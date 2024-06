Milli Vanilli: Το τραγικό τέλος του Ρομπ και πού βρίσκεται σήμερα ο Φαμπ

Milli Vanilli

Οι Milli Vanilli έγιναν γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το μουσικό ντουέτο, που αποτελούνταν από τον Ρομπ Πιλάτος και τον Φαμπ Μορβάν, κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Girl You Know It’s True” το 1989, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία κι ακολούθησαν κι άλλα τραγούδια όπως τα “Girl You Know It’s True,” “Blame It on the Rain,” και “Baby Don’t Forget My Number.” Το άλμπουμ τους πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και τους απέφερε ένα βραβείο Grammy για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη το 1990.Ωστόσο, η φήμη τους διαλύθηκε την ίδια χρονιά, όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι στα κομμάτια τους. Οι φωνές που ακούγονταν στους δίσκους τους ανήκαν σε άλλους τραγουδιστές, ενώ ο Πιλάτος και ο Μορβάν απλά εκτελούσαν τις χορογραφίες και προωθούσαν τα τραγούδια. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν ένα playback απέτυχε σε μία ζωντανή εμφάνισή τους, και τελικά οι Milli Vanilli αναγκάστηκαν να επιστρέψουν το βραβείο Grammy τους.