro 2024, σήμερα απέναντι στη Ρουμανία, ένα κομμάτι της κερκίδας από ένα γήπεδο του Χάρκοβο που καταστράφηκε από βομβαρδισμούς εκτέθηκε στο Μόναχο, παρουσία του προέδρου της ουκρανικής ομοσπονδίας Αντρέι Σεφτσένκο.



Αυτή η προσωρινή έκθεση εγκαινιάστηκε σε μια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας της Βαυαρίας, αδελφοποιημένη πόλη του Κιέβου από το 1989, μπροστά σε μερικές εκατοντάδες Ουκρανούς φιλάθλους.

In Munich, Germany, part of the tribune of the destroyed Kharkiv "Sonyachny" stadium, which was bombed by russia in 2022, was installed.



A fragment of the tribune was installed by volunteers on the eve of the match "Ukraine - Romania" within the framework of Euro-2024.