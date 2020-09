Nicole Scherzinger: Με εντυπωσιακό μακιγιάζ που την κάνει να μοιάζει 15 χρόνια νεότερη

Η Nicole Scherzinger διαθέτει ένα από τα πιο καλογυμνασμένα σώματα της ξένης showbiz και φροντίζει να το αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Όμως το bikini body δεν είναι το μόνο δυνατό της σημείο. Εκείνο που επίσης μας κάνει να συμφωνούμε με το κομμάτι «Don’t you wish your girlfriend was hot like me», το οποίο τραγουδούσε ως ηγέτιδα των Pussycat Dolls, είναι η νεανική όψη της.

Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις στο Instagram, η τραγουδίστρια κατάφερε να αφήσει άφωνους τους followers της (και εμάς φυσικά) με το πολύ λαμπερό και φρέσκο beauty look της, το οποίο την κάνει να μοιάζει 15 χρόνια νεότερη.

Διαβάστε περισσότερα στο www.marieclaire.gr