10 +1 λόγοι γιατί το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια του Alpha είναι η σειρά που δε θέλεις να χάσεις!



Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη;

Αστραφτερό καστ πρώτης γραμμής υπόσχεται σπουδαίες ερμηνείες: Δημοφιλείς και αγαπημένοι ηθοποιοί δίνουν ζωή σε χαρακτήρες αληθινούς, σύνθετους, γεμάτους αντιφάσεις — ήρωες που παλεύουν με έρωτες, πάθη, σκοτεινές και φωτεινές πτυχές του εαυτού τους. Οι Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαρία Καβουκίδου, Μαρθίλια Σβάρνα, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δημήτρης Καπετανάκος, Ευφημία Καλογιάννη, Δημήτρης Σέρφας, Κυριάκος Σαλής, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννα Ζιάννη, Στέλλα Γκίκα, Γρηγορία Μεθενίτη και ο Μιχάλης Αεράκης δεν υποδύονται απλώς τους χαρακτήρες. Γίνονται οι ρόλοι, είναι σα να έχουν βγει από την εποχή, σα να κουβαλούν στην ανάσα τους τη μνήμη και το πάθος των ανθρώπων εκείνων. Με βλέμμα, φωνή και σώμα ξαναζωντανεύουν έναν κόσμο που πάλλεται ανάμεσα στη μυθοπλασία και το παρελθόν — μια εποχή που «ξυπνά» μέσα από αυτούς, με όλη της τη συγκίνηση, την ορμή, τη δύναμη και τη νοσταλγία.

Η αυθεντική πειραιώτικη γλώσσα των καμπαρέ που δεν ακούς πια: Με χυμώδη, τολμηρή και αληθινή γλώσσα, η σειρά δεν εξωραΐζει – αποτυπώνει. Η αυθεντική γλώσσα είναι η ψυχή της διήγησης.

Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει για πρώτη φορά τηλεοπτικά τόσο πειστικά: Η εποχή ξαναζωντανεύει με απόλυτη πιστότητα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με σκηνικά (Σπύρος Λάσκαρης) και κοστούμια (Κική Μήλιου) που χτίζουν έναν ολόκληρο κόσμο, από τα καμπαρέ της εποχής έως την αστική τάξη.

Ένας κόσμος σκληρός αλλά βαθιά ανθρώπινος: Οι ιστορίες δεν ωραιοποιούν τις καταστάσεις, αλλά φωτίζουν την ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη, ελπίδα και αξιοπρέπεια, ακόμη και μέσα στο «σκοτάδι».

Πρωτότυπο soundtrack εποχής, με μουσική που «αισθάνεται» και «χορεύει»: Η μουσική επένδυση – η πρωτότυπη μουσική είναι του Μάριου Στρόφαλη - συνομιλεί με την πλοκή, απογειώνοντας συναισθήματα και δημιουργώντας μνήμη. Δεν είναι απλώς συνοδευτική – είναι αφηγηματική! Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Σαν να βλέπεις σινεμά – αλλά στην τηλεόραση: Δεν πρόκειται για μια «απλή σειρά». Το κινηματογραφικό βλέμμα στη σκηνοθεσία και στη φωτογραφία δίνει στο κάθε επεισόδιο το ειδικό βάρος μιας ταινίας μεγάλης οθόνης. H, υψηλού budget κινηματογραφική παραγωγή, χαρίζει αληθινή ρετρό αισθητική!

Δεν αντιγράφει το παρελθόν - το επανασυστήνει: Ενώ θυμίζει τις κλασικές ελληνικές ταινίες, δεν μένει στη νοσταλγία. Έρχεται με σύγχρονη ματιά και τεχνική αρτιότητα να πει κάτι νέο, βάζοντας τη δική της σφραγίδα.

Ψέματα, ίντριγκες και συγκρούσεις χωρίς τέλος: Δύο αντίπαλες οικογένειες, ένας υπόγειος πόλεμος κρατούν το ενδιαφέρον στα κόκκινα σε κάθε επεισόδιο. Μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων, συμπαρασύροντας αθώους κι ένοχους σε ένα καταστροφικό γαϊτανάκι. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει μέσα από μυστικά, προδοσίες και συγκρούσεις που απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα!

Έρωτας, προδοσία, εξουσία, επιβίωση: Η σειρά ρίχνει φως σε σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας - την περιθωριοποίηση, τη γυναικεία δύναμη, την εκμετάλλευση, την ανάγκη για επιβίωση. Δεν πρόκειται απλώς για ένα σήριαλ εποχής, αλλά για έναν καθρέφτη που μας δείχνει πόσα από αυτά που θεωρούμε «παλιά» είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

Εικόνες που μένουν – πλάνα σαν πίνακες ζωγραφικής: Κάθε σκηνή χρησιμοποιείται σαν καμβάς, δουλεμένος με ακρίβεια, ευαισθησία και αισθητική συνέπεια. Με ένταση, ρυθμό και λεπτομέρεια που σπάνια συναντάμε σε τηλεοπτική παραγωγή.

+1 Η «κόκκινη» πειραιώτικη καρδιά χτυπάει στον Ολυμπιακό: Οι σκηνές με τον Θρύλο αποτυπώνουν τη βαθιά σύνδεση του Πειραιά με την ομάδα, μεταδίδοντας μια αυθεντική ποδοσφαιρική νοσταλγία. Οι σκηνές με τους ερυθρόλευκους φέρνουν ποδοσφαιρικό παλμό, αυθεντική ατμόσφαιρα γηπέδου και μια δόση γλυκιάς νοσταλγίας.

